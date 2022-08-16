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Новини Війна
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Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час, - Синєгубов

обстріл,харків

Окупанти вночі стріляли по Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах з ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 22:30, 15 серпня ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, дорожнє покриття. Близько 2:30, 16 серпня зафіксовано одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.

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Частина ракет влучила по відкритих територіях. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів.

Протягом доби окупанти гатили по населених пунктах об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У результаті обстрілів пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

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За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень 9 людей у Харкові, жінка 75 років від отриманих поранень померла.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна з постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова померла в лікарні, - поліція

армія рф (17876) Харків (5716) Харківщина (6054) артилерія (801) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+9
це ще не "русский мир", який так бажали харків'яне - "русский мир" ще далеко, десь приблизно біля Старого Салтова

а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю

фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%
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16.08.2022 09:08 Відповісти
+9
100 раз повторю,поки не начнем бити по Белгороду це буде продовжуватись.це навіть вже політологи говорять якщо не будем ******* по тереторії россії нам цю війну не перемогти
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16.08.2022 09:12 Відповісти
+5
Білгород давно має бути повністю знищений. Сподіватимемося на підвезення фірмових ***********.
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16.08.2022 09:26 Відповісти
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це ще не "русский мир", який так бажали харків'яне - "русский мир" ще далеко, десь приблизно біля Старого Салтова

а от близько він буде, коли в дитячу кімнатку та в спальню кожному любителю "русского міра" зайдуть по десятку чеченів та бурятів в масках
і от тоді всі мрії про "русский мир" збудуться повністю

фаворіти харків'ян що пройшли в Верховну Раду України:

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Мамоян Суто
Шуфрич Нестор
Кива Ілля

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%
показати весь коментар
16.08.2022 09:08 Відповісти
В'ячеслав, 26,55 % за ОПЗЖ в Харкові це і є прихильники руського миру. А з цих 42,72 % хто за зелених з якими я розмовляла, кажуть, вони зовсім не за росію, а напроти за Україну, тільки без корупції, як вони ажуть. Звичайно ж вони помиляються. Але насправді явних прихильників росії не більше 35 %. У всякому разі в Харкові їх вдвічі менше ніж на тотально ватному донбасі і не більше ніж у Одесі або Дніпрі. У 2014 р. в Харкові ніхто не звав путіна на відміну від донбасу, навіть Кернесу довелося завозити "туристів" з бєлгороду.
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16.08.2022 09:44 Відповісти
По нику вроде мужчина, но пишешь из Болгарии. И как ты украинский мужчина там оказался? И оттуда воняешь на харьковчан, многие из которых живут под обстрелами. А не провокатор ли ты московитский?
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16.08.2022 09:52 Відповісти
Тисячі харків"ян боронять України, поки ти, ховаєшся у Болгарії..
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16.08.2022 11:33 Відповісти
1) Медведчук був обраний від Західної України (Іршавській район Закарпатської області). Декілька раз він обирався саме від Західної України.
2) Бюджет у Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Вас треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
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16.08.2022 11:45 Відповісти
Так, вона пише з Болгарії, це вже відома для МВС "біженець-турист" з Західної України.
Це приклад того, що програма прийому біженців у ЄС має допомагати виїхати саме мешканцям Харкова, Маріуполя, Херсона.

А не спритним бабам зі Львова та Ужгорода, які їдуть з безпечних селищ у ЄС та Англію як "біженці"
Звичайно, цю особу треба депортувалти з Болгарії та ЄС.
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16.08.2022 11:49 Відповісти
100 раз повторю,поки не начнем бити по Белгороду це буде продовжуватись.це навіть вже політологи говорять якщо не будем ******* по тереторії россії нам цю війну не перемогти
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16.08.2022 09:12 Відповісти
Білгород давно має бути повністю знищений. Сподіватимемося на підвезення фірмових ***********.
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16.08.2022 09:26 Відповісти
Допоки у відповіідь на такі обстріли не буде адекватної відповіді по Бєлгороду - це не припиниться
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16.08.2022 11:35 Відповісти
Cto to mne podskazivaet,cto odin melkii,podlii,lissii govnjuk velel steretj s lica zemli gorod, kotorii nazval ego ******.
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16.08.2022 12:36 Відповісти
 
 