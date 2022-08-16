Беларусь проводит тренировки по связи, - Генштаб ВСУ
Генштаб ВС Беларуси проводит тренировки по связи.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 16 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.
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Валентина Саюн #523841
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