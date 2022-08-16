В войсках РФ, воюющих в Украине, произошел раскол, - ISW

Американские аналитики заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По имеющейся информации, так называемые ополченцы ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Ключевые выводы аналитиков института:

Видео, на котором военнослужащие так называемой ЛНР отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.

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