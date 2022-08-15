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Росія накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

білорусь

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" вважає, що на території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі накопичилася велика кількість зенітно-ракетних комплексів із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Про це йдеться у повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла… скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об'єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент", - йдеться у публікації.

На аеродромі перебувають від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України Кізім відреагував на слова представника Міноборони Білорусі про "непричетність" до війни: Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України

Також там розташовано склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400

Група вказує, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель", звідки їх везуть до Зябрівки.

Аналітики також припускають, що в цьому районі "йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями".

Росія накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар, - ЗМІ 01

"Про це говорить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети…

Крім цього, там (в Зябрівці – ред.) дислокується велика кількість машин різного військового значення, інженерна техніка, окопи, намети. Нам також відомо, що на околицях аеродрому знаходяться танки Т-72 та ОТРК "Іскандер", які не видно на знімку", - зазначається у публікації.

Автор: 

армія рф (17876) Білорусь (7970)


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Топ коментарі
+45
От би ******* хаймарсом...
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15.08.2022 23:05 Відповісти
+43
Готовятся суки к 24 числу. Тут и к бабке не ходи.
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15.08.2022 23:28 Відповісти
+36
Зеля, швидше катай асфальт бо вони нагнітають.
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15.08.2022 23:18 Відповісти
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От би ******* хаймарсом...
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15.08.2022 23:05 Відповісти
...рашисти цього й чекають.
Потрібно готувати масований удар у відповідь в разі удару з території рб.
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15.08.2022 23:10 Відповісти
Готовятся суки к 24 числу. Тут и к бабке не ходи.
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15.08.2022 23:28 Відповісти
треба тонеми 23
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16.08.2022 00:12 Відповісти
Могут и 23-го ударить, эффект даже сильнее будет. Так что нам всем нужно готовиться.
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16.08.2022 00:44 Відповісти
не можуть, все має бути скрепно
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16.08.2022 11:31 Відповісти
Буревй треба використати https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo

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16.08.2022 00:03 Відповісти
зобовязані *******. досить горя і крові наших людей від цих упирів.
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16.08.2022 09:08 Відповісти
Після консультації з союзниками має бути офіційна заява України про можливий, "обов'язковий " відповідний удар у відповідь, в разі атаки з Білорусі! Не покаране зло викликає нахабний "бєспрєдєл"...?!
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Ви прочитали мої думки! То буде великим святом для нас
українців, коли "Хаймарси" рознесуть то залізяччя на
металобрухт! Боже! Бережи Україну!
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16.08.2022 12:21 Відповісти
так может туда благодатный огонь отправить на упреждение?
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15.08.2022 23:06 Відповісти
низзя на беларусь
у нас с ними дипломатия, мир да любовь
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15.08.2022 23:10 Відповісти
а я думаю обітруться, проковтнуть і будуть мовчати, типа хтось недопалка кинув.
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16.08.2022 11:45 Відповісти
як тільки почнеться "двіжуха" по типу на "исходную" зразу розйобувати Хаймарсами це кодло як в Саках, каменю на камені не залишати, щоб орко-мразоті неповадно було біля кордонів щось накопичувати .
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15.08.2022 23:08 Відповісти
это если у нас есть там те хаймарсы
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15.08.2022 23:12 Відповісти
там и обычной можно *******, даже с запасом. что мало козлорыготине не покажется

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16.08.2022 08:44 Відповісти
Чи є там наши "Хаймерси ,чи немає то не ваша справа!
Не скиглить!
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16.08.2022 12:25 Відповісти
Створюють загрозу з півночі щоб відтягнути наші війська з півдня.
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15.08.2022 23:22 Відповісти
Теж варіант
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15.08.2022 23:29 Відповісти
нам їх дали з умовою не хімарсити за кордон. Нам треба налагоджувати масове виробництво власних далекобійних ракет, щоб громити военні об'єкти за парєбріком.
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16.08.2022 01:43 Відповісти
Дивно, так 15 чи таки 50 ракет. Різниця велика
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15.08.2022 23:11 Відповісти
іди точніше порахуй і доповіси, і тут напишеш.
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16.08.2022 11:47 Відповісти
Можливо там надувні С-400, рашка любить замилить очі
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15.08.2022 23:13 Відповісти
а чого ви чекаете?там до кордону 30 км тільки, один хаймерс можна залишити для чернігівській області, якщо по максимому щоб стягнули ще більш зброї то ок можна ще почекати головне не прогавити і розхерячити до того коли вони запустять,по нас
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15.08.2022 23:15 Відповісти
це готують для Києва миттєвий удар.

Якщо не вдаримо привентивно, то для вас кияни буде пекло
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15.08.2022 23:15 Відповісти
Чому для Києва? Вже було декілька таких днів,коли відправляли до нас одразу купа ракет так,що не встигали збивати і по всій Україні. Київ зараз дуже захищений по всіх напрямках,не підуть.
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16.08.2022 00:58 Відповісти
Киев,центр принятия решений.и место выбрали с самой короткой дистанции
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16.08.2022 07:59 Відповісти
проти С300 не спрацюэ ніяке ППО, С-300 сама є засобом ППО
тому ось так приблизно

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16.08.2022 08:47 Відповісти
то що як С300 ракета ППО, це ракета, що збивається як і інші
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16.08.2022 11:48 Відповісти
багато в Миколаєві "збили" ? вони суки ними по землі бьють
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16.08.2022 12:50 Відповісти
тому тільки удар на випередження. тільки починається якась двіжуха , 10-15 секунд і все кодло накривається градами або ураганами. благо цього добра у нас є побільше Хаймарсів, і всюди
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16.08.2022 12:51 Відповісти
Так,але наші бійці повинні щось зробити,щоб запобігти цьому...
Чи будемо чекати,поки ракети полетять і знову будуть гинути люди?
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16.08.2022 06:39 Відповісти
максимальна дальність таких ракет 120 (150) км.
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16.08.2022 13:35 Відповісти
Буде знов атака,але терпілами завдавати удар на випередження заборонено.
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15.08.2022 23:16 Відповісти
Зеля, швидше катай асфальт бо вони нагнітають.
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15.08.2022 23:18 Відповісти
Якак виняткова точність в опозиційного каналу. Ну просто дивно. Лука шо то притих, це він готовиться нанести превентивний удар по Україні.
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15.08.2022 23:22 Відповісти
Час настав......
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15.08.2022 23:25 Відповісти
Будет удар в ответ на наше контрнаступление. Они не могут уже обороняться, а ракет полно...
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15.08.2022 23:28 Відповісти
Не сри кип'ятком в не дрищи

Заїбуться вїбати
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15.08.2022 23:33 Відповісти
якщо не вдарим перші все рівно білоруси з кацапами нанесуть ракетні удари по Україні.
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16.08.2022 09:13 Відповісти
На наш день незалежності можуть влупити
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15.08.2022 23:29 Відповісти
Нічого не зупинить ІДЕЮ час якої настав!!!!!
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15.08.2022 23:31 Відповісти
Чому Зеленський не знищить їх хаймерсами?

Він жде поки це впаде на голови людей?

Він розуміє, що це все впаде на інших людей, тому не дуже париться.

Якби він думав, що це все може бути запущено і по його офісу - він тоді діяв би інакше.
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Бо з Зе вояка як з лайна куля, ініциативу проявляє Генштаб скоріше за все.
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15.08.2022 23:56 Відповісти
Ракети в різних місцях,в Марс 2 вставляється тільки 2і далекобійних ракети,дорроговато вийде бити по різних місцях+потрібна точна аеророзвідка.В касету Хаймерса 1а далекобійна.потрібна точність.Потрібно точно вишукувати склад ракет,ракети у мінімум двох складах ховають,кацапи навчились,що ракети потрібно ховати.
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16.08.2022 00:20 Відповісти
Від кордону України до Зябрівки - десь кілометрів 30 Наші гармати "Піон" (203 мм) молотять на 47 км "Богдана" - 40-42 км "Хаймерси" - набагато далі
У тебе ще є питання?
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16.08.2022 04:37 Відповісти
Ось пан Яр дав чітку відповідь диванним експердюкам!
А то хто про пиар,хоча вони не знають що це таке,інші
про те як треба воювати,роздають поради на-ліво та й
на-право.А ну злазьте зі своїх засмерділих диванів Аніки-
воїни й бігом на допомогу нашої славної Армії!
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16.08.2022 12:38 Відповісти
а сам , непевно , з окопу пишеш?
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16.08.2022 12:53 Відповісти
Типове кацапське питання! "А де ви були 19 серпня?" Це я про
московський путч. "Какиє ваші доказательства?" Не тобі про
окопи згадувати,бо диван не окоп чувирло!
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16.08.2022 14:57 Відповісти
хаймарсами ніззя..
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16.08.2022 12:39 Відповісти
Склади знайшли?Пускові найшли.
А де склади?Ховають їх кацапи.
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16.08.2022 00:23 Відповісти
Ну якщо нічого не робити то вдарять а можна підігнати парочку хаймерсів і тільки почнути розгортання сразу ж і нищити.Це вже питання до командування як вони будуть реагувати.
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Бить надо превентивно и не бояться, если ********** надо, он и так нарисует удар по их территории или покурили, если не выгодно.
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15.08.2022 23:35 Відповісти
Факт - знищити , а пізніше ...
Ней Зе відіграє роль
І заявляє - це не ми , ми нічого не знаємо ...
Може то Зінка ?
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16.08.2022 01:32 Відповісти
А я вам шечас пакажу, аткуда Беларусь получит *****
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15.08.2022 23:39 Відповісти
Ті ракети вже цілу неділю возили,то справжні ракети,вони їх машинами перевозили,ховали.За ними слідкували.с 300 і с400 возились,кацапи вміють їх в наземні переробляти,по містах їх можуть запускати,вони ж точно бити не вміють,так,куди попаде,скільки вони їх натягнули в Білорусь? Марсами 2 по них би вдарити,атамаксами ,у німців дальніх ракет випросити для їхніх Марсів,якщо атамаксів нема.Марси до 300км б'ють.
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15.08.2022 23:41 Відповісти
там 23 км від кордону . звичайної Сау достатньо, а ліпше "град" або "ураган"
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16.08.2022 12:55 Відповісти
нападе ****
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15.08.2022 23:43 Відповісти
Теж так думаю.
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15.08.2022 23:48 Відповісти
Швидше обстріляє і обійдеться без втрат на відміну від нас.
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15.08.2022 23:51 Відповісти
В Зябровці не все.Багато ракет і пускових кацапи сховали.Через супутник,певно ,не можуть знайти.Безпілотником США потрібно шукати,може вже шукають.Кацапи хитрі стали.
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16.08.2022 00:49 Відповісти
Почалося.
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15.08.2022 23:47 Відповісти
Значить Бульбофюрер бігав і всім тикав карту нападу України на Білорусь., тому виправдовував агресію рашки як превентивний удар. Може нарешті ввалити по військовим цілям Білорусі і не чекати, коли вони для прикладу рознесуть залізничні вузли на Західній Україні. Все одно Білорусь агресор, обстрілювати вони звідти можуть без перетину кордону і відповідно безкарно.
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15.08.2022 23:49 Відповісти
Бульбофюрер допоміг Путіну с ховати пускові і ракети,десь,поховали,підараси,може найдуть,тоді вдарять і поЗябровці і по іншому.Сховали більше,ніж у Зябровці,хитрі гади.Десь щось пропустили,вони машинами з ракетами туди сюди катались.
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16.08.2022 00:56 Відповісти
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15.08.2022 23:52 Відповісти
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15.08.2022 23:53 Відповісти
В Белорусі дефіцит коттона, треба їм трохи експортувати -
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15.08.2022 23:55 Відповісти
отут саме час завдати превентивного удару по цим зябрівкам-гомелям...
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15.08.2022 23:58 Відповісти
в нас Буревій є.... треба їх в Білорусі бити https://www.youtube.com/watch?v=8_DqnXzjsOo
Характеристики Буревію дозволять!
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16.08.2022 00:02 Відповісти
без паніки, там звичайними Градами та Ураганами можно все рознести в пустелю

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16.08.2022 08:50 Відповісти
Потрібно продовжувати працювати,й протирадіолокаційними ракетами. Можна,й по координатах. Установки на стаціонарних позиціях
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16.08.2022 00:28 Відповісти
вже сирени..
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16.08.2022 00:31 Відповісти
Готовят удар на День Независимости Украины, или за день до него.
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16.08.2022 00:43 Відповісти
Расхерачить!!??
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16.08.2022 01:46 Відповісти
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
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16.08.2022 01:47 Відповісти
превентивний удар з чого можна, треба демілітарізувати аєродром
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16.08.2022 01:47 Відповісти
Мне давно уже все *****. Пусть черти в Минске молятся выходя из дома, садясь в автобус, и вобще идя куда либо. Совсем страх потеряли ублюдки ?
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16.08.2022 03:09 Відповісти
Уcі чомусь називають ЗРК-С300 , 400 та інш. Пускові , що входять до складу цього комплексу. Насправді в складі ЗРК і пускові , і радари , командний пункт та багато чого іншого. Тобто 10 ЗРК це 150-200 машин. Якщо на аеродромі 10+ машин з ракетами, то це , скоріш за все ,1 комплекс.
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16.08.2022 04:15 Відповісти
Кому ти хочеш щось пояснить? Тут купа "икспьордів" таких, що за пояс заткнуть і Залужного з Наєвим та Марченком! Я колись спробував "на пальцях" пояснить одному придурку, ЩО треба для того, щоб забезпечить ОДНУ РОТУ всім необхідним для ведення бою на позиції Розказав про доставку продовольства (та його обсяг) Про організацію приготування гарячої їжі в польових умовах Про доставку питної води (і для санітарно-гігієнічних та технічних потреб) Про забезпечення ліками та медичним обладнанням, пальним, ************ Про інженерне забезпечення позицій Про організацію табірного господарства (будівлю тимчасового житла і вибач - звичайних туалетів)
Як ти думаєш - що він мені відповів? Правильно: "Не засирай мне мозги!!!"
А техніка на відкритих майданчиках, скоріш всього, "приманка" Там може стоять одна пускова в оточенні кількох надувних макетів! Або й взагалі - ні одної!
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16.08.2022 04:57 Відповісти
Перепрошую за вторгнення, шановний пане Яр. Ви все написали правильно та все ж... припустилися однієї помилки. Саме так. Такі пояснення цілком адекватно сприймуть люди, котрі цікавляться цією темою. А персонажам, про яких Ви пишете, краще пообіцяти, що купите їм набір з солдатиками, танчиками, вертольотиками та літачками, щоб даремно вони не рюмсали. Знаєте, помагає: я спробував, і такий "юний стратег" просто щез...
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16.08.2022 05:05 Відповісти
Та я розумію! Але ж справа в тому, що кожний приходить на "Цензор" з різною метою: "бот" - "висраться", людина, яка обділена увагою - для самоствердження У когось - якась інша зацікавленість Я, наприклад - від нудьги За роки роботи звик до "інтелектуальних боїв", а зараз сиджу без діла Полювання заборонили в цьому році На рибалку не часто виїхать можна (а по гриби -взагалі) - бо вся область мінами і "розтяжками" "засрана" Бібліотеку нашу розбомбили і вона з початку війни не працює Тільки трохи кулінарія "розважає" та "Цензор" Але на "Цензорі" теж стало трохи "нудно" Бо багато тих, що приходять сюди, чомусь вважають себе "спецами у всьому" І коли читаєш їх " размишлізми", часом хочеться посміяться, а часом - вилаяться! Правильно кимось було сказано : "До винайдення Інтернет про те, що ти - ідіот, знали тільки близькі тобі люди Тепер ти заявляєш про це на весь світ!" І ці люди не розуміють, що вони виносять свою "бредятину" у публічний простір і хтось її сприймає як правду! Та і хочеться крикнуть: "Ідіоти! Ви коли навчитеся користуваться базою даних Інтернет?" А все дуже просто - для того, щоб отримать звідти інформацію, треба знать ПРО ЩО, і ЯК, питать А якщо людина не має базових знань по предмету? Я наприклад, не лізу у фінанси, в кібернетику, електроніку - бо я їх не знаю! А тут основна маса розбирається "у всьому"!!!
А коли їм починаєш АРГУМЕНТАМИ доводить їх тупість" - починають ображаться
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16.08.2022 06:47 Відповісти
і в бан відправляти))

до речі, Ваші пости - краще заспокійливе)))

бо людський мозок спочатку починає понікувати і втрачає можливість конструктивно мислити...

в мене склалось враження, що спецом нагнітається, щоб потім знову підняти зп керманичам з аргументом - ну ми ж пахали, попередили народ, потім розрулили
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16.08.2022 13:01 Відповісти
Два старі відморозка шість місяців ******** Україну....Фронт 1200 км...
Хочуть терором залякати українців,але ми незламні!
Молимось за наших бійців.
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16.08.2022 06:45 Відповісти
Но если не стрелять по Беларуси нападения не будет. Мир в глазах Лукашенки и т.д. Хорошо бы разминировать все и шатлы пустить.
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16.08.2022 07:05 Відповісти
если это правда,то у Украины есть все права нанести удар по этому аэродрому.С беларуси уже многократно атаковывалась украинская территория.Бояться втянуть Беларусь в войну не стОит-она уже полным ходом втянута.Хватит ждать нападения как 24.02. И мир не осудит нападение ради защиты.
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16.08.2022 07:28 Відповісти
Достатньо попередити вусатого, що безкарнiсть вiднинi не пройде та у випадку ракетних атак буде миттева вiдповдь. Ну а потiм дотриматися слова.. Пiсля першого пуску ракети з Зябровки вгатити по повному
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16.08.2022 09:27 Відповісти
Ця Зябрівка явно затрималася на білому світі.
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16.08.2022 09:31 Відповісти
Чонгар, доброго ранку. Зябрівка, приготуватись!!!
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Треба, щоб там хтось так само покурив, як сьогодні у Джанкої.
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16.08.2022 13:15 Відповісти
Гарна ціль. Не розумію чому б і там не попалити?
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16.08.2022 13:22 Відповісти
По чому удар? Який радіус дії ЗРК с300, с 400 по наземним цілям? Це замість Точки?
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16.08.2022 13:23 Відповісти
Якщо знають де вони стоять, то тут нежданчіка не буде.
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16.08.2022 18:23 Відповісти
Животворящі Хаймарси і хай потім розказують, що невдало покурили.
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16.08.2022 20:21 Відповісти
 
 