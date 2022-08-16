Українець Романчук став чемпіоном Євро-2022 з водних видів спорту

Збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Плавець Михайло Романчук виграв золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Романчук проводив другий для себе фінал на Євро-2022. Першим фінальним виступом для нього став заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем, на якому він сенсаційно опинився за межами подіуму, посівши четверте місце.

До фіналу 1500-метрівки вільним стилем Романчук кваліфікувався з найкращим часом. Однак мав серйозну конкуренцію за нагороди: крім Грегоріо Палтріньєрі, який став чемпіоном на 800-метрівці, опонентом українця був і німець Флоріан Веллбрук, який пропускав цю дистанцію.

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Як на 800-метрівці, до фіналу 1500 метрів Романчук підходив у статусі чинного чемпіона Європи. І підтверджував свій статус на першій половині дистанції, випереджаючи і Палтріньєрі, і француза Джолі.

На другій половині дистанції Романчук не лише втримав перевагу над суперниками, але й збільшив її. У підсумку час українця склав 14:36.10 хв, а він захистив звання чемпіона Європи.

Грегоріо Палтріньєрі (Італія) подолав дистанцію за 14:39.79, Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86.

Це друге поспіль "золото" Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. І перша золота нагорода для України на Євро-2022 саме у плаванні.

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Романчук також побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хвилин - покращення на 0.78 секунд.