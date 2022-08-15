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Российской военной базы в Сербии не будет, - Вучич

вучич

Сербия не намерена избавляться от нейтрального статуса и размещать на своей территории какие-либо иностранные военные базы.

Об этом заявил президент Сербии Александер Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сербии не нужны никакие (иностранные. - Ред.) военные базы, Сербия самостоятельно защитит себя и свой народ, она сама будет строить альянсы и не будет стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой или Китаем. Мы позаботимся о себе", - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что пока он будет оставаться верховным главнокомандующим Сербии, никому не удастся построить на территории страны иностранную базу.

Ранее посол РФ в Сербии намекнул, что на территории этой страны может появиться российская военная база.

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Автор: 

россия (96246) Сербия (398) Вучич Александр (80)


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Топ комментарии
+17
якщо пустять - то вже ніколи не зможуть вигнати.
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15.08.2022 23:37 Ответить
+17
Навіть в Сербії побачили, що російська армія - це мильний пузир.
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15.08.2022 23:51 Ответить
+10
От якраз українська база на балканах точно не потрібна.Для цього НАТО є....
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16.08.2022 00:46 Ответить
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якщо пустять - то вже ніколи не зможуть вигнати.
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15.08.2022 23:37 Ответить
Пусти свиню під стіл...
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15.08.2022 23:38 Ответить
От якраз українська база на балканах точно не потрібна.Для цього НАТО є....
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16.08.2022 00:46 Ответить
Навіть в Сербії побачили, що російська армія - це мильний пузир.
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15.08.2022 23:51 Ответить
споживай помірно)) сєрбія грає роль яку їм написав путєн, серби мають бути у ЄС як мадярія, а з расєйською базою вони будуть сірою зоною, навіть сєрби це розуміють...
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16.08.2022 00:17 Ответить
серьёзно???..Е в ЕС такие бараны,что им недостаточно печального опыта с мадьярами ? Кто пустит Сербию в ЕС.если там не будет надёжных европейских партий,которые могут переломить все промосковские и прокитайские силы.А с мадьярами уже начали работать жёстко.Орбан скоро закончится и закончится эра промосковских сил в Венгрии.С чехами и болгарами вроде как уже разобрались.очередь за Кипром..А со стороны НАТО уже идёт работа с Турцией..Не стоит думать о европейцах так, как хотят московиты.. И да,хороший совет насчёт "потреблять умеренно"..особенно русской водки )
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16.08.2022 07:10 Ответить
Там все простіше Відкрий карту Європи і подивися на розташування Сербії! Вона не має виходу до моря, майже з усіх боків оточена країнами НАТО (одна Австрія - нейтральна, але вона не піде на поводу ні у Росії, ні, тим більше - у Сербії, бо є членом ЕС) Як туди потраплять війська Росії? Як та база утримуваться буде? Всі транспортні артерії у руках (фактично) - вороже налаштованих держав! Крім того - подібний "демарш" з військовою базою приведе до такої економічної блокади, що Сербія "завиє" через кілька місяців, а Вучича серби "за ноги повісять" на центральній площі Бєлграду
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16.08.2022 04:23 Ответить
Подивився новини про Новофедорівку й затєрзался смутнимі самнєніямі. Але видав, що, мовляв, не русофоб і не проти расєйських, а проти усіх
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15.08.2022 23:52 Ответить
Цікаво, а яким морем чи повітрям кацапи зібрались перекидувати туди техніку та орків?
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15.08.2022 23:55 Ответить
Турки помогут, они же часть оружия из Сирии в Черное море пропустили.
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15.08.2022 23:59 Ответить
А Туреччина має кордон з Сербією?! На карту глянь!

- Слушай! А давай съездим в Грецию? На Сфинкса посмотрим, на пирамиды...

- Есть вариант попроще - съездить твоему учителю географии по башке!»
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16.08.2022 04:26 Ответить
Дотепно і смішно, дякую.
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16.08.2022 08:50 Ответить
Тю! Проблема!
Поки одічалиє зліплять з гівна й палок телепорт, мітя рагозін пристосує для того кілька Великих Батутів.
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16.08.2022 04:57 Ответить
Та пускайте. Будут там ходить, вырезать вас потихоньку, как в Буче. Европа это терроризмом не считает, все норм
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16.08.2022 00:15 Ответить
це ще велике питання хто кого пріже))) ти мабуть ще дитина, не пам'ятаєш югославію...
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16.08.2022 00:19 Ответить
не хочуть повторення 97-го
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16.08.2022 00:17 Ответить
расея всегда тебя кинет, сынок......
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16.08.2022 00:21 Ответить
Країни Європи починають визнавати Росію спонсором тероризму, які нафіг бази в центрі Європи.
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16.08.2022 06:45 Ответить
У Сербии шпагат еще не болит? Чтобы и нашим у вашим угодить?
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16.08.2022 07:38 Ответить
Серби - це "маленькі кацапи у Європі" - хочуть мать усі переваги західної цивілізації, але "бикувать" проти оточуючих , вважаючи що вони самі - "особливі"!
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16.08.2022 11:43 Ответить
Такой себе подрастающий Лукашенко.
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16.08.2022 08:16 Ответить
Невже дійшло: рос. база це гарантія війни, а не миру.
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16.08.2022 08:29 Ответить
Конечно не будет. Как провезёшь?
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16.08.2022 08:51 Ответить
Не зря Путлер сказал об этом ************ : - "Большой как верблюд, а тупой как ишак!"
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16.08.2022 09:55 Ответить
Братушки братушками а Евросоюз дороже.
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16.08.2022 09:59 Ответить
 
 