Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський своїм указом 5812022 вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОПУ.

Відповідно до указу, до складу Ставки увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Натомість зі ставки виводять Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого цього року у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіків без військового досвіду не випускатимуть з України до кінця війни, - Зеленський у відповідь на петицію