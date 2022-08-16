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Із Запоріжжя закрили виїзд на окуповані території
"Коридор" із Запоріжжя на окуповані території тимчасово закрили через погоду.
Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 16 серпня, через несприятливі погодні умови виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру не відбудеться", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.
Топ коментарі
+14 Владислав Носковский
показати весь коментар16.08.2022 10:28 Відповісти Посилання
+12 Super Gut
показати весь коментар16.08.2022 10:49 Відповісти Посилання
+12 Василь Українець
показати весь коментар16.08.2022 10:58 Відповісти Посилання
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зараз і вєрєщучка з шатлами підтягнеться, і мусьє д'Єрмак фсьо размініруєт.... ОМАНа якась....
Дыбилы, ***!