РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12817 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 939 23

Из Запорожья закрыли выезд на оккупированные территории

коридор

"Коридор" из Запорожья на оккупированные территории временно закрыли из-за погоды.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении.

Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности, будет сообщена дополнительно.

Читайте: Два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационная ракета Х-59 уничтожены на Запорожском направлении, - Воздушные силы ВСУ

Запорожье (2683) непогода (817) Запорожская область (3215)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Це що, вже кордон намічається? Що за херня із проїздом на окуповані території?
показать весь комментарий
16.08.2022 10:28 Ответить
+12
Просто мусора викрили новий спосіб для виїзду чоловікам із країни без сплати данини партії слуга народу. Так би мовити, боряться з конкурентами, бо Закарпатська і Львівські прикордонні загони вже не приносять таких доходів у общак, як декілька місяців тому.
показать весь комментарий
16.08.2022 10:49 Ответить
+12
Що в цій державі твориться чоловікам 18-60 років в Європу не можна а на окуповані території можна де вр км оп.
показать весь комментарий
16.08.2022 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це що, вже кордон намічається? Що за херня із проїздом на окуповані території?
показать весь комментарий
16.08.2022 10:28 Ответить
контрнаступ...
показать весь комментарий
16.08.2022 10:55 Ответить
Тебя это только волнует? А ЗАЧЕМ вообще, разрешать выезд на ОККУПИРОВАННЫЕ территории?!
показать весь комментарий
16.08.2022 11:33 Ответить
А що за ХЄРНЯ - катання в окупацію та з окупаціі?Що,блін,окупантам гроші возите?Таке проходили в лугандоні,коли Україна,під балабольство про "нашіх людєй в окупаціі" допомогала рашистам вибудовувати вертикаль колаборантської влади.Допомогала фінансово і зараз фінансує.До чого призводить катання, туди-сюди,подивіться на прикладі лугандону.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:03 Ответить
Який взагалі може бути виїзд під час війни до ворога? Треба заарештовувати всіх "виїздунів"! Те, що зелена влада дозволяє такий виїзд, ********* на деякі думки.
показать весь комментарий
16.08.2022 17:07 Ответить
Якого ляда зелень дозволяє їхати туди наводчикам?
показать весь комментарий
16.08.2022 10:33 Ответить
Так на вiдпочин...й мiсячний звiт кураторам треба надати..
показать весь комментарий
16.08.2022 11:01 Ответить
а фулі, як казав кацапскій офіцер десь на півдні, ".. чєво ви арьотє, всьо же дагаворєнна..."

зараз і вєрєщучка з шатлами підтягнеться, і мусьє д'Єрмак фсьо размініруєт.... ОМАНа якась....
показать весь комментарий
16.08.2022 10:37 Ответить
Чого взагалі відкритий виїзд туди?
показать весь комментарий
16.08.2022 10:39 Ответить
Їхати туди, щоб мати можливість померти у 10-добовій черзі на виїзд сюди
показать весь комментарий
16.08.2022 10:40 Ответить
В основном туда едут с целью уехать через Крым и Россию Литву в ЕС. В Варшаве на вокзале полно автобусов и развозчики со всей Украины включая Луганск Донецк Херсон. Так что это бизнес еще ого го. 500$ стоит добраться с Херсона в Варшаву таким диким путем
показать весь комментарий
16.08.2022 10:54 Ответить
можно сказать, что они все уже получили паспорт рефии. А в Европу попасть , покажут украинский. Это с 2014 года тянется.
показать весь комментарий
16.08.2022 11:11 Ответить
Шо за бред? Какой гений поедет из Украины в ЕС не напрямую, а сначала вырвется на оккупированную территорию, потом в Крым, рашку и в Литву?
показать весь комментарий
16.08.2022 11:16 Ответить
А ничего что мужчин 18-60 через границу официально не пускают?
показать весь комментарий
16.08.2022 17:35 Ответить
Погода - дело серьёзное . Наверное откаты нужным людям ветром сдуло не в ту сторону .
показать весь комментарий
16.08.2022 10:44 Ответить
Уявляю, як при сталінцях влітку 1942 року, вєрєніци бєжєнцев тянуться із Сталінграду в Ростов, на окуповану територію...
показать весь комментарий
16.08.2022 10:48 Ответить
Просто мусора викрили новий спосіб для виїзду чоловікам із країни без сплати данини партії слуга народу. Так би мовити, боряться з конкурентами, бо Закарпатська і Львівські прикордонні загони вже не приносять таких доходів у общак, як декілька місяців тому.
показать весь комментарий
16.08.2022 10:49 Ответить
А що, як сонце вийде знову можна від воєнкомата тікати на рашку?
показать весь комментарий
16.08.2022 10:53 Ответить
Що в цій державі твориться чоловікам 18-60 років в Європу не можна а на окуповані території можна де вр км оп.
показать весь комментарий
16.08.2022 10:58 Ответить
Нє куй шастать
показать весь комментарий
16.08.2022 11:16 Ответить
Вапрос, млять : если вата жаждет уехать на Расию - её нужно тут держать, для корректироваки огня?
Дыбилы, ***!
показать весь комментарий
16.08.2022 11:58 Ответить
Я дивився репортаж, причому німецького телебачення про цю чергу. За добу там виїжджають тисячі людей. На питання військових, всi відповідають, провідати батьків (родичів), подивитися в якому стані житло.. Явно брешуть, у всіх коробки з речами, і їдуть разом з малолітніми дітьми. Що припущу? Хочуть бути росіянами, i в Запорiжжя не повернуться. Згадалося: "скільки вовка не годуй..."
показать весь комментарий
16.08.2022 15:03 Ответить
 
 