Минобороны РФ о взрывах в Джанкое: "В результате диверсии пострадал склад военного назначения"
В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе под Джанкоем в Крыму была диверсия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны РФ в российских СМИ.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.
По информации представителей России, тяжелораненых нет. На данный момент "принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии".
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Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.
По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.
https://www.kommersant.ru/doc/5503188 Напомним , сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».
Александр Дремлюгин, Симферополь
А где ты закопал тело твоего брата-близнеца Маратки Давидова?
Тимуром ДавидовимВанею з Рязані (а коли прийдеш на місце передай привіт товаришу прапорщику і попроси додаткову миску помиїв за нелегку працю).
І ніякої ти не 5 копійок.
Твоя ціна в день базарний - найбільше 3 копійки
Ці всі жарти - це спадок совка...
Или вы по отношению к евреям, как тот знаменитый "рядовой Иванов" из старого классического анекдота.
- Рядовой Иванов, о чем вы думаете глядя на кирпич?
- О 3,14зде.
- Вот тебе раз, а какая связь между кирпичом и 3,14здой.
- А никакой связи нет. Просто я о ней всегда думаю.
Вы тут уже третий подряд "рядовой Иванов". Не знаю, как часто вы думаете о 3,14зде, но о евреях вы думаете всегда
Группа наемников из чвк «вагнер», грубо нарушив правила обращения с огнём, развели костёр в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать.
В результате произошёл мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унёсший жизни от 50 до 70 орков.
Пусть земля им будет стекловатой!
"Нам вже пиз..юдей насипали - тепер ваша черга!"
Судячи з відео - ніх*я він не "постраждав"...
Йому, як на мене, навіть дуже весело!...