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Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили по Никополю на Днепропетровщине.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"После полудня российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Предварительно известно о 4 раненых. Один человек госпитализирован.

"В городе изуродовано несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", - добавил Резниченко.

Читайте также: Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТО

Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА 01
Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА 02
Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА 03
Рашисты обстреляли Никополь, известно о 4 раненых, - ОВА 04

Автор: 

обстрел (27982) Резниченко Валентин (475) Никополь (1079) Днепропетровская область (4103)


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Тварюки...
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16.08.2022 18:16 Ответить
Нелюди!
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16.08.2022 18:25 Ответить
Ці , *****, тероризують моє місто!
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16.08.2022 18:27 Ответить
 
 