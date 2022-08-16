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Новини
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Подружжя пенсіонерів у Херсоні переказали пенсію від окупантів на потреби ЗСУ

гроші

У тимчасово окупованому Херсоні подружжя пенсіонерів переказали на потреби Збройних сил України отриману від окупантів пенсію.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на розповідь місцевої журналістки.

Зазначається, що пара живе безпосередньо в окупованому Херсоні. Поштар приніс їм "пенсії" від окупантів, хоча вони нікуди не звертались із цього приводу і свої дані нікому не надавали. За два місяці на двох вони отримали 40 тис. рублів (близько 24 тис. грн).

Подружжя попри складнощі змогли обміняти рублі на гривню і поклали на свій банківський рахунок, а потім переказали отриману суму на ЗСУ. Зокрема, на сьогодні такі дії дуже важко зробити.

Також читайте: Російська армія грабує банки в окупованому Херсоні

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!", – додав Соболевський.



Автор: 

окупація (6755) пенсія (1598) Херсон (3449) ЗСУ (7681)


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Топ коментарі
+25
Невідомим справжнім українцям та патріотам-респект...
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16.08.2022 18:13 Відповісти
+12
а хіба, при бажанні, цих пенсіонерів-героїв не можна вирахувати?..
може-таки подібні новини, з подробицями, доцільніше публікувати після деокупації?
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16.08.2022 18:17 Відповісти
+3
Чомусь думав, що на окупованих територіях українські банки не працюють....
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16.08.2022 18:25 Відповісти
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Невідомим справжнім українцям та патріотам-респект...
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16.08.2022 18:13 Відповісти
а хіба, при бажанні, цих пенсіонерів-героїв не можна вирахувати?..
може-таки подібні новини, з подробицями, доцільніше публікувати після деокупації?
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16.08.2022 18:17 Відповісти
Чомусь думав, що на окупованих територіях українські банки не працюють....
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16.08.2022 18:25 Відповісти
Не працюють. Подумайте про мобільні додатки
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16.08.2022 18:29 Відповісти
Готівкові гривні все одно треба якимсь чином покласти на банківський рахунок, щоб вони відобразились в мобільному додатку
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16.08.2022 18:59 Відповісти
Тепер подумайте про так званих «обнальщиків» )))
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16.08.2022 19:32 Відповісти
Бережи вас Господь, люди добрі
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16.08.2022 18:35 Відповісти
После деоккупации Херсона, заставить шапито 95, каждому из этих людей, перечислить в виде подарка, годовую пенсию.
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16.08.2022 18:37 Відповісти
вдавляться! свої не віддадуть!
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16.08.2022 18:55 Відповісти
ваши внуки и дети будут БОГОМ охраняться!!!!!
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16.08.2022 18:37 Відповісти
Там вже російська пенсія? Все, прощавай Херсон назавжди!
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16.08.2022 18:55 Відповісти
пенсіонери це остання масова верства населення, на яку раша ще хоч якось може розраховувати, тому їх і окучують найпершими
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16.08.2022 19:09 Відповісти
А ви фантазер. Якщо ця новина новина на вас так подіяла, то це означає що кацапи добились цілі. Це все для зневіри таких дурників як ви.
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16.08.2022 19:16 Відповісти
Щира подяка нашим українцям, пенсіонери пенсію кидають на потреби армії, а депутати з депутатками шикарні тачки купують, отакий у нас треш.
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16.08.2022 18:58 Відповісти
Херсон це Україна і Українців.
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16.08.2022 19:12 Відповісти
Скоріш за все вони допускають , що їх зловити орки можуть , але подумали, а що нам вже втрачати тут

Боже бережи їх 🙏🏼
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16.08.2022 19:17 Відповісти
Каким это образом они положили гривну на счет, если все отделения укр банков закрыты?
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16.08.2022 19:47 Відповісти
Часть банков работает
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16.08.2022 21:16 Відповісти
ПОВАГА
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16.08.2022 20:09 Відповісти
Понимая , этих благородных людей в это тяжелейшее время , за ихнюю помощь , с уважением спасибо , дай вам бог здоровья , и мирного неба. Но в это время в замке короля , эта помощь не интересует ни кого, как можно терпеть таких патриотов , плечом к плечу ,носить гордо депутат народный . Как ?

https://censor.net/ru/photo_news/3360949/nesmotrya_na_voyinu_nekotorye_narodnye_deputaty_pereseli_na_novye_avto_smi_foto
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16.08.2022 20:52 Відповісти
 
 