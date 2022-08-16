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Супруги-пенсионеры в Херсоне перевели пенсию от оккупантов на нужды ВСУ

гроші

Во временно оккупированном Херсоне супруги-пенсионеры перевели на нужды Вооруженных сил Украины полученную от оккупантов пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский со ссылкой на рассказ местной журналистки.

Отмечается, что пара живет непосредственно в оккупированном Херсоне. Почтальон принес им "пенсии" от оккупантов, хотя они никуда не обращались по этому поводу и свои данные никому не предоставляли. За два месяца на двоих они получили 40 тысяч рублей (около 24 тысяч гривен).

Супруги, несмотря на сложности, смогли обменять рубли на гривню и положили на свой банковский счет, а затем перевели полученную сумму на ВСУ. В частности, на сегодняшний день такие действия очень трудно предпринять.

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"Знаете, благодаря таким людям, Херсон и есть город-герой. На таких патриотах держится украинский Херсон. После деоккупации имена этих смелых и преданных своему государству людей мы обязательно назовем!" - добавил Соболевский.

Автор: 

оккупация (10203) пенсия (2162) Херсон (2904) ВСУ (6704)


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Топ комментарии
+25
Невідомим справжнім українцям та патріотам-респект...
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16.08.2022 18:13 Ответить
+12
а хіба, при бажанні, цих пенсіонерів-героїв не можна вирахувати?..
може-таки подібні новини, з подробицями, доцільніше публікувати після деокупації?
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16.08.2022 18:17 Ответить
+3
Чомусь думав, що на окупованих територіях українські банки не працюють....
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16.08.2022 18:25 Ответить
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Невідомим справжнім українцям та патріотам-респект...
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16.08.2022 18:13 Ответить
а хіба, при бажанні, цих пенсіонерів-героїв не можна вирахувати?..
може-таки подібні новини, з подробицями, доцільніше публікувати після деокупації?
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16.08.2022 18:17 Ответить
Чомусь думав, що на окупованих територіях українські банки не працюють....
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16.08.2022 18:25 Ответить
Не працюють. Подумайте про мобільні додатки
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16.08.2022 18:29 Ответить
Готівкові гривні все одно треба якимсь чином покласти на банківський рахунок, щоб вони відобразились в мобільному додатку
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16.08.2022 18:59 Ответить
Тепер подумайте про так званих «обнальщиків» )))
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16.08.2022 19:32 Ответить
Бережи вас Господь, люди добрі
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16.08.2022 18:35 Ответить
После деоккупации Херсона, заставить шапито 95, каждому из этих людей, перечислить в виде подарка, годовую пенсию.
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16.08.2022 18:37 Ответить
вдавляться! свої не віддадуть!
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16.08.2022 18:55 Ответить
ваши внуки и дети будут БОГОМ охраняться!!!!!
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16.08.2022 18:37 Ответить
Там вже російська пенсія? Все, прощавай Херсон назавжди!
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16.08.2022 18:55 Ответить
пенсіонери це остання масова верства населення, на яку раша ще хоч якось може розраховувати, тому їх і окучують найпершими
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16.08.2022 19:09 Ответить
А ви фантазер. Якщо ця новина новина на вас так подіяла, то це означає що кацапи добились цілі. Це все для зневіри таких дурників як ви.
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16.08.2022 19:16 Ответить
Щира подяка нашим українцям, пенсіонери пенсію кидають на потреби армії, а депутати з депутатками шикарні тачки купують, отакий у нас треш.
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16.08.2022 18:58 Ответить
Херсон це Україна і Українців.
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16.08.2022 19:12 Ответить
Скоріш за все вони допускають , що їх зловити орки можуть , але подумали, а що нам вже втрачати тут

Боже бережи їх 🙏🏼
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16.08.2022 19:17 Ответить
Каким это образом они положили гривну на счет, если все отделения укр банков закрыты?
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16.08.2022 19:47 Ответить
Часть банков работает
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16.08.2022 21:16 Ответить
ПОВАГА
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16.08.2022 20:09 Ответить
Понимая , этих благородных людей в это тяжелейшее время , за ихнюю помощь , с уважением спасибо , дай вам бог здоровья , и мирного неба. Но в это время в замке короля , эта помощь не интересует ни кого, как можно терпеть таких патриотов , плечом к плечу ,носить гордо депутат народный . Как ?

https://censor.net/ru/photo_news/3360949/nesmotrya_na_voyinu_nekotorye_narodnye_deputaty_pereseli_na_novye_avto_smi_foto
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16.08.2022 20:52 Ответить
 
 