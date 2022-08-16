Российский склад боеприпасов взорвался под Джанкоем. ВИДЕО (обновлено)
В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден огонь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В крымском поселке Азовское, недалеко от Джанкоя, взорвался и детонирует склад с боеприпасами.
Очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Местные жители слышали громкие "хлопки". С разных точек виден черный дым.
По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское вблизи Джанкоя.
Местные жители публикуют видео пожары на территории трансформаторной подстанции.
Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал в фейсбуке, что из временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", но в 07:41 обновили пост "попали" по боеприпасам, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".
"Крыминформ" уточнил: "По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники Криминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают".
Так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов уехал в село Майское.
По словам Чубарова, село Майское располагается в 1 километре от поселка Qalay/Азовское.
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наплясались, насмеялись - аж самим не верится
эх снег, снежок, белая метелица
так кацапам ипанули - аж автобус шевелится
No smoking Russian pigs!
но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977 год
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