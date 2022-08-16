В Харкові, Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи
Російські окупанти обстрілюють Харків, Миколаїв та окупований Херсон.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги!
Окупанти наносять удари по Харкову", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється про вибухи в окупованому Херсоні, а також в Миколаєві.
Топ коментарі
+34 Mikhail Saveliev
показати весь коментар16.08.2022 17:34 Відповісти Посилання
+30 Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.08.2022 17:33 Відповісти Посилання
+20 Петрович123456
показати весь коментар16.08.2022 17:39 Відповісти Посилання
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По москве нужно еще и оружие.
ЗеКодломойские...так когда напал путлер?
Грім в Білорусь ********* і кажіть що це не ми а ***** провокатор