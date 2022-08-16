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Новини Війна
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У Мелітополі зранку пролунали два вибухи, - Федоров

федоров,іван

Вибухи зафіксовані в районі підстанції, після чого зупинилася трансляція телебачення.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, о 7:00 16 серпня у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції. Після цього, за повідомленнями місцевих мешканців, зупинилася трансляція мовлення ефірного телебачення, яке захопили раніше окупанти та транслювали там свою пропаганду. За попередньою інформацією, під час вибухів пошкоджено транзитний кабель.

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"Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", - зазначив Федоров.

вибух (4527) Мелітополь (773) пропаганда (2827) партизани (194) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+17
Доброго ранку, ми з Мелітополя. Мелітополь це Україна. Тримайтесь і разом до Перемоги
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16.08.2022 08:52 Відповісти
+6
Ріжуть по живому... "Телевізор" для кислобздіїв "святий і сакральний".)
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16.08.2022 09:13 Відповісти
+3
Зелені монополізували подачу новин, все для власних рейтингів.
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16.08.2022 08:58 Відповісти
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Доброго ранку, ми з Мелітополя. Мелітополь це Україна. Тримайтесь і разом до Перемоги
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16.08.2022 08:52 Відповісти
Зелені монополізували подачу новин, все для власних рейтингів.
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16.08.2022 08:58 Відповісти
А Федоров яким боком -- возглавив би сили спротиву
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16.08.2022 09:02 Відповісти
Орденоносець х@їв...
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16.08.2022 09:51 Відповісти
не на часі....
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16.08.2022 10:05 Відповісти
Вибухи зафіксовані в районі підстанції
якої підстанції?
там підстанція Мелітополь 330 кВ з якої ЛЄП іде на Крим
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16.08.2022 09:09 Відповісти
Вже не йде
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16.08.2022 12:17 Відповісти
Ріжуть по живому... "Телевізор" для кислобздіїв "святий і сакральний".)
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16.08.2022 09:13 Відповісти
Був у другу світову партизан Фьодоров.
а це піздун-ретранслятор новин, як і приЗеден
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16.08.2022 10:10 Відповісти
Нехай краще щось розповідає ,аби не мовчав 😠
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16.08.2022 12:18 Відповісти
 
 