У Мелітополі зранку пролунали два вибухи, - Федоров

Вибухи зафіксовані в районі підстанції, після чого зупинилася трансляція телебачення.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, о 7:00 16 серпня у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції. Після цього, за повідомленнями місцевих мешканців, зупинилася трансляція мовлення ефірного телебачення, яке захопили раніше окупанти та транслювали там свою пропаганду. За попередньою інформацією, під час вибухів пошкоджено транзитний кабель.

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"Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", - зазначив Федоров.