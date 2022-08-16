В войсках РФ, воюющих в Украине, произошел раскол, - ISW
Американские аналитики заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
По имеющейся информации, так называемые ополченцы ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Видео, на котором военнослужащие так называемой ЛНР отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
- Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
- Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
- Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
- Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
- Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
- Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения относительно контрактной службы.
- Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.
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"ЛНР і ДНР цеж зовссім інші "страни",воювати за шизонутого сусіда з Донбасу дібільонкові з Луганська?"😉
Але те що вони будуть не тільки ЛНР і ДНР "ділити" а все йде до того що і до "місто проти міста","село проти села".
P.S. нуууу якось так...
Якось так.
Посольствами вони вже обмінялися?
Посол ЛНР довірчі грамоти вручив вже "президенту ДНР", а посол ЛНР "президенту ДНР"?
А то згадую жарт М. Задорнова з початку 90-х про парад суверенітетів - "Зустрілися якось посол ханти у мансі та посол мансі у ханти. І посол послу каже - А посол ти..."
Elena Stepova
Мабуть Ви не зовсім в курсі чи трошки відстали від життя, ці "субнации" існують вже не перший рік.
Даунбасята періодично намагались підм'яти під себе залишки економіки лугандонії, за що їх лугандонці люто "*******".
И ШО?