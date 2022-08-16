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Новини Війна
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Внаслідок ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині пошкоджено злітно-посадкову смугу, - ПК "Центр"

су34,літак

Вдень 16 серпня ворог здійснив з території Білорусі ракетний удар по військовому аеродрому у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Центр".

"Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині жертв внаслідок вибухів ворожих ракет немає, - ОВА

Автор: 

обстріл (29302) аеродром (317) Житомирська область (1287)


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Топ коментарі
+69
Потрібно почати бити у відповідь по військових об'єктах на території Білорусі...
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16.08.2022 21:02 Відповісти
+25
сколько еще этого ***** терпеть будем? давно уже пора ************ его стрелялки и аэродромы в мозыри ,гродно и лиде
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16.08.2022 21:13 Відповісти
+21
А что *****нуть в ответ и сказать что ето не мы, мы не можем?
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16.08.2022 21:14 Відповісти
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Потрібно почати бити у відповідь по військових об'єктах на території Білорусі...
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16.08.2022 21:02 Відповісти
100%
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16.08.2022 21:12 Відповісти
1000%
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16.08.2022 21:34 Відповісти
Півроку тому...
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16.08.2022 22:12 Відповісти
САмий раз і ракети русопоців теж заху..ти, як в Криму.
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16.08.2022 21:06 Відповісти
сколько еще этого ***** терпеть будем? давно уже пора ************ его стрелялки и аэродромы в мозыри ,гродно и лиде
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16.08.2022 21:13 Відповісти
У...бка на банковій,ще прийдеться терпіти,нажаль.
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16.08.2022 21:52 Відповісти
А что *****нуть в ответ и сказать что ето не мы, мы не можем?
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16.08.2022 21:14 Відповісти
єто дєло полiтiчєское, єрьмакъ не велит..
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16.08.2022 21:19 Відповісти
А нам слабо якісь "навчання" зі стрільби провести?
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16.08.2022 21:17 Відповісти
Карма їм обов'язково прилетить. Не знаю коли, але військові аеродроми та склади будуть вибухати, як вибухають у Криму.
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16.08.2022 21:22 Відповісти
так має бути...і це б було дуже справедливо!!!
непокаранное зло - борзеет !!!
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16.08.2022 21:44 Відповісти
может пора Аляксандру Рыгоравычу сбрить усы Хаймарсом?
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16.08.2022 21:22 Відповісти
По кремлю твоєму треба, дебіл.
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16.08.2022 21:29 Відповісти
в тво' орковское ***** с двухстволки дробю нужно сделать "удар", чтобі куриніе мозги с черепухой разлетелись как сопли . мразь ****** сорокасемихромосомная
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16.08.2022 21:36 Відповісти
Пора вже кінчати цього картопляра!! Настав час підривати цей білоруський НПЗ, аеродроми, настав час починати стріляти ракетами по Курской АЕС. Без цих дій ні США, ні НАТО, ні ООН (тим більше) сильно не ворушаться.
Тобто загострювати ситуацію до самого краю. Те, що роблять з Україною ці русиші швайне знімає з України та її армії всі обмеження.
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16.08.2022 21:23 Відповісти
згодна, Козлорила ********** може вийти з цієї війни двома способами
1. принижено захарканою и дефлорованою українцями, зі збереженим лицем ***** в скляній банці у формаліні
2. термоятерною війною та повним знищенням.
третього недано
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16.08.2022 22:04 Відповісти
То. Вїбіть по сраних картопляниках, чого чекаємо і кого боїмося?
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16.08.2022 21:24 Відповісти
Треба вже закінчювати цю бдядську виставу ... в'***** по всім військовим об'єктам у бидлорусі разом за один лень і на тому все ... *******, це сором, якась недокраїна, колгосп, буде нас зайобувати півроку а ми будемо проти них сцятися ... *****, навіть у Сумській області проти самої орди немає таких укріплень та кількості військ як проти цієї бдядської недокраїни.
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16.08.2022 21:31 Відповісти
Я тоже призываю....
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16.08.2022 21:39 Відповісти
Даёшь ответный удар по империи!
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16.08.2022 21:41 Відповісти
дуже хотілось би щоби наша отвєтка не забарилась...
та мабуть поки не на часі
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16.08.2022 21:46 Відповісти
Ну, колись і бавовна в криму здавалася недосяжною мрією. А тепер оно дивіться, ледь не щодня свято. Сподіваюся, що колись побачу, як *********** суки, як таргани, розбігаються, з окровавленими *******, зішкрябуючи з асфальту своїх орченят. Бо вони на те заслужили, вже давно заслужили.
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16.08.2022 21:53 Відповісти
Коли вже почнуть бомбити бульбашів?!😡
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16.08.2022 22:03 Відповісти
навіщо самих себе найопувати шо це тіпа " рф здійснила з території Білорусі ракетний удар.." - це армія білорусі здійснили ракетний удар по аеродрому на Житомирщині !
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16.08.2022 22:09 Відповісти
дисант полку Калиновського за підтримки української авіації та артилерії вирішить проблему вусатого раз і назавжди.
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16.08.2022 22:44 Відповісти
Усі воєнні об'єкти рашистів на території бульборашії є ЗАКОННИМИ ЦІЛЯМИ ДЛЯ ЗСУ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПО НИМ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ!!! Усіма доступними засобами!!! Досить вже тої ганебної страусиної політики: вони по нам ху&чать - а ми типу "не помічаємо" хто і звідки по нас лупить! У відповідності до міжнародного законодавства і положень статуту оон кожна країна щодо якої вчинено акт немотивованої агресії МАЄ ПРАВО НА ЗБРОЙНУ ВІДПОВІДЬ!!! Країна що надає свою територію іншій для вчинення збройної агресії проти третьої сторони де-юре і де-факто стає співучасницею цієї агресії, а значить бульборашія має отримати добрячих звіздюлєй так само як і *********!🤬
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16.08.2022 23:28 Відповісти
американцям це розкажи, коли ракети проситимеш, щоб "наносити вогневе ураження"))
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16.08.2022 23:36 Відповісти
У такому раз1 у цьому напрямку повинн1 бути застосован1 снаряди не американського виробни цтва. А що робити - дати змогу розстр1лювати себе?
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17.08.2022 00:42 Відповісти
Там і Точки-У дістануть, Піони... було б бажання.
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17.08.2022 08:42 Відповісти
 
 