В Харькове, Николаеве и Херсоне раздались взрывы
Российские оккупанты обстреливают Харьков, Николаев и оккупированный Херсон.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги! Оккупанты наносят удары по Харькову", - говорится в сообщении.
В то же время, сообщается о взрывах в оккупированном Херсоне, а также в Николаеве.
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По москве нужно еще и оружие.
ЗеКодломойские...так когда напал путлер?
Грім в Білорусь ********* і кажіть що це не ми а ***** провокатор