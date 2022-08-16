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Российский склад боеприпасов взорвался под Джанкоем. ВИДЕО (обновлено)

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В крымском поселке Азовское, недалеко от Джанкоя, взорвался и детонирует склад с боеприпасами.

Очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Местные жители слышали громкие "хлопки". С разных точек виден черный дым.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское вблизи Джанкоя.

Местные жители публикуют видео пожары на территории трансформаторной подстанции.

Смотрите: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал в фейсбуке, что из временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", но в 07:41 обновили пост "попали" по боеприпасам, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

"Крыминформ" уточнил: "По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники Криминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают".

Так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов уехал в село Майское.

По словам Чубарова, село Майское располагается в 1 километре от поселка Qalay/Азовское.

взрыв (6815) Джанкой (83) Крым (26427)


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Топ комментарии
+114
До кави саме то шо треба з ранку.
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16.08.2022 08:01 Ответить
+106
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16.08.2022 08:05 Ответить
+71
Знову ватяний попкорн готується
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16.08.2022 07:59 Ответить
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дед типичный предстватель племени совко-питеков, - ему все должны объяснить и предупредить, совершенно несамостоятельное, патерналистское быдло.
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16.08.2022 11:24 Ответить
А лучше - написать в "Правде" и "Мурзилке".
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16.08.2022 12:43 Ответить
🔥🔥🔥 Крым готовится к возвращению в Родную гавань 🔥🔥🔥 =)
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16.08.2022 11:23 Ответить
Жили кримські щурі нормально, в мирі, обдирали відпочиваючих на морі..., та ні побажали окремі вивісити московську тряпку замість свого правопора і вмерти на росії. Мрії збуваються щурі!!!
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16.08.2022 11:32 Ответить
а ще якусь афтаномію хотіли, отримали
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16.08.2022 22:13 Ответить
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16.08.2022 11:43 Ответить
эх снег, снежок, белая метелица
наплясались, насмеялись - аж самим не верится

эх снег, снежок, белая метелица
так кацапам ипанули - аж автобус шевелится

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16.08.2022 11:50 Ответить
Щось не видно Єнота, певне вже насвяткувався, бідолага, а йому ж ще за весь Крим танцювати, а головне ще Севастополь відтанцювати, а міст, - так взагалі вприсядку потрібно вшкварити 🤔🧐😁
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16.08.2022 11:50 Ответить
Він мабуть уже п"яти стер від радості Тепер десь відлежується - відпочиває Адже не останній раз ще йому танцювать!
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16.08.2022 12:55 Ответить
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16.08.2022 17:28 Ответить
хєровий джанкой
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16.08.2022 13:00 Ответить
Русня утверждает,что это диверсия,и мне это нравится еще больше,чем хаймарсы.Слава крымским партизанам!
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16.08.2022 13:07 Ответить
щоб часом, плачуть, що чебуреки купувати немає кому.
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16.08.2022 22:14 Ответить
Срочно потрібна гуманітарна підмога памперсами. Водонепроникними. Щоб можна було купатись в моречку і якщо що накласти не у воду. Мамулі хочуть відпочивати.
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16.08.2022 13:10 Ответить
Грійтеся! кому Україна була мачухою. Чухайте! те що не свербіло кляті окупанти.
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16.08.2022 13:44 Ответить
Крысчане осваивают азы спецоперации , судя по видео у них начинает получатся, с нетерпением ждём продолжения
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16.08.2022 13:50 Ответить
Это ***** склады уничтожает , что бы не вывозить . Орки покидают Крым
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16.08.2022 14:00 Ответить
Превосходно! Если так будет продолжаться, все медведи в Крыму разбегутся.
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16.08.2022 15:10 Ответить
Просто свято
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16.08.2022 16:33 Ответить
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16.08.2022 16:53 Ответить
Так розказувало, так розказувало вчора плешиве ***** про аналоговнетную технику. А сьогодні Бац, і прилетіло.
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16.08.2022 17:01 Ответить
... папироска
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16.08.2022 17:20 Ответить
а хорошо так получилось))
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16.08.2022 17:31 Ответить
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16.08.2022 17:37 Ответить
І знову тут нас немає!
No smoking Russian pigs!

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16.08.2022 19:48 Ответить
мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС....
но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977 год
Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное - невероятное» из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
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16.08.2022 20:21 Ответить
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16.08.2022 22:06 Ответить
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