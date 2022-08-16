Из Запорожья закрыли выезд на оккупированные территории
"Коридор" из Запорожья на оккупированные территории временно закрыли из-за погоды.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении.
Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности, будет сообщена дополнительно.
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+14 Владислав Носковский
показать весь комментарий16.08.2022 10:28 Ответить Ссылка
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зараз і вєрєщучка з шатлами підтягнеться, і мусьє д'Єрмак фсьо размініруєт.... ОМАНа якась....
Дыбилы, ***!