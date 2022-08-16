Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський своїм указом 5812022 вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОПУ.
Відповідно до указу, до складу Ставки увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.
Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.
Натомість зі ставки виводять Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.
Нагадаємо, ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого цього року у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.
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Ермак має доступ до державної таємниці ?
он же не госслужащий
Але прийдуть і ставка не допоможе.
доречі, герольдмайстра нехай викликає...вже на часі герба собі малювати та замовляти винагороди..
а урядовий квартал вони перейменувати не хочуть? в 95? шоб настала іллюзія повного марення..
Якщо народ дозволить, то наша країна вся буде 95 квартал.
чи вони кока-колу починають випускати за первинним рецептом?
Он же не скажет-"Я в офис е@лом торговать."
Там єрмак був, є і сподіваюсь не буде. Разом будуть висіть на Майдані і ще тисячі ублюдочних зе.
Відповідь на ваше питання - люди.
Але єврейці сьогодні при владі - не люди, а "жидяри і бариги, які заробляють на крові".
Все вирішують ЗСУ та Залужний!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Залужному!!! Ганьба бункерно-верховному говнокомандувачу ЗЄ!!!
Але це добре, що вони згадали про ставку, може й не хотіли , але прийшлося. І якщо подивитись на всіх хто там, то хай хоч слово погане скажуть про Залужного або ВСУ, або ще на когось. Може вже пора нагадати зезмеїному колу про обов'язки.
Або нах всю срану зелену шоблу. І як для мене тільки це спасе Україну.
Люди, прокиньтесь.
Хоча, радує те, що вже так просто не дають.
Блазень кончений, а не преЗЕдент.. Слава Україні та легендарним ЗСУ!!
Єрмак це Єрмак.
Зеленський сказав, що єрмак піде тільки з ним.
Можливо вже пора їм відправитись туди, де хтось із них може на це сісти.