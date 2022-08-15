Російської військової бази у Сербії не буде, - Вучич
Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази.
Про це заявив президент Сербії Александер Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сербії не потрібні жодні (іноземні - ред.) військові бази, Сербія самостійно захистить себе й свій народ, вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з Росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе", - сказав Вучич.
Він наголосив, щопоки він залишатиметься верховним головнокомандувачем Сербії нікому не вдасться збудувати на території країни іноземну базу.
Раніше посол РФ у Сербії натякнув на те, що на території цієї країни може з’явитися російська військова база.
Топ коментарі
+17 Дмитро Карпенко
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+17 Харьков Сумской
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+10 Q Ukraine
показати весь коментар16.08.2022 00:46 Відповісти Посилання
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- Слушай! А давай съездим в Грецию? На Сфинкса посмотрим, на пирамиды...
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Поки одічалиє зліплять з гівна й палок телепорт, мітя рагозін пристосує для того кілька Великих Батутів.