Російської військової бази у Сербії не буде, - Вучич

Сербія не має наміру позбуватися нейтрального статусу та розміщувати на своїй території будь-які іноземні військові бази.

Про це заявив президент Сербії Александер Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сербії не потрібні жодні (іноземні - ред.) військові бази, Сербія самостійно захистить себе й свій народ, вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з Росією, Америкою чи Китаєм. Ми подбаємо про себе", - сказав Вучич.

Він наголосив, щопоки він залишатиметься верховним головнокомандувачем Сербії нікому не вдасться збудувати на території країни іноземну базу.

Раніше посол РФ у Сербії натякнув на те, що на території цієї країни може з’явитися російська військова база.

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