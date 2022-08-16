Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час, - Синєгубов
Окупанти вночі стріляли по Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах з ракетних систем залпового вогню.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, близько 22:30, 15 серпня ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, дорожнє покриття. Близько 2:30, 16 серпня зафіксовано одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.
Частина ракет влучила по відкритих територіях. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.
Протягом доби окупанти гатили по населених пунктах об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У результаті обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень 9 людей у Харкові, жінка 75 років від отриманих поранень померла.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.
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а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю
фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:
Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
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69,27%
2) Бюджет у Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Вас треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
Це приклад того, що програма прийому біженців у ЄС має допомагати виїхати саме мешканцям Харкова, Маріуполя, Херсона.
А не спритним бабам зі Львова та Ужгорода, які їдуть з безпечних селищ у ЄС та Англію як "біженці"
Звичайно, цю особу треба депортувалти з Болгарії та ЄС.