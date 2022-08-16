Супруги-пенсионеры в Херсоне перевели пенсию от оккупантов на нужды ВСУ

Во временно оккупированном Херсоне супруги-пенсионеры перевели на нужды Вооруженных сил Украины полученную от оккупантов пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский со ссылкой на рассказ местной журналистки.

Отмечается, что пара живет непосредственно в оккупированном Херсоне. Почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли. За два месяца на двоих они получили 40 тысяч рублей (около 24 тысяч гривен).

Супруги, несмотря на сложности, смогли обменять рубли на гривню и положили на свой банковский счет, а затем перевели полученную сумму на ВСУ. В частности, на сегодняшний день такие действия очень трудно предпринять.

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"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" - добавил Соболевский.