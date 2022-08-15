Российской военной базы в Сербии не будет, - Вучич
Сербия не намерена избавляться от нейтрального статуса и размещать на своей территории какие-либо иностранные военные базы.
Об этом заявил президент Сербии Александер Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сербии не нужны никакие (иностранные. - Ред.) военные базы, Сербия самостоятельно защитит себя и свой народ, она сама будет строить альянсы и не будет стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой или Китаем. Мы позаботимся о себе", - сказал Вучич.
Он подчеркнул, что пока он будет оставаться верховным главнокомандующим Сербии, никому не удастся построить на территории страны иностранную базу.
Ранее посол РФ в Сербии намекнул, что на территории этой страны может появиться российская военная база.
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