Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині пошкоджено злітно-посадкову смугу, - ПК "Центр"

Вдень 16 серпня ворог здійснив з території Білорусі ракетний удар по військовому аеродрому у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Центр".

"Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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