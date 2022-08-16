В Харкові, Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи

Російські окупанти обстрілюють Харків, Миколаїв та окупований Херсон.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги!



Окупанти наносять удари по Харкову", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється про вибухи в окупованому Херсоні, а також в Миколаєві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час, - Синєгубов