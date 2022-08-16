Подружжя пенсіонерів у Херсоні переказали пенсію від окупантів на потреби ЗСУ

У тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на потреби Збройних сил України отриману від окупантів пенсію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на розповідь місцевої журналістки.

Зазначається, що пара живе безпосередньо в окупованому Херсоні. Поштар приніс їм "пенсії" від окупантів, хоча вони нікуди не звертались із цього приводу і свої дані нікому не надавали. За два місяці на двох вони отримали 40 тис. рублів (близько 24 тис. грн).

Подружжя попри складнощі змогли обміняти рублі на гривню і поклали на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ. Зокрема, на сьогодні такі дії дуже важко зробити.

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"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!", – додав Соболевський.





