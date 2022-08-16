Білорусь проводить тренування зі зв’язку, - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗС Білорусі проводить тренування зі зв’язку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 16 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу Збройних Сил Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.

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