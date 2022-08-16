УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини
2 121 4

Українець Романчук став чемпіоном Євро-2022 з водних видів спорту

романчук

Збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Плавець Михайло Романчук виграв золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Романчук проводив другий для себе фінал на Євро-2022. Першим фінальним виступом для нього став заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем, на якому він сенсаційно опинився за межами подіуму, посівши четверте місце.

До фіналу 1500-метрівки вільним стилем Романчук кваліфікувався з найкращим часом. Однак мав серйозну конкуренцію за нагороди: крім Грегоріо Палтріньєрі, який став чемпіоном на 800-метрівці, опонентом українця був і німець Флоріан Веллбрук, який пропускав цю дистанцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

Як на 800-метрівці, до фіналу 1500 метрів Романчук підходив у статусі чинного чемпіона Європи. І підтверджував свій статус на першій половині дистанції, випереджаючи і Палтріньєрі, і француза Джолі.

На другій половині дистанції Романчук не лише втримав перевагу над суперниками, але й збільшив її. У підсумку час українця склав 14:36.10 хв, а він захистив звання чемпіона Європи.

Грегоріо Палтріньєрі (Італія) подолав дистанцію за 14:39.79, Дам'єн Джолі (Франція) - 14:50.86.

Це друге поспіль "золото" Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. І перша золота нагорода для України на Євро-2022 саме у плаванні.

Також читайте: Оприлюднено інформацію про 77 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

Романчук також побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хвилин - покращення на 0.78 секунд.

Автор: 

перемога (488) спорт (1632) чемпіонат (218)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чомусь ЧС і ЧЄ наші виграють легко, а на ОІ проблеми... Хоча суперники ті ж самі

Але в будь-якому разі, Романчука з перемогою!
показати весь коментар
16.08.2022 22:04 Відповісти
Який легко виграють?На ЧС Романчук був п'ятий.
показати весь коментар
16.08.2022 22:39 Відповісти
а який був лисий сцикун з кварталу с пузаном як у сивохи?
показати весь коментар
16.08.2022 22:42 Відповісти
респект!
показати весь коментар
16.08.2022 22:41 Відповісти
 
 