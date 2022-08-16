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Украинец Романчук стал чемпионом Евро-2022 по водным видам спорта

романчук

Сборная Украины по плаванию завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который продолжается в Риме. Пловец Михаил Романчук выиграл золото на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Романчук проводил второй для себя финал Евро-2022. Первым финальным выступлением для него стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, на котором он сенсационно оказался за пределами подиума, заняв четвертое место.

В финал 1500-метровки свободным стилем Романчук квалифицировался с лучшим временем. Однако имел серьезную конкуренцию за награды: кроме Грегорио Палтриньери, ставшего чемпионом на 800-метровке, оппонентом украинца был и пропускавший эту дистанцию ​​немец Флориан Веллбрук.

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Как на 800-метровке, в финал 1500 метров Романчук подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтверждал свой статус на первой половине дистанции, опережая и Палтриньери, и француза Джоли.

На второй половине дистанции Романчук не только удержал преимущество над соперниками, но и увеличил его. В итоге время украинца составило 14:36.10 мин, а он защитил звание чемпиона Европы.

Грегорио Палтриньери (Италия) преодолел дистанцию ​​за 14:39.79, Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86.

Это второе подряд золото Романчука на чемпионатах Европы по водным видам спорта. И первая золотая награда для Украины на Евро-2022 как раз в плавании.

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Романчук также побил рекорд Украины, который ему принадлежал. В 2018 году он проплыл дистанцию ​​за 14:36.88 минут – улучшение на 0.78 секунды.

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победа (591) спорт (2440) чемпионат (323)


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Чомусь ЧС і ЧЄ наші виграють легко, а на ОІ проблеми... Хоча суперники ті ж самі

Але в будь-якому разі, Романчука з перемогою!
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16.08.2022 22:04 Ответить
Який легко виграють?На ЧС Романчук був п'ятий.
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16.08.2022 22:39 Ответить
а який був лисий сцикун з кварталу с пузаном як у сивохи?
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16.08.2022 22:42 Ответить
респект!
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16.08.2022 22:41 Ответить
 
 