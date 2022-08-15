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Дніпропетровщина двічі за добу зазнала російських обстрілів, - облрада

нікополь

Російські війська двічі за день 15 серпня обстріляли Дніпропетровщину: під удар потрапили громади Нікопольського і Криворізького районів.

Про це повідомляє у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Криворіжжя і Нікопольщина знову під обстрілами.

Вдень окупаційна армія рф з "Ураганів" вдарила по Зеленодольській громаді, також під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Апостолівської ТГ, що у Криворізькому районі. Жертв немає, руйнувань також.

Близько шостої вечора росіяни обстріляли території між населеними пунктами в Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, без постраждалих.

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Щодо інших громад нашої області – все спокійно, день минув без надзвичайних ситуацій. На кордонах Дніпропетровщини все під контролем Збройних сил України. Наші захисники окупантів в область не пустять, але ворог продовжує тероризувати нас обстрілами. Тому пам‘ятайте про правила безпеки", - розповів він.

Автор: 

армія рф (17876) обстріл (29282) Дніпропетровська область (3877)


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https://youtu.be/mPkOuQSNBPs https://youtu.be/mPkOuQSNBPs


от создателей клипа - ,, МЫ ВАС ВСЕХ УБЬЕМ,, - новинка БОМБА !!!! ( переходим по ссылкам )
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15.08.2022 21:26 Відповісти
https://youtu.be/954wTJXMfEc https://youtu.be/954wTJXMfEc


просто ШЕДЕВР !!!!!
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15.08.2022 21:32 Відповісти
тримайся маленький Нікополь...
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15.08.2022 22:08 Відповісти
 
 