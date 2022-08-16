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Новини Окуповані території
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Із Запоріжжя закрили виїзд на окуповані території

коридор

"Коридор" із Запоріжжя на окуповані території тимчасово закрили через погоду.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 16 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

Також читайте: Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2299) негода (760) Запорізька область (3746)


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Топ коментарі
+14
Це що, вже кордон намічається? Що за херня із проїздом на окуповані території?
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16.08.2022 10:28 Відповісти
+12
Просто мусора викрили новий спосіб для виїзду чоловікам із країни без сплати данини партії слуга народу. Так би мовити, боряться з конкурентами, бо Закарпатська і Львівські прикордонні загони вже не приносять таких доходів у общак, як декілька місяців тому.
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16.08.2022 10:49 Відповісти
+12
Що в цій державі твориться чоловікам 18-60 років в Європу не можна а на окуповані території можна де вр км оп.
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16.08.2022 10:58 Відповісти
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Це що, вже кордон намічається? Що за херня із проїздом на окуповані території?
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16.08.2022 10:28 Відповісти
контрнаступ...
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16.08.2022 10:55 Відповісти
Тебя это только волнует? А ЗАЧЕМ вообще, разрешать выезд на ОККУПИРОВАННЫЕ территории?!
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16.08.2022 11:33 Відповісти
А що за ХЄРНЯ - катання в окупацію та з окупаціі?Що,блін,окупантам гроші возите?Таке проходили в лугандоні,коли Україна,під балабольство про "нашіх людєй в окупаціі" допомогала рашистам вибудовувати вертикаль колаборантської влади.Допомогала фінансово і зараз фінансує.До чого призводить катання, туди-сюди,подивіться на прикладі лугандону.
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16.08.2022 14:03 Відповісти
Який взагалі може бути виїзд під час війни до ворога? Треба заарештовувати всіх "виїздунів"! Те, що зелена влада дозволяє такий виїзд, ********* на деякі думки.
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16.08.2022 17:07 Відповісти
Якого ляда зелень дозволяє їхати туди наводчикам?
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16.08.2022 10:33 Відповісти
Так на вiдпочин...й мiсячний звiт кураторам треба надати..
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16.08.2022 11:01 Відповісти
а фулі, як казав кацапскій офіцер десь на півдні, ".. чєво ви арьотє, всьо же дагаворєнна..."

зараз і вєрєщучка з шатлами підтягнеться, і мусьє д'Єрмак фсьо размініруєт.... ОМАНа якась....
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16.08.2022 10:37 Відповісти
Чого взагалі відкритий виїзд туди?
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16.08.2022 10:39 Відповісти
Їхати туди, щоб мати можливість померти у 10-добовій черзі на виїзд сюди
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16.08.2022 10:40 Відповісти
В основном туда едут с целью уехать через Крым и Россию Литву в ЕС. В Варшаве на вокзале полно автобусов и развозчики со всей Украины включая Луганск Донецк Херсон. Так что это бизнес еще ого го. 500$ стоит добраться с Херсона в Варшаву таким диким путем
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16.08.2022 10:54 Відповісти
можно сказать, что они все уже получили паспорт рефии. А в Европу попасть , покажут украинский. Это с 2014 года тянется.
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16.08.2022 11:11 Відповісти
Шо за бред? Какой гений поедет из Украины в ЕС не напрямую, а сначала вырвется на оккупированную территорию, потом в Крым, рашку и в Литву?
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16.08.2022 11:16 Відповісти
А ничего что мужчин 18-60 через границу официально не пускают?
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16.08.2022 17:35 Відповісти
Погода - дело серьёзное . Наверное откаты нужным людям ветром сдуло не в ту сторону .
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16.08.2022 10:44 Відповісти
Уявляю, як при сталінцях влітку 1942 року, вєрєніци бєжєнцев тянуться із Сталінграду в Ростов, на окуповану територію...
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16.08.2022 10:48 Відповісти
Просто мусора викрили новий спосіб для виїзду чоловікам із країни без сплати данини партії слуга народу. Так би мовити, боряться з конкурентами, бо Закарпатська і Львівські прикордонні загони вже не приносять таких доходів у общак, як декілька місяців тому.
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16.08.2022 10:49 Відповісти
А що, як сонце вийде знову можна від воєнкомата тікати на рашку?
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16.08.2022 10:53 Відповісти
Що в цій державі твориться чоловікам 18-60 років в Європу не можна а на окуповані території можна де вр км оп.
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16.08.2022 10:58 Відповісти
Нє куй шастать
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Вапрос, млять : если вата жаждет уехать на Расию - её нужно тут держать, для корректироваки огня?
Дыбилы, ***!
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16.08.2022 11:58 Відповісти
Я дивився репортаж, причому німецького телебачення про цю чергу. За добу там виїжджають тисячі людей. На питання військових, всi відповідають, провідати батьків (родичів), подивитися в якому стані житло.. Явно брешуть, у всіх коробки з речами, і їдуть разом з малолітніми дітьми. Що припущу? Хочуть бути росіянами, i в Запорiжжя не повернуться. Згадалося: "скільки вовка не годуй..."
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16.08.2022 15:03 Відповісти
 
 