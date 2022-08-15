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Новини
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Російської військової бази у Сербії не буде, - Вучич

вучич

Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази.

Про це заявив президент Сербії Александер Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сербії не потрібні жодні (іноземні - ред.) військові бази, Сербія самостійно захистить себе й свій народ, вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з Росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе", - сказав Вучич.

Він наголосив, щопоки він залишатиметься верховним головнокомандувачем Сербії нікому не вдасться збудувати на території країни іноземну базу. 

Раніше посол РФ у Сербії натякнув на те, що на території цієї країни може з’явитися російська військова база.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Сербії Вучич: Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"

Автор: 

росія (66144) Сербія (380) Вучич Александр (99)


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Топ коментарі
+17
якщо пустять - то вже ніколи не зможуть вигнати.
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15.08.2022 23:37 Відповісти
+17
Навіть в Сербії побачили, що російська армія - це мильний пузир.
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15.08.2022 23:51 Відповісти
+10
От якраз українська база на балканах точно не потрібна.Для цього НАТО є....
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16.08.2022 00:46 Відповісти
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якщо пустять - то вже ніколи не зможуть вигнати.
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15.08.2022 23:37 Відповісти
Пусти свиню під стіл...
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15.08.2022 23:38 Відповісти
От якраз українська база на балканах точно не потрібна.Для цього НАТО є....
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16.08.2022 00:46 Відповісти
Навіть в Сербії побачили, що російська армія - це мильний пузир.
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15.08.2022 23:51 Відповісти
споживай помірно)) сєрбія грає роль яку їм написав путєн, серби мають бути у ЄС як мадярія, а з расєйською базою вони будуть сірою зоною, навіть сєрби це розуміють...
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16.08.2022 00:17 Відповісти
серьёзно???..Е в ЕС такие бараны,что им недостаточно печального опыта с мадьярами ? Кто пустит Сербию в ЕС.если там не будет надёжных европейских партий,которые могут переломить все промосковские и прокитайские силы.А с мадьярами уже начали работать жёстко.Орбан скоро закончится и закончится эра промосковских сил в Венгрии.С чехами и болгарами вроде как уже разобрались.очередь за Кипром..А со стороны НАТО уже идёт работа с Турцией..Не стоит думать о европейцах так, как хотят московиты.. И да,хороший совет насчёт "потреблять умеренно"..особенно русской водки )
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16.08.2022 07:10 Відповісти
Там все простіше Відкрий карту Європи і подивися на розташування Сербії! Вона не має виходу до моря, майже з усіх боків оточена країнами НАТО (одна Австрія - нейтральна, але вона не піде на поводу ні у Росії, ні, тим більше - у Сербії, бо є членом ЕС) Як туди потраплять війська Росії? Як та база утримуваться буде? Всі транспортні артерії у руках (фактично) - вороже налаштованих держав! Крім того - подібний "демарш" з військовою базою приведе до такої економічної блокади, що Сербія "завиє" через кілька місяців, а Вучича серби "за ноги повісять" на центральній площі Бєлграду
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16.08.2022 04:23 Відповісти
Подивився новини про Новофедорівку й затєрзался смутнимі самнєніямі. Але видав, що, мовляв, не русофоб і не проти расєйських, а проти усіх
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15.08.2022 23:52 Відповісти
Цікаво, а яким морем чи повітрям кацапи зібрались перекидувати туди техніку та орків?
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15.08.2022 23:55 Відповісти
Турки помогут, они же часть оружия из Сирии в Черное море пропустили.
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15.08.2022 23:59 Відповісти
А Туреччина має кордон з Сербією?! На карту глянь!

- Слушай! А давай съездим в Грецию? На Сфинкса посмотрим, на пирамиды...

- Есть вариант попроще - съездить твоему учителю географии по башке!»
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16.08.2022 04:26 Відповісти
Дотепно і смішно, дякую.
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16.08.2022 08:50 Відповісти
Тю! Проблема!
Поки одічалиє зліплять з гівна й палок телепорт, мітя рагозін пристосує для того кілька Великих Батутів.
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16.08.2022 04:57 Відповісти
Та пускайте. Будут там ходить, вырезать вас потихоньку, как в Буче. Европа это терроризмом не считает, все норм
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16.08.2022 00:15 Відповісти
це ще велике питання хто кого пріже))) ти мабуть ще дитина, не пам'ятаєш югославію...
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16.08.2022 00:19 Відповісти
не хочуть повторення 97-го
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16.08.2022 00:17 Відповісти
расея всегда тебя кинет, сынок......
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16.08.2022 00:21 Відповісти
Країни Європи починають визнавати Росію спонсором тероризму, які нафіг бази в центрі Європи.
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16.08.2022 06:45 Відповісти
У Сербии шпагат еще не болит? Чтобы и нашим у вашим угодить?
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16.08.2022 07:38 Відповісти
Серби - це "маленькі кацапи у Європі" - хочуть мать усі переваги західної цивілізації, але "бикувать" проти оточуючих , вважаючи що вони самі - "особливі"!
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16.08.2022 11:43 Відповісти
Такой себе подрастающий Лукашенко.
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16.08.2022 08:16 Відповісти
Невже дійшло: рос. база це гарантія війни, а не миру.
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16.08.2022 08:29 Відповісти
Конечно не будет. Как провезёшь?
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16.08.2022 08:51 Відповісти
Не зря Путлер сказал об этом ************ : - "Большой как верблюд, а тупой как ишак!"
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16.08.2022 09:55 Відповісти
Братушки братушками а Евросоюз дороже.
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16.08.2022 09:59 Відповісти
 
 