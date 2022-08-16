Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час, - Синєгубов

Окупанти вночі стріляли по Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах з ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 22:30, 15 серпня ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, дорожнє покриття. Близько 2:30, 16 серпня зафіксовано одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.

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Частина ракет влучила по відкритих територіях. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.

Протягом доби окупанти гатили по населених пунктах об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У результаті обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

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За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень 9 людей у Харкові, жінка 75 років від отриманих поранень померла.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

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