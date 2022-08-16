РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11539 посетителей онлайн
Новости Война
13 973 41

Минобороны РФ о взрывах в Джанкое: "В результате диверсии пострадал склад военного назначения"

джанкой

В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе под Джанкоем в Крыму была диверсия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны РФ в российских СМИ.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.

Также читайте: Крымчане, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства, - представитель президента Ташева

По информации представителей России, тяжелораненых нет. На данный момент "принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии".

взрыв (6815) Джанкой (83) Минобороны рф (939) диверсия (306)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

Александр Дремлюгин, Симферополь
показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
+24
сразу видно, что короче ..уйло начал воевать "по настоящему". )))
показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
+18
Сегодня утром курили и другими способами нарушали пожарную безопасность не только в Джанкое, но и в Лисичанске

Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.

В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.

Пусть земля им будет стекловатой!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

Александр Дремлюгин, Симферополь
показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
Оце було б дуже непогано!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:10 Ответить
сразу видно, что короче ..уйло начал воевать "по настоящему". )))
показать весь комментарий
16.08.2022 13:35 Ответить
отгребать оно начало
показать весь комментарий
16.08.2022 13:36 Ответить
Тимурка Давидов.
А где ты закопал тело твоего брата-близнеца Маратки Давидова?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:37 Ответить
Ти можеш відрізнити єврея від жида, чи потрібне розяснення?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:42 Ответить
Іди геть слідом за Тимуром Давидовим Ванею з Рязані (а коли прийдеш на місце передай привіт товаришу прапорщику і попроси додаткову миску помиїв за нелегку працю).
І ніякої ти не 5 копійок.
Твоя ціна в день базарний - найбільше 3 копійки
показать весь комментарий
16.08.2022 13:49 Ответить
Шановні, може вже досить розвивати цю тему про євреїв/жидів. Я знаю багатьох євреїв/жидів, які не лише збирають гроші на армію, але й зараз захищають Україну, і багатьох "вишиваночників", які ані копійки не дали на армію. А частина взагалі з'їбалась в Європу і звідти ******* Неньку.
Ці всі жарти - це спадок совка...
показать весь комментарий
16.08.2022 14:17 Ответить
Я бы согласился, если бы не однородный национальный состав ОП и "щедрые" донаты Вити и Бени))
показать весь комментарий
16.08.2022 14:25 Ответить
А это какое-то отношение к тексту новости(взрывы в Крыму) имеет?
Или вы по отношению к евреям, как тот знаменитый "рядовой Иванов" из старого классического анекдота.
- Рядовой Иванов, о чем вы думаете глядя на кирпич?
- О 3,14зде.
- Вот тебе раз, а какая связь между кирпичом и 3,14здой.
- А никакой связи нет. Просто я о ней всегда думаю.
Вы тут уже третий подряд "рядовой Иванов". Не знаю, как часто вы думаете о 3,14зде, но о евреях вы думаете всегда
показать весь комментарий
16.08.2022 14:41 Ответить
На сигареты уже не спишешь?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:36 Ответить
Там сигареты отборные марки ЗСУ
показать весь комментарий
16.08.2022 13:59 Ответить
"жертв и разрушений нет! (С) )
показать весь комментарий
16.08.2022 13:38 Ответить
"Мафия бессмертна", - заявил Розарио и закурил сигару.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:39 Ответить
По Криму шастає бандерівська ДРГ з мінометом у сміттєвозці. Шукайте.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:39 Ответить
Ой прийшла біда - відкривай воротА , так кацапчики
показать весь комментарий
16.08.2022 13:40 Ответить
Постраждав, постраджав і здох.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:41 Ответить
Така доля всіх кацапів - страждати
показать весь комментарий
16.08.2022 13:41 Ответить
Там ще "диверсія" в Сімферополі.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:42 Ответить
Сегодня утром курили и другими способами нарушали пожарную безопасность не только в Джанкое, но и в Лисичанске

Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.

В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.

Пусть земля им будет стекловатой!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:44 Ответить
курят много, на электронные сигареты пора переходить
показать весь комментарий
16.08.2022 13:45 Ответить
А чипы где взять для электронных сигарет?
показать весь комментарий
16.08.2022 13:47 Ответить
Війська ППО РФ до Контррозвідки та ФСБ:
"Нам вже пиз..юдей насипали - тепер ваша черга!"

показать весь комментарий
16.08.2022 13:45 Ответить
16 августа, я люблю тебя! ❤️
показать весь комментарий
16.08.2022 13:46 Ответить
будем подождать 19 го ))
показать весь комментарий
16.08.2022 13:59 Ответить
Навєрна апять Чьорний прапарщік...
показать весь комментарий
16.08.2022 13:47 Ответить
керченский мост окрыт...кто неуспел тот опоздал...
показать весь комментарий
16.08.2022 13:48 Ответить
Говорят, рашисты обклеили крымский мост табличками НЕ КУРИТЬ
показать весь комментарий
16.08.2022 13:57 Ответить
"Внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення"...
Судячи з відео - ніх*я він не "постраждав"...
Йому, як на мене, навіть дуже весело!...
показать весь комментарий
16.08.2022 14:04 Ответить
ну а теперь машину купим все жизнь мечтали...
показать весь комментарий
16.08.2022 14:09 Ответить
GOOD Life
показать весь комментарий
16.08.2022 15:46 Ответить
Мабуть книжкову шафу пiд рядном ховаЭ ..
показать весь комментарий
16.08.2022 17:56 Ответить
як правильно - постраждав, чи зліквідований??
показать весь комментарий
16.08.2022 14:16 Ответить
А чьо зразу "диверсія"? Інші ж версії можуть бути: "курілі", "с3,14зділі".
показать весь комментарий
16.08.2022 14:23 Ответить
Может, действительно диверсия - тогда, надеюсь, диверсантов не вычислят и они продолжат своё дело.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:38 Ответить
Кацапня, майки трусики берите и в парашеньку бегите!
показать весь комментарий
16.08.2022 14:44 Ответить
Упорно не хотят признавать удар с воздуха, это же покажет несостоятельность их ПВО.
показать весь комментарий
16.08.2022 14:44 Ответить
Да и так все были в курсе, что взорвался не склад печенья.
показать весь комментарий
16.08.2022 16:30 Ответить
"Хімарс" в терапевтичних дозах дає прогрес у лікуванні: пацієнт вже визнає "диверсію"
показать весь комментарий
16.08.2022 20:13 Ответить
 
 