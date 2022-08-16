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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

зеленський

Президент Володимир Зеленський своїм указом 5812022 вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОПУ.

Відповідно до указу, до складу Ставки увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Натомість зі ставки виводять Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого цього року у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію

Автор: 

Зеленський Володимир (24413)


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Топ коментарі
+36
Бєняпарт Янелох пересуває ліжка в зеленому борделі.
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16.08.2022 13:30 Відповісти
+32
Шо воно там крутить? Нічого ж не розуміє в стратегії. Тільки стали давати пізд...єй москалям, він щось міняє. Дєрьмака поміняти не треба? Чи 30 рублів за Оман не влаштовують кишеню?
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16.08.2022 13:27 Відповісти
+30
Коли собаці нічого робити, вона .....
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16.08.2022 13:24 Відповісти
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Коли собаці нічого робити, вона .....
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16.08.2022 13:24 Відповісти
Єрмак - простий "смотрящій" ?
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16.08.2022 13:26 Відповісти
напевне вчорашня фотка з ціеї сходки
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16.08.2022 13:34 Відповісти
Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача перебуває під грифом "цілком таємно".

Ермак має доступ до державної таємниці ?
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Есть сомнения?
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16.08.2022 14:29 Відповісти
ясен пень.

он же не госслужащий
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16.08.2022 14:53 Відповісти
Він смотрящий від Путлера.
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16.08.2022 15:01 Відповісти
Почему Марьяна НЕ член СТАВКИ " Верховного Главнокомандующего " ??? !!! . .Почему такое ПОПУСТИТЕЛЬСТВО ??? !!!
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16.08.2022 16:31 Відповісти
Не имеет . ТК он не госслужащий. А ОП вообще неконституционное образование.
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16.08.2022 19:43 Відповісти
Т.е. стиль небритых рож "жопа в кустах" а-ля СерЛещ официально отменен? Сегодня увидим и поймем
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16.08.2022 13:51 Відповісти
Судя по фото, наша говорящая голова думает: "Господи, как вы мне надоели и где вы взялись на мою голову?"
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16.08.2022 14:42 Відповісти
"наша говорящая голова" - не думает, там нема чім.
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16.08.2022 17:11 Відповісти
Шо воно там крутить? Нічого ж не розуміє в стратегії. Тільки стали давати пізд...єй москалям, він щось міняє. Дєрьмака поміняти не треба? Чи 30 рублів за Оман не влаштовують кишеню?
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16.08.2022 13:27 Відповісти
собі присвоїв найвеличного хенералісімуса...
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16.08.2022 13:28 Відповісти
Це поки по нього не прийшли.
Але прийдуть і ставка не допоможе.
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16.08.2022 13:59 Відповісти
Бєняпарт Янелох пересуває ліжка в зеленому борделі.
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16.08.2022 13:30 Відповісти
може він себе великим гросмейстером відчуває..

доречі, герольдмайстра нехай викликає...вже на часі герба собі малювати та замовляти винагороди..
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16.08.2022 13:39 Відповісти
Приліпити йому на лоба штемпсель зеленого тризуба.
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16.08.2022 14:13 Відповісти
боневтікович
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16.08.2022 15:30 Відповісти
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16.08.2022 17:20 Відповісти
А Коломойського не ввели? Чи не вивели?
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16.08.2022 13:30 Відповісти
дЕрмака не ввели...а Ленку Скумбрию по 8 гривен забув
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16.08.2022 13:30 Відповісти
вона в нього, походу, іміджмейкер на ставці й особистий консультант
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16.08.2022 14:30 Відповісти
Хера се! Они там еще ставки делают
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16.08.2022 13:30 Відповісти
легалізують
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16.08.2022 14:31 Відповісти
А чего толстомордых из Байрактар ньюз не ввели???
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16.08.2022 13:31 Відповісти
А для чого. Ці жирні свині добре себе почувають. Нах їм ще за Україну турбуватись?
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16.08.2022 14:05 Відповісти
ааааааа..цук, я слово - ставка - вже чути не можу

а урядовий квартал вони перейменувати не хочуть? в 95? шоб настала іллюзія повного марення..
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16.08.2022 13:32 Відповісти
Хочуть, не сумнівайтесь.
Якщо народ дозволить, то наша країна вся буде 95 квартал.
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16.08.2022 14:08 Відповісти
ми ж стільки не вип'ємо..

чи вони кока-колу починають випускати за первинним рецептом?
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16.08.2022 14:33 Відповісти
Форма одежды в ставке треуголка и панталоны?
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16.08.2022 13:32 Відповісти
А чё ставка а не офис главнокомандующего? Оно ж офисы любит
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16.08.2022 13:33 Відповісти
Ну,дык,если хочет от Ленки-скумбрии с свинтить,он многозначительно так ей-"Я в Ставку".
Он же не скажет-"Я в офис е@лом торговать."
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16.08.2022 13:46 Відповісти
Від якої лєнкии свінтить.
Там єрмак був, є і сподіваюсь не буде. Разом будуть висіть на Майдані і ще тисячі ублюдочних зе.
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16.08.2022 14:14 Відповісти
ставка від 95 го звучить комічно
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16.08.2022 13:33 Відповісти
Дебільна історично назва. Немає в ОПі українців, які знають історію.
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16.08.2022 13:34 Відповісти
а хіба там є українці?!!
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16.08.2022 13:37 Відповісти
А хіба єврейці не українці? Вони споконвіку живуть поруч і ........
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16.08.2022 13:41 Відповісти
Після прийняття Закону про Антисемітизм вже ні.
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16.08.2022 13:48 Відповісти
Хочете нагадаю вам "вальцмана". Пам'ятаєте?
Відповідь на ваше питання - люди.
Але єврейці сьогодні при владі - не люди, а "жидяри і бариги, які заробляють на крові".
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16.08.2022 14:23 Відповісти
Ой,как стыдно спросить: а друг детства Баканов что делал в ставке верховного коментатора после изгнания из СБУ и с какими полномочиями?
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16.08.2022 13:43 Відповісти
До сраки та "потєшна" ставка верховного боневтіка.

Все вирішують ЗСУ та Залужний!!!

Слава ЗСУ!!! Слава Залужному!!! Ганьба бункерно-верховному говнокомандувачу ЗЄ!!!
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16.08.2022 13:59 Відповісти
Ні, любий друже, не кажіть так. Бо всі пройоби і так зеопа намагається вішати на Залужного і ВСУ.
Але це добре, що вони згадали про ставку, може й не хотіли , але прийшлося. І якщо подивитись на всіх хто там, то хай хоч слово погане скажуть про Залужного або ВСУ, або ще на когось. Може вже пора нагадати зезмеїному колу про обов'язки.
Або нах всю срану зелену шоблу. І як для мене тільки це спасе Україну.
Люди, прокиньтесь.
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16.08.2022 14:32 Відповісти
Слава, Україні! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ!
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16.08.2022 14:33 Відповісти
Невже звільнився і вжевтік?
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16.08.2022 14:05 Відповісти
Ні, ще бабло на" великому стройництві" не накрали.
Хоча, радує те, що вже так просто не дають.
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16.08.2022 14:39 Відповісти
а секретарка з 95-го кварталу теж там?
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16.08.2022 14:09 Відповісти
Там. Це є обов'язкова присутність.
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16.08.2022 14:41 Відповісти
все как смердючем совке...ставка чем еще не тешились
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16.08.2022 14:19 Відповісти
а Найвеличніший може відповісти на одне невелике питання - нахєра у тій Ставці Йєрмак?? Шо дуже фахова людина??
Блазень кончений, а не преЗЕдент.. Слава Україні та легендарним ЗСУ!!
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16.08.2022 14:21 Відповісти
Ну що за глупі питання)))
Єрмак це Єрмак.
Зеленський сказав, що єрмак піде тільки з ним.
Можливо вже пора їм відправитись туди, де хтось із них може на це сісти.
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16.08.2022 14:47 Відповісти
Єрмак-це "смотрящий"за Зеленським ще з Оману де тоді Патрушев вербував Вову.
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16.08.2022 14:52 Відповісти
Не понравились взрывы в аэродромах пФ?
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16.08.2022 14:21 Відповісти
Баканова уже вывели. Все равно не так.
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16.08.2022 14:25 Відповісти
У пів шостого може бути тільки пів ставки!
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16.08.2022 14:35 Відповісти
А коли черга дерьмака?
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16.08.2022 14:45 Відповісти
ставка більше за життя. є такий польський кіносеріал. дивився у 70ті.
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16.08.2022 14:47 Відповісти
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16.08.2022 14:49 Відповісти
його тому у Польщі заборонили?))
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16.08.2022 15:47 Відповісти
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16.08.2022 14:48 Відповісти
А почему в составе ставки нет Обдристовича, Коли Тищенко- Каклеты- Митболы и Верещучки?
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16.08.2022 14:55 Відповісти
А безмозгла?
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16.08.2022 15:33 Відповісти
... прізвища з'явились...
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16.08.2022 16:21 Відповісти
Настав час для військової хунти. Зрадників посадити на кіл.
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16.08.2022 16:14 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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17.08.2022 07:23 Відповісти
 
 