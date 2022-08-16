Минобороны РФ о взрывах в Джанкое: "В результате диверсии пострадал склад военного назначения"

В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе под Джанкоем в Крыму была диверсия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны РФ в российских СМИ.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов", - говорится в сообщении ведомства.

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По информации представителей России, тяжелораненых нет. На данный момент "принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии".