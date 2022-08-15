Дніпропетровщина двічі за добу зазнала російських обстрілів, - облрада
Російські війська двічі за день 15 серпня обстріляли Дніпропетровщину: під удар потрапили громади Нікопольського і Криворізького районів.
Про це повідомляє у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
"Криворіжжя і Нікопольщина знову під обстрілами.
Вдень окупаційна армія рф з "Ураганів" вдарила по Зеленодольській громаді, також під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Апостолівської ТГ, що у Криворізькому районі. Жертв немає, руйнувань також.
Близько шостої вечора росіяни обстріляли території між населеними пунктами в Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, без постраждалих.
Щодо інших громад нашої області – все спокійно, день минув без надзвичайних ситуацій. На кордонах Дніпропетровщини все під контролем Збройних сил України. Наші захисники окупантів в область не пустять, але ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Тому пам‘ятайте про правила безпеки", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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