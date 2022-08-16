Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині пошкоджено злітно-посадкову смугу, - ПК "Центр"
Вдень 16 серпня ворог здійснив з території Білорусі ракетний удар по військовому аеродрому у Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Центр".
"Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+69 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.08.2022 21:02 Відповісти Посилання
+25 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар16.08.2022 21:13 Відповісти Посилання
+21 Valter Valter
показати весь коментар16.08.2022 21:14 Відповісти Посилання
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непокаранное зло - борзеет !!!
Тобто загострювати ситуацію до самого краю. Те, що роблять з Україною ці русиші швайне знімає з України та її армії всі обмеження.
1. принижено захарканою и дефлорованою українцями, зі збереженим лицем ***** в скляній банці у формаліні
2. термоятерною війною та повним знищенням.
третього недано
та мабуть поки не на часі