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Новости Агрессия России против Украины Война
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В войсках РФ, воюющих в Украине, произошел раскол, - ISW

рф

Американские аналитики заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По имеющейся информации, так называемые ополченцы ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Видео, на котором военнослужащие так называемой ЛНР отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
  • Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
  • Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
  • Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
  • Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
  • Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения относительно контрактной службы.
  • Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Читайте: Россияне обстреляли пять районов Харькова, - Терехов

армия РФ (19725) россия (96246)


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Топ комментарии
+20
От дивлюсь на весь цей "цирк на дроті" з відмовленням одних кретинів воювати за других кретинів і розумію,що донбасятіна як була "яйцеголова" так і залишилась "яйцеголовою". Цим імбіцилам досі не дійшло,що,рашисти, їх ТУПО утілізують,щоб ці ЗРАДНИКИ,після втрати ЛуганДону,не полізли в Лаптєстан.Ну на кой хрін вони там потрібні?Там своїх полугіркіних вистачає.
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16.08.2022 07:06 Ответить
+18
Білоруси в подібних випадках кажуть: "Вумний - шо вутка!" Ти хоч встанови що означає ідіоматичний вислів - "яйцеголовий"! Він виник на початку ХХ століття у західному суспільстві як жартівливе визначення для людей науки (вони часто мали великі лисини та видовжені черепи) А ти ЩО написав?
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16.08.2022 07:12 Ответить
+16
Інститут вивчення війни мав би розуміти різницю між "орки руйнують АЕС" та "сторони обмінюються звинуваченнями". Хоча, скоріше за все розуміють.

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16.08.2022 07:01 Ответить
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Інститут вивчення війни мав би розуміти різницю між "орки руйнують АЕС" та "сторони обмінюються звинуваченнями". Хоча, скоріше за все розуміють.

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16.08.2022 07:01 Ответить
Вони ту війну "бачать" лише через повідомлення у РІЗНИХ ЗМІ. Так і "вивчають".
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16.08.2022 07:22 Ответить
От дивлюсь на весь цей "цирк на дроті" з відмовленням одних кретинів воювати за других кретинів і розумію,що донбасятіна як була "яйцеголова" так і залишилась "яйцеголовою". Цим імбіцилам досі не дійшло,що,рашисти, їх ТУПО утілізують,щоб ці ЗРАДНИКИ,після втрати ЛуганДону,не полізли в Лаптєстан.Ну на кой хрін вони там потрібні?Там своїх полугіркіних вистачає.
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16.08.2022 07:06 Ответить
Білоруси в подібних випадках кажуть: "Вумний - шо вутка!" Ти хоч встанови що означає ідіоматичний вислів - "яйцеголовий"! Він виник на початку ХХ століття у західному суспільстві як жартівливе визначення для людей науки (вони часто мали великі лисини та видовжені черепи) А ти ЩО написав?
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16.08.2022 07:12 Ответить
Поміняти "Яйцеголові" на якесь "Сіроголові",а так то все правильно написав.
"ЛНР і ДНР цеж зовссім інші "страни",воювати за шизонутого сусіда з Донбасу дібільонкові з Луганська?"😉
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16.08.2022 07:38 Ответить
Була у мене у молодості одна знайома Так та нашого спільного знайомого (бажаючи похвалить його зовнішність) назвала "імпотентним" Я хотів поправить: "Лена! Может - "импозантный"?" Отримав відповідь: "А какая разница?!"
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16.08.2022 08:58 Ответить
Так згоден,до "яйцеголових" їм далеко.
Але те що вони будуть не тільки ЛНР і ДНР "ділити" а все йде до того що і до "місто проти міста","село проти села".
P.S. нуууу якось так...
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16.08.2022 09:22 Ответить
А нам то яка різниця? Хай рвуть один одному горлянки скільки хочуть! Аби нас не чіпали!
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16.08.2022 09:24 Ответить
Колись був свідком, як одна дівчина цілком серйозно і дуже наполегливо запитувала в аптеці цианістий калій. Згодом з'ясувалося, що вона щось переплутала. Її хлопець, що стояв поряд, мало не вмер від сорому.
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16.08.2022 09:54 Ответить
Яйцеголовими в Україні в 90-их почали називати стрижених налисо "чьотких" пацанів в спортивках та туфлях. Так шо США з її сленгом тут ні до чого.
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16.08.2022 07:39 Ответить
Ти різницю між "початком ХХ століття" і 90-ми роками ХХ століття" уловлюєш? І різницю між ідіоматичним висловом всесвітнього значення" і "сленгом" донецьких підворіть?
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16.08.2022 09:01 Ответить
Я в консєрваторіях ніабучался... Тут така штука, що "всесвітнього значення ідіоматичний вислів" не відомий був там, де !яйцеголові"! має своє місцеве значення. І взагалі, за одну лише фразу "ідіоматичним висловом всесвітнього значення" можна було отримати звіздюліну від "яйцеголових", за то шо "чо?амий умний, ***?"
Якось так.
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16.08.2022 12:37 Ответить
ты вообще бот нигде не обучался
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16.08.2022 12:45 Ответить
Ми з тобою, мабуть, обоє "Яйцеголові" Тільки я у сенсі ідіоми світового значення, а ти - "підворіття Горлівки"! Можеш пишаться!
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16.08.2022 17:39 Ответить
хіба то були не "бритоголовые"?
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16.08.2022 09:24 Ответить
Бритоголовые-это в британии,в Париже.Не путайте людей,раз не в теме.
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16.08.2022 11:49 Ответить
никогда лысых бандюков не называли никакими яйцеголовыми - хватит писеть бот
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16.08.2022 12:46 Ответить
даун - их называли бритоголовыми а не яйцеголовыми
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16.08.2022 12:44 Ответить
Після випробування атомної бомби в 40-х роках вираз "яйцеголові" набув якось більше негативного змісту. Типу, вони там, у себе в лабораторіях, ще щось таке смертоносне придумають, а нам, простим людям, це доведеться розхльобувати
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16.08.2022 07:41 Ответить
Вони не яйцеголові, а сракоголові. Яйцеголовими в Америці називають освічених людей, вчених, професорів.
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16.08.2022 07:37 Ответить
Вони 8 років "протестують" як стадо овець, яке йде покірно під ніж.
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16.08.2022 07:12 Ответить
Ось цікаво. а хто представляє інтереси ЛНР у ДНР і навпаки?
Посольствами вони вже обмінялися?
Посол ЛНР довірчі грамоти вручив вже "президенту ДНР", а посол ЛНР "президенту ДНР"?
А то згадую жарт М. Задорнова з початку 90-х про парад суверенітетів - "Зустрілися якось посол ханти у мансі та посол мансі у ханти. І посол послу каже - А посол ти..."
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16.08.2022 07:26 Ответить
Один только плюс что самых упоротых лугандонцев орки уже утилизировали бросив в лобовые атаки. Правда если бы эти еще недобитые гниды сдались то восточный фронт бы просто рассыпался.
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16.08.2022 07:26 Ответить
Жители ОРДЛО неисправимы и не обучаемы. Это доказала война. Их мужчин забирают на войну, используя в качестве живого щита впереди российских войск или тиктокеров кадырова, они пишут письма путину "помогите, прекратите мобилизацию". Их города равняют с землей, они вешают на руины триколор, торжественно открывают уличный туалет, типа "сортир" и на коленях говорят "спасибо путину".
Elena Stepova
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16.08.2022 08:00 Ответить
Жителeй ОРДЛО увозят в россиские тьмутаракани, заселяя их уютные дома и квартиры башкирами и калмыками, они снова благодарят путина за их счастливое переселение в край новых возможностей, которые дает российский паспорт.
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16.08.2022 08:04 Ответить
Похоже в тех краях завелись две новых субнации - лугандонин и даунбасец. Они уже начинают различать друг друга, пока не понятно по каким признакам, т.к. язык и мат у них общий, пиво пьют и едят в одно место но уже пацаны чьотко понимают, шо подворотня у каждого своя. Флаги уже придумали, гимн можно подобрать из подходящего шансона, ну и свою арифметику с таблицей умножения, т.к. обычная десятичная не подходит - не все пальцы на руке разгибаются от веера...
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16.08.2022 08:43 Ответить


Мабуть Ви не зовсім в курсі чи трошки відстали від життя, ці "субнации" існують вже не перший рік.
Даунбасята періодично намагались підм'яти під себе залишки економіки лугандонії, за що їх лугандонці люто "*******".
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16.08.2022 09:26 Ответить
В реале это локальный конфликт, в одной группе военных. Не поможет это. Не ведёмся. Мочить, мочить и мочить всех врагов---- закон войны!
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16.08.2022 12:13 Ответить
Они и Крым типа уже интегрировали.
И ШО?
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16.08.2022 12:35 Ответить
 
 