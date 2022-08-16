РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11560 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 815 70

Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

зеленський

Президент Владимир Зеленский своим указом 5812022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОПУ.

Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Также в ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Из ставки выводят Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.

Напомним, ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Читайте: Мужчин без военного опыта не будут выпускать из Украины до конца войны, - Зеленский в ответ на петицию

Зеленский Владимир (20906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Бєняпарт Янелох пересуває ліжка в зеленому борделі.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:30 Ответить
+32
Шо воно там крутить? Нічого ж не розуміє в стратегії. Тільки стали давати пізд...єй москалям, він щось міняє. Дєрьмака поміняти не треба? Чи 30 рублів за Оман не влаштовують кишеню?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:27 Ответить
+30
Коли собаці нічого робити, вона .....
показать весь комментарий
16.08.2022 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли собаці нічого робити, вона .....
показать весь комментарий
16.08.2022 13:24 Ответить
Єрмак - простий "смотрящій" ?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:26 Ответить
напевне вчорашня фотка з ціеї сходки
показать весь комментарий
16.08.2022 13:34 Ответить
Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача перебуває під грифом "цілком таємно".

Ермак має доступ до державної таємниці ?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:41 Ответить
Есть сомнения?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:29 Ответить
ясен пень.

он же не госслужащий
показать весь комментарий
16.08.2022 14:53 Ответить
Він смотрящий від Путлера.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:01 Ответить
Почему Марьяна НЕ член СТАВКИ " Верховного Главнокомандующего " ??? !!! . .Почему такое ПОПУСТИТЕЛЬСТВО ??? !!!
показать весь комментарий
16.08.2022 16:31 Ответить
Не имеет . ТК он не госслужащий. А ОП вообще неконституционное образование.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:43 Ответить
Т.е. стиль небритых рож "жопа в кустах" а-ля СерЛещ официально отменен? Сегодня увидим и поймем
показать весь комментарий
16.08.2022 13:51 Ответить
Судя по фото, наша говорящая голова думает: "Господи, как вы мне надоели и где вы взялись на мою голову?"
показать весь комментарий
16.08.2022 14:42 Ответить
"наша говорящая голова" - не думает, там нема чім.
показать весь комментарий
16.08.2022 17:11 Ответить
Шо воно там крутить? Нічого ж не розуміє в стратегії. Тільки стали давати пізд...єй москалям, він щось міняє. Дєрьмака поміняти не треба? Чи 30 рублів за Оман не влаштовують кишеню?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:27 Ответить
собі присвоїв найвеличного хенералісімуса...
показать весь комментарий
16.08.2022 13:28 Ответить
Це поки по нього не прийшли.
Але прийдуть і ставка не допоможе.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:59 Ответить
Бєняпарт Янелох пересуває ліжка в зеленому борделі.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:30 Ответить
може він себе великим гросмейстером відчуває..

доречі, герольдмайстра нехай викликає...вже на часі герба собі малювати та замовляти винагороди..
показать весь комментарий
16.08.2022 13:39 Ответить
Приліпити йому на лоба штемпсель зеленого тризуба.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:13 Ответить
боневтікович
показать весь комментарий
16.08.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 17:20 Ответить
А Коломойського не ввели? Чи не вивели?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:30 Ответить
дЕрмака не ввели...а Ленку Скумбрию по 8 гривен забув
показать весь комментарий
16.08.2022 13:30 Ответить
вона в нього, походу, іміджмейкер на ставці й особистий консультант
показать весь комментарий
16.08.2022 14:30 Ответить
Хера се! Они там еще ставки делают
показать весь комментарий
16.08.2022 13:30 Ответить
легалізують
показать весь комментарий
16.08.2022 14:31 Ответить
А чего толстомордых из Байрактар ньюз не ввели???
показать весь комментарий
16.08.2022 13:31 Ответить
А для чого. Ці жирні свині добре себе почувають. Нах їм ще за Україну турбуватись?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:05 Ответить
ааааааа..цук, я слово - ставка - вже чути не можу

а урядовий квартал вони перейменувати не хочуть? в 95? шоб настала іллюзія повного марення..
показать весь комментарий
16.08.2022 13:32 Ответить
Хочуть, не сумнівайтесь.
Якщо народ дозволить, то наша країна вся буде 95 квартал.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:08 Ответить
ми ж стільки не вип'ємо..

чи вони кока-колу починають випускати за первинним рецептом?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:33 Ответить
Форма одежды в ставке треуголка и панталоны?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:32 Ответить
А чё ставка а не офис главнокомандующего? Оно ж офисы любит
показать весь комментарий
16.08.2022 13:33 Ответить
Ну,дык,если хочет от Ленки-скумбрии с свинтить,он многозначительно так ей-"Я в Ставку".
Он же не скажет-"Я в офис е@лом торговать."
показать весь комментарий
16.08.2022 13:46 Ответить
Від якої лєнкии свінтить.
Там єрмак був, є і сподіваюсь не буде. Разом будуть висіть на Майдані і ще тисячі ублюдочних зе.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:14 Ответить
ставка від 95 го звучить комічно
показать весь комментарий
16.08.2022 13:33 Ответить
Дебільна історично назва. Немає в ОПі українців, які знають історію.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:34 Ответить
а хіба там є українці?!!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:37 Ответить
А хіба єврейці не українці? Вони споконвіку живуть поруч і ........
показать весь комментарий
16.08.2022 13:41 Ответить
Після прийняття Закону про Антисемітизм вже ні.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:48 Ответить
Хочете нагадаю вам "вальцмана". Пам'ятаєте?
Відповідь на ваше питання - люди.
Але єврейці сьогодні при владі - не люди, а "жидяри і бариги, які заробляють на крові".
показать весь комментарий
16.08.2022 14:23 Ответить
Ой,как стыдно спросить: а друг детства Баканов что делал в ставке верховного коментатора после изгнания из СБУ и с какими полномочиями?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:43 Ответить
До сраки та "потєшна" ставка верховного боневтіка.

Все вирішують ЗСУ та Залужний!!!

Слава ЗСУ!!! Слава Залужному!!! Ганьба бункерно-верховному говнокомандувачу ЗЄ!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:59 Ответить
Ні, любий друже, не кажіть так. Бо всі пройоби і так зеопа намагається вішати на Залужного і ВСУ.
Але це добре, що вони згадали про ставку, може й не хотіли , але прийшлося. І якщо подивитись на всіх хто там, то хай хоч слово погане скажуть про Залужного або ВСУ, або ще на когось. Може вже пора нагадати зезмеїному колу про обов'язки.
Або нах всю срану зелену шоблу. І як для мене тільки це спасе Україну.
Люди, прокиньтесь.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:32 Ответить
Слава, Україні! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:33 Ответить
Невже звільнився і вжевтік?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:05 Ответить
Ні, ще бабло на" великому стройництві" не накрали.
Хоча, радує те, що вже так просто не дають.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:39 Ответить
а секретарка з 95-го кварталу теж там?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:09 Ответить
Там. Це є обов'язкова присутність.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:41 Ответить
все как смердючем совке...ставка чем еще не тешились
показать весь комментарий
16.08.2022 14:19 Ответить
а Найвеличніший може відповісти на одне невелике питання - нахєра у тій Ставці Йєрмак?? Шо дуже фахова людина??
Блазень кончений, а не преЗЕдент.. Слава Україні та легендарним ЗСУ!!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:21 Ответить
Ну що за глупі питання)))
Єрмак це Єрмак.
Зеленський сказав, що єрмак піде тільки з ним.
Можливо вже пора їм відправитись туди, де хтось із них може на це сісти.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:47 Ответить
Єрмак-це "смотрящий"за Зеленським ще з Оману де тоді Патрушев вербував Вову.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:52 Ответить
Не понравились взрывы в аэродромах пФ?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:21 Ответить
Баканова уже вывели. Все равно не так.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:25 Ответить
У пів шостого може бути тільки пів ставки!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:35 Ответить
А коли черга дерьмака?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:45 Ответить
ставка більше за життя. є такий польський кіносеріал. дивився у 70ті.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 14:49 Ответить
його тому у Польщі заборонили?))
показать весь комментарий
16.08.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 14:48 Ответить
А почему в составе ставки нет Обдристовича, Коли Тищенко- Каклеты- Митболы и Верещучки?
показать весь комментарий
16.08.2022 14:55 Ответить
А безмозгла?
показать весь комментарий
16.08.2022 15:33 Ответить
... прізвища з'явились...
показать весь комментарий
16.08.2022 16:21 Ответить
Настав час для військової хунти. Зрадників посадити на кіл.
показать весь комментарий
16.08.2022 16:14 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показать весь комментарий
17.08.2022 07:23 Ответить
 
 