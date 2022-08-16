В Мелитополе утром прогремели два взрыва, - Федоров

Взрывы зафиксированы в районе подстанции, после чего остановилась трансляция телевидения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 7:00 16 августа в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого, по сообщениям местных жителей, остановилась трансляция вещания эфирного телевидения, которую захватили ранее оккупанты и транслировали там свою пропаганду. По предварительной информации, при взрывах поврежден транзитный кабель.

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"Как не пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – отметил Федоров.