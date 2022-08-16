Подружжя пенсіонерів у Херсоні переказали пенсію від окупантів на потреби ЗСУ
У тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на потреби Збройних сил України отриману від окупантів пенсію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на розповідь місцевої журналістки.
Зазначається, що пара живе безпосередньо в окупованому Херсоні. Поштар приніс їм "пенсії" від окупантів, хоча вони нікуди не звертались із цього приводу і свої дані нікому не надавали. За два місяці на двох вони отримали 40 тис. рублів (близько 24 тис. грн).
Подружжя попри складнощі змогли обміняти рублі на гривню і поклали на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ. Зокрема, на сьогодні такі дії дуже важко зробити.
"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!", – додав Соболевський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може-таки подібні новини, з подробицями, доцільніше публікувати після деокупації?
Боже бережи їх 🙏🏼
https://censor.net/ru/photo_news/3360949/nesmotrya_na_voyinu_nekotorye_narodnye_deputaty_pereseli_na_novye_avto_smi_foto