Білорусь проводить тренування зі зв’язку, - Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗС Білорусі проводить тренування зі зв’язку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 16 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу Збройних Сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.
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