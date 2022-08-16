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Новости Война
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Вследствие ракетного удара по военному аэродрому на Житомирщине повреждена взлетно-посадочная полоса, - ВК "Центр"

су34,літак

Днем 16 августа враг совершил с территории Беларуси ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Центр".

"Сегодня днем, ​​16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Вследствие попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Житомирской области пострадавших в результате взрывов вражеских ракет нет, - ОВА

Автор: 

обстрел (27982) аэродром (310) Житомирская область (1415)


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Топ комментарии
+69
Потрібно почати бити у відповідь по військових об'єктах на території Білорусі...
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16.08.2022 21:02 Ответить
+25
сколько еще этого ***** терпеть будем? давно уже пора ************ его стрелялки и аэродромы в мозыри ,гродно и лиде
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16.08.2022 21:13 Ответить
+21
А что *****нуть в ответ и сказать что ето не мы, мы не можем?
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16.08.2022 21:14 Ответить
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Потрібно почати бити у відповідь по військових об'єктах на території Білорусі...
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16.08.2022 21:02 Ответить
100%
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16.08.2022 21:12 Ответить
1000%
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16.08.2022 21:34 Ответить
Півроку тому...
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16.08.2022 22:12 Ответить
САмий раз і ракети русопоців теж заху..ти, як в Криму.
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16.08.2022 21:06 Ответить
сколько еще этого ***** терпеть будем? давно уже пора ************ его стрелялки и аэродромы в мозыри ,гродно и лиде
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16.08.2022 21:13 Ответить
У...бка на банковій,ще прийдеться терпіти,нажаль.
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16.08.2022 21:52 Ответить
А что *****нуть в ответ и сказать что ето не мы, мы не можем?
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16.08.2022 21:14 Ответить
єто дєло полiтiчєское, єрьмакъ не велит..
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16.08.2022 21:19 Ответить
А нам слабо якісь "навчання" зі стрільби провести?
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16.08.2022 21:17 Ответить
Карма їм обов'язково прилетить. Не знаю коли, але військові аеродроми та склади будуть вибухати, як вибухають у Криму.
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16.08.2022 21:22 Ответить
так має бути...і це б було дуже справедливо!!!
непокаранное зло - борзеет !!!
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16.08.2022 21:44 Ответить
может пора Аляксандру Рыгоравычу сбрить усы Хаймарсом?
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16.08.2022 21:22 Ответить
По кремлю твоєму треба, дебіл.
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16.08.2022 21:29 Ответить
в тво' орковское ***** с двухстволки дробю нужно сделать "удар", чтобі куриніе мозги с черепухой разлетелись как сопли . мразь ****** сорокасемихромосомная
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16.08.2022 21:36 Ответить
Пора вже кінчати цього картопляра!! Настав час підривати цей білоруський НПЗ, аеродроми, настав час починати стріляти ракетами по Курской АЕС. Без цих дій ні США, ні НАТО, ні ООН (тим більше) сильно не ворушаться.
Тобто загострювати ситуацію до самого краю. Те, що роблять з Україною ці русиші швайне знімає з України та її армії всі обмеження.
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16.08.2022 21:23 Ответить
згодна, Козлорила ********** може вийти з цієї війни двома способами
1. принижено захарканою и дефлорованою українцями, зі збереженим лицем ***** в скляній банці у формаліні
2. термоятерною війною та повним знищенням.
третього недано
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16.08.2022 22:04 Ответить
То. Вїбіть по сраних картопляниках, чого чекаємо і кого боїмося?
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16.08.2022 21:24 Ответить
Треба вже закінчювати цю бдядську виставу ... в'***** по всім військовим об'єктам у бидлорусі разом за один лень і на тому все ... *******, це сором, якась недокраїна, колгосп, буде нас зайобувати півроку а ми будемо проти них сцятися ... *****, навіть у Сумській області проти самої орди немає таких укріплень та кількості військ як проти цієї бдядської недокраїни.
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16.08.2022 21:31 Ответить
Я тоже призываю....
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16.08.2022 21:39 Ответить
Даёшь ответный удар по империи!
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16.08.2022 21:41 Ответить
дуже хотілось би щоби наша отвєтка не забарилась...
та мабуть поки не на часі
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16.08.2022 21:46 Ответить
Ну, колись і бавовна в криму здавалася недосяжною мрією. А тепер оно дивіться, ледь не щодня свято. Сподіваюся, що колись побачу, як *********** суки, як таргани, розбігаються, з окровавленими *******, зішкрябуючи з асфальту своїх орченят. Бо вони на те заслужили, вже давно заслужили.
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16.08.2022 21:53 Ответить
Коли вже почнуть бомбити бульбашів?!😡
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16.08.2022 22:03 Ответить
навіщо самих себе найопувати шо це тіпа " рф здійснила з території Білорусі ракетний удар.." - це армія білорусі здійснили ракетний удар по аеродрому на Житомирщині !
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16.08.2022 22:09 Ответить
дисант полку Калиновського за підтримки української авіації та артилерії вирішить проблему вусатого раз і назавжди.
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16.08.2022 22:44 Ответить
Усі воєнні об'єкти рашистів на території бульборашії є ЗАКОННИМИ ЦІЛЯМИ ДЛЯ ЗСУ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПО НИМ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ!!! Усіма доступними засобами!!! Досить вже тої ганебної страусиної політики: вони по нам ху&чать - а ми типу "не помічаємо" хто і звідки по нас лупить! У відповідності до міжнародного законодавства і положень статуту оон кожна країна щодо якої вчинено акт немотивованої агресії МАЄ ПРАВО НА ЗБРОЙНУ ВІДПОВІДЬ!!! Країна що надає свою територію іншій для вчинення збройної агресії проти третьої сторони де-юре і де-факто стає співучасницею цієї агресії, а значить бульборашія має отримати добрячих звіздюлєй так само як і *********!🤬
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16.08.2022 23:28 Ответить
американцям це розкажи, коли ракети проситимеш, щоб "наносити вогневе ураження"))
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16.08.2022 23:36 Ответить
У такому раз1 у цьому напрямку повинн1 бути застосован1 снаряди не американського виробни цтва. А що робити - дати змогу розстр1лювати себе?
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17.08.2022 00:42 Ответить
Там і Точки-У дістануть, Піони... було б бажання.
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17.08.2022 08:42 Ответить
 
 