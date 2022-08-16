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Білорусь проводить тренування зі зв’язку, - Генштаб ЗСУ

кордон,білорусь

Генштаб ЗС Білорусі проводить тренування зі зв’язку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 16 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу Збройних Сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Білорусь (7970) Генштаб ЗС (6799)


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Значить" плачут малые дети Хатыни" нічому їх не навчили . Не можна усидіти на двох стільцях
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16.08.2022 08:50 Відповісти
Мозирський НПЗ треба розбомбити, ось, що буде болюче для фашистської білорусі!
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16.08.2022 08:55 Відповісти
Бульбосвязисты провели в ад телефонную линию для бульбендуче, чтобы он мог, когда подохнет, общаться с своих хозяином ******, срущим в чемодан.
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16.08.2022 08:58 Відповісти
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16.08.2022 09:04 Відповісти
Суки лукашенківські, вже готують сюрпризи на день Незалежності. Скоро і туди буде прилітати "хлопок", як і в Крим чи думають, що недосяжні, тільки нас можуть бомбити.
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16.08.2022 09:33 Відповісти
Холуї кацапів до чогось готуються.
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16.08.2022 10:09 Відповісти
Точно зі зв'язку, чому повітряна тривога по північних областях, бульбаші?
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16.08.2022 13:18 Відповісти
 
 