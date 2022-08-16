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Новости Война
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В Мелитополе утром прогремели два взрыва, - Федоров

федоров,іван

Взрывы зафиксированы в районе подстанции, после чего остановилась трансляция телевидения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 7:00 16 августа в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого, по сообщениям местных жителей, остановилась трансляция вещания эфирного телевидения, которую захватили ранее оккупанты и транслировали там свою пропаганду. По предварительной информации, при взрывах поврежден транзитный кабель.

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"Как не пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – отметил Федоров.

взрыв (6815) Мелитополь (616) пропаганда (3700) партизаны (181) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+17
Доброго ранку, ми з Мелітополя. Мелітополь це Україна. Тримайтесь і разом до Перемоги
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16.08.2022 08:52 Ответить
+6
Ріжуть по живому... "Телевізор" для кислобздіїв "святий і сакральний".)
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16.08.2022 09:13 Ответить
+3
Зелені монополізували подачу новин, все для власних рейтингів.
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16.08.2022 08:58 Ответить
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Доброго ранку, ми з Мелітополя. Мелітополь це Україна. Тримайтесь і разом до Перемоги
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16.08.2022 08:52 Ответить
Зелені монополізували подачу новин, все для власних рейтингів.
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16.08.2022 08:58 Ответить
А Федоров яким боком -- возглавив би сили спротиву
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16.08.2022 09:02 Ответить
Орденоносець х@їв...
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16.08.2022 09:51 Ответить
не на часі....
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16.08.2022 10:05 Ответить
Вибухи зафіксовані в районі підстанції
якої підстанції?
там підстанція Мелітополь 330 кВ з якої ЛЄП іде на Крим
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16.08.2022 09:09 Ответить
Вже не йде
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16.08.2022 12:17 Ответить
Ріжуть по живому... "Телевізор" для кислобздіїв "святий і сакральний".)
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16.08.2022 09:13 Ответить
Був у другу світову партизан Фьодоров.
а це піздун-ретранслятор новин, як і приЗеден
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16.08.2022 10:10 Ответить
Нехай краще щось розповідає ,аби не мовчав 😠
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16.08.2022 12:18 Ответить
 
 