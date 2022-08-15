Росія накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вважає, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.
Про це йдеться у повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла… скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент", - йдеться у публікації.
На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".
Також там розташовано склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400
Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.
Аналітики також припускають, що в цьому районі "йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями".
"Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети…
Крім цього, там (в Зябрівці – ред.) дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК "Іскандер", які не видно на знімку", - зазначається у публікації.
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Потрібно готувати масований удар у відповідь в разі удару з території рб.
українців, коли "Хаймарси" рознесуть то залізяччя на
металобрухт! Боже! Бережи Україну!
у нас с ними дипломатия, мир да любовь
Не скиглить!
Якщо не вдаримо привентивно, то для вас кияни буде пекло
тому ось так приблизно
Чи будемо чекати,поки ракети полетять і знову будуть гинути люди?
Заїбуться вїбати
Він жде поки це впаде на голови людей?
Він розуміє, що це все впаде на інших людей, тому не дуже париться.
Якби він думав, що це все може бути запущено і по його офісу - він тоді діяв би інакше.
У тебе ще є питання?
А то хто про пиар,хоча вони не знають що це таке,інші
про те як треба воювати,роздають поради на-ліво та й
на-право.А ну злазьте зі своїх засмерділих диванів Аніки-
воїни й бігом на допомогу нашої славної Армії!
московський путч. "Какиє ваші доказательства?" Не тобі про
окопи згадувати,бо диван не окоп чувирло!
А де склади?Ховають їх кацапи.
Ней Зе відіграє роль
І заявляє - це не ми , ми нічого не знаємо ...
Може то Зінка ?
Характеристики Буревію дозволять!
Як ти думаєш - що він мені відповів? Правильно: "Не засирай мне мозги!!!"
А техніка на відкритих майданчиках, скоріш всього, "приманка" Там може стоять одна пускова в оточенні кількох надувних макетів! Або й взагалі - ні одної!
А коли їм починаєш АРГУМЕНТАМИ доводить їх тупість" - починають ображаться
до речі, Ваші пости - краще заспокійливе)))
бо людський мозок спочатку починає понікувати і втрачає можливість конструктивно мислити...
в мене склалось враження, що спецом нагнітається, щоб потім знову підняти зп керманичам з аргументом - ну ми ж пахали, попередили народ, потім розрулили
Хочуть терором залякати українців,але ми незламні!
Молимось за наших бійців.