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Беларусь проводит тренировки по связи, - Генштаб ВСУ

кордон,білорусь

Генштаб ВС Беларуси проводит тренировки по связи.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 16 августа в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.

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Беларусь (7923) Генштаб ВС (6497)


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Значить" плачут малые дети Хатыни" нічому їх не навчили . Не можна усидіти на двох стільцях
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16.08.2022 08:50 Ответить
Мозирський НПЗ треба розбомбити, ось, що буде болюче для фашистської білорусі!
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16.08.2022 08:55 Ответить
Бульбосвязисты провели в ад телефонную линию для бульбендуче, чтобы он мог, когда подохнет, общаться с своих хозяином ******, срущим в чемодан.
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16.08.2022 08:58 Ответить
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16.08.2022 09:04 Ответить
Суки лукашенківські, вже готують сюрпризи на день Незалежності. Скоро і туди буде прилітати "хлопок", як і в Крим чи думають, що недосяжні, тільки нас можуть бомбити.
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16.08.2022 09:33 Ответить
Холуї кацапів до чогось готуються.
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16.08.2022 10:09 Ответить
Точно зі зв'язку, чому повітряна тривога по північних областях, бульбаші?
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16.08.2022 13:18 Ответить
 
 