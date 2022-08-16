В Харькове, Николаеве и Херсоне раздались взрывы

Российские оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и оккупированный Херсон.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.

В то же время, сообщается о взрывах в оккупированном Херсоне, а также в Николаеве.

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