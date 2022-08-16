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У військах РФ, які воюють в Україні, стався розкол, - ISW
Американські аналітики заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За наявною інформацією, так звані ополченці "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Відео, на якому військовослужбовці так званої "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про розкол між проросійськими силами.
- Російські сили здійснили кілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.
- Окупанти провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
- Загарбники продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.
- Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.
- Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.
- Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала виклик місцевих чоловіків до військкоматів для обговорення контрактної служби.
- Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.
Топ коментарі
+20 Gir Mihal
показати весь коментар16.08.2022 07:06 Відповісти Посилання
+18 Яр Холодний
показати весь коментар16.08.2022 07:12 Відповісти Посилання
+16 Radchenko86
показати весь коментар16.08.2022 07:01 Відповісти Посилання
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"ЛНР і ДНР цеж зовссім інші "страни",воювати за шизонутого сусіда з Донбасу дібільонкові з Луганська?"😉
Але те що вони будуть не тільки ЛНР і ДНР "ділити" а все йде до того що і до "місто проти міста","село проти села".
P.S. нуууу якось так...
Якось так.
Посольствами вони вже обмінялися?
Посол ЛНР довірчі грамоти вручив вже "президенту ДНР", а посол ЛНР "президенту ДНР"?
А то згадую жарт М. Задорнова з початку 90-х про парад суверенітетів - "Зустрілися якось посол ханти у мансі та посол мансі у ханти. І посол послу каже - А посол ти..."
Elena Stepova
Мабуть Ви не зовсім в курсі чи трошки відстали від життя, ці "субнации" існують вже не перший рік.
Даунбасята періодично намагались підм'яти під себе залишки економіки лугандонії, за що їх лугандонці люто "*******".
И ШО?