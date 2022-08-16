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Новости Война
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В Харькове, Николаеве и Херсоне раздались взрывы

ракета

Российские оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и оккупированный Херсон.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.

В то же время, сообщается о взрывах в оккупированном Херсоне, а также в Николаеве.

Смотрите также: Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаев (2162) обстрел (27982) Харьков (7604) Херсон (2904)


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Топ комментарии
+34
***** біситься зі своєї військової імпотенції
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16.08.2022 17:34 Ответить
+30
Тримайтеся люди. Бережи вас Б-г і ЗСУ. Шо тут ще напишеш...
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16.08.2022 17:33 Ответить
+20
По москве.
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16.08.2022 17:39 Ответить
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Тримайтеся люди. Бережи вас Б-г і ЗСУ. Шо тут ще напишеш...
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16.08.2022 17:33 Ответить
***** біситься зі своєї військової імпотенції
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16.08.2022 17:34 Ответить
Слово військової треба замінити на слово абсолютної.
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16.08.2022 21:14 Ответить
Фашисты ко Дню нашей Независимости будут бесноваться
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16.08.2022 17:37 Ответить
Тільки удари по Білгороду зупинять ворога
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16.08.2022 17:38 Ответить
По москве.
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16.08.2022 17:39 Ответить
Для ударов по военным объектам Белгорода нужно только политическое решение.
По москве нужно еще и оружие.
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16.08.2022 17:57 Ответить
Трезвая оценка, уважаю!
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16.08.2022 18:35 Ответить
Тем временем зе, дает интервью, что если бы он начал готовиться к войне в ноябре, то все было бы хуже чем сейчас.
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16.08.2022 18:12 Ответить
Зе під ці вибухи посадити і прикувати ланцюгом. Хай відчує увесь кайф від цього.
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16.08.2022 18:19 Ответить
Эта русиш тварь убивает мирное население ,днем и ночью, куяря многоэтажки ,частный сектора . Но в тоже время оно отрицает полностью , об обстрелах , оно поняло , что все это хавают.. Пора и нам таким методом куярить и рашу , политические решения можно засунуть в , О ...ко.. С этой тварью нет ни каких политических ограничений , он убивает стариков и детей , он отдает приказы разрушать больницы , добивать раненых.. О каких понятиях речь, это Мразь ,это нужно помнить....
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16.08.2022 18:19 Ответить
***** это наши города, когда будут сводки по мацкве и ******* питербургу ?
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16.08.2022 18:39 Ответить
Володя, наш Президент за три роки зробив все, щоб патріотичні українці не вдарили ракетами по москві ті іншим містах. Він просто взяв і всі гроші закатав в асфальт і не просто так, а ще й укріпив в додаток російську армію, закупляюси в них дорожний бітім, сума якого вийшла в рази більше, чим витрачено на оборону. Володя ж був за мир, точніше "русский мир", а 73% цього тупо не побачили, їм би поржать.
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16.08.2022 19:47 Ответить
По городам в ответ бить нет смысла, бить надо по военным обьектам, их масса, что наши и делают и правильно делают.
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16.08.2022 18:43 Ответить
Херсон захвачен крысами путлера 20 февраля..а путлер заявил о войне 24 февраля...танки путлера во Львовской области были утром 24...
ЗеКодломойские...так когда напал путлер?
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16.08.2022 19:18 Ответить
На мавзолейной медали путлера За возврат КРЫМА стоит предательская надпись 29февраля 2014 года...медальку получила даже Ольга ********* ...за Салавьева Сикелевп скролмно промолчу...
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16.08.2022 19:25 Ответить
Sorry...кнешна...20 февраля...
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16.08.2022 19:27 Ответить
Пора по Білорусії гахнути хаймерсами щоб обісралися
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16.08.2022 19:56 Ответить
Звідки прилетіло туди і полетіло

Грім в Білорусь ********* і кажіть що це не ми а ***** провокатор
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16.08.2022 19:59 Ответить
В Херсоні - це цікаво
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16.08.2022 20:10 Ответить
 
 