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Російський склад боєприпасів вибухнув під Джанкоєм. ВIДЕО (оновлено)

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У кримському селищі Азовське, неподалік Джанкоя, вибухнув і детонує склад з боєприпасами.

Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму. Місцеві мешканці чули гучні "хлопки". Із різних точок видно чорний дим.

За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя.

Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ значно знизилися, - розвідка Британії

Один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

"Крыминформ" уточнив: "За попередньою інформацією, у Джанкойському районі сьогодні вранці сталося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське. Джерела Кримінформу в екстрених службах цю інформацію підтверджують".

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов виїхав у село Майське.

За словами Чубарова, село Майське розташовується на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське.

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66) Крим (14192)


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Топ коментарі
+114
До кави саме то шо треба з ранку.
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16.08.2022 08:01 Відповісти
+106
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16.08.2022 08:05 Відповісти
+71
Знову ватяний попкорн готується
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16.08.2022 07:59 Відповісти
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дед типичный предстватель племени совко-питеков, - ему все должны объяснить и предупредить, совершенно несамостоятельное, патерналистское быдло.
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16.08.2022 11:24 Відповісти
А лучше - написать в "Правде" и "Мурзилке".
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16.08.2022 12:43 Відповісти
🔥🔥🔥 Крым готовится к возвращению в Родную гавань 🔥🔥🔥 =)
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16.08.2022 11:23 Відповісти
Жили кримські щурі нормально, в мирі, обдирали відпочиваючих на морі..., та ні побажали окремі вивісити московську тряпку замість свого правопора і вмерти на росії. Мрії збуваються щурі!!!
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16.08.2022 11:32 Відповісти
а ще якусь афтаномію хотіли, отримали
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16.08.2022 22:13 Відповісти
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16.08.2022 11:43 Відповісти
эх снег, снежок, белая метелица
наплясались, насмеялись - аж самим не верится

эх снег, снежок, белая метелица
так кацапам ипанули - аж автобус шевелится

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16.08.2022 11:50 Відповісти
Щось не видно Єнота, певне вже насвяткувався, бідолага, а йому ж ще за весь Крим танцювати, а головне ще Севастополь відтанцювати, а міст, - так взагалі вприсядку потрібно вшкварити 🤔🧐😁
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16.08.2022 11:50 Відповісти
Він мабуть уже п"яти стер від радості Тепер десь відлежується - відпочиває Адже не останній раз ще йому танцювать!
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16.08.2022 12:55 Відповісти
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16.08.2022 17:28 Відповісти
хєровий джанкой
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16.08.2022 13:00 Відповісти
Русня утверждает,что это диверсия,и мне это нравится еще больше,чем хаймарсы.Слава крымским партизанам!
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16.08.2022 13:07 Відповісти
щоб часом, плачуть, що чебуреки купувати немає кому.
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16.08.2022 22:14 Відповісти
Срочно потрібна гуманітарна підмога памперсами. Водонепроникними. Щоб можна було купатись в моречку і якщо що накласти не у воду. Мамулі хочуть відпочивати.
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16.08.2022 13:10 Відповісти
Грійтеся! кому Україна була мачухою. Чухайте! те що не свербіло кляті окупанти.
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16.08.2022 13:44 Відповісти
Крысчане осваивают азы спецоперации , судя по видео у них начинает получатся, с нетерпением ждём продолжения
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16.08.2022 13:50 Відповісти
Это ***** склады уничтожает , что бы не вывозить . Орки покидают Крым
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16.08.2022 14:00 Відповісти
Превосходно! Если так будет продолжаться, все медведи в Крыму разбегутся.
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16.08.2022 15:10 Відповісти
Просто свято
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16.08.2022 16:33 Відповісти
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16.08.2022 16:53 Відповісти
Так розказувало, так розказувало вчора плешиве ***** про аналоговнетную технику. А сьогодні Бац, і прилетіло.
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16.08.2022 17:01 Відповісти
... папироска
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16.08.2022 17:20 Відповісти
а хорошо так получилось))
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16.08.2022 17:31 Відповісти
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16.08.2022 17:37 Відповісти
І знову тут нас немає!
No smoking Russian pigs!

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16.08.2022 19:48 Відповісти
мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС....
но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Владимир Высоцкий 1977 год
Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное - невероятное» из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
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16.08.2022 20:21 Відповісти
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16.08.2022 22:06 Відповісти
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