В Мелитополе утром прогремели два взрыва, - Федоров
Взрывы зафиксированы в районе подстанции, после чего остановилась трансляция телевидения.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в 7:00 16 августа в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого, по сообщениям местных жителей, остановилась трансляция вещания эфирного телевидения, которую захватили ранее оккупанты и транслировали там свою пропаганду. По предварительной информации, при взрывах поврежден транзитный кабель.
"Как не пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – отметил Федоров.
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+17 Валентина Саюн #523841
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якої підстанції?
там підстанція Мелітополь 330 кВ з якої ЛЄП іде на Крим
а це піздун-ретранслятор новин, як і приЗеден