Російський склад боєприпасів вибухнув під Джанкоєм. ВIДЕО (оновлено)
У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У кримському селищі Азовське, неподалік Джанкоя, вибухнув і детонує склад з боєприпасами.
Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму. Місцеві мешканці чули гучні "хлопки". Із різних точок видно чорний дим.
За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя.
Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.
Один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".
"Крыминформ" уточнив: "За попередньою інформацією, у Джанкойському районі сьогодні вранці сталося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське. Джерела Кримінформу в екстрених службах цю інформацію підтверджують".
Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов виїхав у село Майське.
За словами Чубарова, село Майське розташовується на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське.
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наплясались, насмеялись - аж самим не верится
эх снег, снежок, белая метелица
так кацапам ипанули - аж автобус шевелится
No smoking Russian pigs!
но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977 год
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