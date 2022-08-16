Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили по Никополю на Днепропетровщине.
Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"После полудня российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Предварительно известно о 4 раненых. Один человек госпитализирован.
"В городе изуродовано несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", - добавил Резниченко.
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Lena Mulyk
показать весь комментарий16.08.2022 18:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Volodymyr Pinchuk #382260
показать весь комментарий16.08.2022 18:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Карпов #409293
показать весь комментарий16.08.2022 18:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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