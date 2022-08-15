Одна з постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова померла в лікарні, - поліція

Одна з постраждалих унаслідок обстрілу житлового масиву в Салтівському районі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами в понеділок уранці, померла в лікарні.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, одна з поранених на Салтівці померла в лікарні. Мої щирі співчуття родичам і близьким", - зазначив Болвінов.

Він також повідомив, що у зв'язку зі смертю однієї з постраждалих кримінальне провадження перекваліфіковано з ч.1 на ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу поранено 5 людей.

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