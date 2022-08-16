Вследствие ракетного удара по военному аэродрому на Житомирщине повреждена взлетно-посадочная полоса, - ВК "Центр"
Днем 16 августа враг совершил с территории Беларуси ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Центр".
"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Вследствие попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+69 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.08.2022 21:02 Ответить Ссылка
+25 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показать весь комментарий16.08.2022 21:13 Ответить Ссылка
+21 Valter Valter
показать весь комментарий16.08.2022 21:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
непокаранное зло - борзеет !!!
Тобто загострювати ситуацію до самого краю. Те, що роблять з Україною ці русиші швайне знімає з України та її армії всі обмеження.
1. принижено захарканою и дефлорованою українцями, зі збереженим лицем ***** в скляній банці у формаліні
2. термоятерною війною та повним знищенням.
третього недано
та мабуть поки не на часі