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Новини Війна
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В Харкові, Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи

ракета

Російські окупанти обстрілюють Харків, Миколаїв та окупований Херсон.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги!

Окупанти наносять удари по Харкову", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про вибухи в окупованому Херсоні, а також в Миколаєві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час, - Синєгубов

Автор: 

Миколаїв (1818) обстріл (29302) Харків (5724) Херсон (3449)


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Топ коментарі
+34
***** біситься зі своєї військової імпотенції
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16.08.2022 17:34 Відповісти
+30
Тримайтеся люди. Бережи вас Б-г і ЗСУ. Шо тут ще напишеш...
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16.08.2022 17:33 Відповісти
+20
По москве.
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16.08.2022 17:39 Відповісти
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Тримайтеся люди. Бережи вас Б-г і ЗСУ. Шо тут ще напишеш...
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16.08.2022 17:33 Відповісти
***** біситься зі своєї військової імпотенції
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16.08.2022 17:34 Відповісти
Слово військової треба замінити на слово абсолютної.
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16.08.2022 21:14 Відповісти
Фашисты ко Дню нашей Независимости будут бесноваться
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16.08.2022 17:37 Відповісти
Тільки удари по Білгороду зупинять ворога
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16.08.2022 17:38 Відповісти
По москве.
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16.08.2022 17:39 Відповісти
Для ударов по военным объектам Белгорода нужно только политическое решение.
По москве нужно еще и оружие.
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16.08.2022 17:57 Відповісти
Трезвая оценка, уважаю!
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16.08.2022 18:35 Відповісти
Тем временем зе, дает интервью, что если бы он начал готовиться к войне в ноябре, то все было бы хуже чем сейчас.
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16.08.2022 18:12 Відповісти
Зе під ці вибухи посадити і прикувати ланцюгом. Хай відчує увесь кайф від цього.
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16.08.2022 18:19 Відповісти
Эта русиш тварь убивает мирное население ,днем и ночью, куяря многоэтажки ,частный сектора . Но в тоже время оно отрицает полностью , об обстрелах , оно поняло , что все это хавают.. Пора и нам таким методом куярить и рашу , политические решения можно засунуть в , О ...ко.. С этой тварью нет ни каких политических ограничений , он убивает стариков и детей , он отдает приказы разрушать больницы , добивать раненых.. О каких понятиях речь, это Мразь ,это нужно помнить....
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16.08.2022 18:19 Відповісти
***** это наши города, когда будут сводки по мацкве и ******* питербургу ?
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16.08.2022 18:39 Відповісти
Володя, наш Президент за три роки зробив все, щоб патріотичні українці не вдарили ракетами по москві ті іншим містах. Він просто взяв і всі гроші закатав в асфальт і не просто так, а ще й укріпив в додаток російську армію, закупляюси в них дорожний бітім, сума якого вийшла в рази більше, чим витрачено на оборону. Володя ж був за мир, точніше "русский мир", а 73% цього тупо не побачили, їм би поржать.
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16.08.2022 19:47 Відповісти
По городам в ответ бить нет смысла, бить надо по военным обьектам, их масса, что наши и делают и правильно делают.
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16.08.2022 18:43 Відповісти
Херсон захвачен крысами путлера 20 февраля..а путлер заявил о войне 24 февраля...танки путлера во Львовской области были утром 24...
ЗеКодломойские...так когда напал путлер?
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16.08.2022 19:18 Відповісти
На мавзолейной медали путлера За возврат КРЫМА стоит предательская надпись 29февраля 2014 года...медальку получила даже Ольга ********* ...за Салавьева Сикелевп скролмно промолчу...
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16.08.2022 19:25 Відповісти
Sorry...кнешна...20 февраля...
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16.08.2022 19:27 Відповісти
Пора по Білорусії гахнути хаймерсами щоб обісралися
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16.08.2022 19:56 Відповісти
Звідки прилетіло туди і полетіло

Грім в Білорусь ********* і кажіть що це не ми а ***** провокатор
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16.08.2022 19:59 Відповісти
В Херсоні - це цікаво
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16.08.2022 20:10 Відповісти
 
 