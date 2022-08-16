Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский своим указом 5812022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОПУ.
Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.
Также в ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.
Из ставки выводят Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.
Напомним, ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.
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Ермак має доступ до державної таємниці ?
он же не госслужащий
Але прийдуть і ставка не допоможе.
доречі, герольдмайстра нехай викликає...вже на часі герба собі малювати та замовляти винагороди..
а урядовий квартал вони перейменувати не хочуть? в 95? шоб настала іллюзія повного марення..
Якщо народ дозволить, то наша країна вся буде 95 квартал.
чи вони кока-колу починають випускати за первинним рецептом?
Он же не скажет-"Я в офис е@лом торговать."
Там єрмак був, є і сподіваюсь не буде. Разом будуть висіть на Майдані і ще тисячі ублюдочних зе.
Відповідь на ваше питання - люди.
Але єврейці сьогодні при владі - не люди, а "жидяри і бариги, які заробляють на крові".
Все вирішують ЗСУ та Залужний!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Залужному!!! Ганьба бункерно-верховному говнокомандувачу ЗЄ!!!
Але це добре, що вони згадали про ставку, може й не хотіли , але прийшлося. І якщо подивитись на всіх хто там, то хай хоч слово погане скажуть про Залужного або ВСУ, або ще на когось. Може вже пора нагадати зезмеїному колу про обов'язки.
Або нах всю срану зелену шоблу. І як для мене тільки це спасе Україну.
Люди, прокиньтесь.
Хоча, радує те, що вже так просто не дають.
Блазень кончений, а не преЗЕдент.. Слава Україні та легендарним ЗСУ!!
Єрмак це Єрмак.
Зеленський сказав, що єрмак піде тільки з ним.
Можливо вже пора їм відправитись туди, де хтось із них може на це сісти.