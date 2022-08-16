Вследствие ракетного удара по военному аэродрому на Житомирщине повреждена взлетно-посадочная полоса, - ВК "Центр"

Днем 16 августа враг совершил с территории Беларуси ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Центр".

"Сегодня днем, ​​16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Вследствие попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.

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