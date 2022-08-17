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Новости Война
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Резников о заявлениях россиян по уничтожению HIMARS: "Это чушь"

резніков

Украина за время войны с Россией не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это чушь", - сказал Резников.

Россияне регулярно сообщают, что уничтожили украинские HIMARS. 3 августа представитель Пентагона назвал ложью очередное такое заявление РФ.

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оружие (10273) Резников Алексей (1170) HIMARS (289)


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Топ комментарии
+14
Быдло, населяющее выгребную яму расею веками живет по шею в говне. и для них это естественная среда обитания. Но они никогда не признаются, что пьют говно, жрут говно, в говне и подохнут. Когда их, как в средневековой турции, поместили перед всем миром в бочку говна, а рядом находится воин ВСУ и каждую минуту своей саблей со свистом машет на уровне среза этой бочки, кацапы, что-бы не лишится своей головы вынуждены нырять с головой в эту бочку. Так-же и тут, кацапы кукарекали, что их ПВО самое сильное в мире и они даже муху собьют, если та вздумает лететь над ними. А в итоге Хаймерсы летают где хотят и как хотят, не обращая внимания на кацапское ПВО. И 3 атаки на базы кацапни в Крыму этому подтверждение.
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17.08.2022 07:26 Ответить
+11
Россия в очередной раз опозорилась.
_________________________________________________________________________________
"В России на форуме "Армия-2022" показали очередной аналоговнетный экземпляр.
На этот раз они купили робопса с AliExpress, обмотали его черной тканью, чтобы не узнали, и прицепили РПГ-26, чтобы было всем страшно".

"Российский М-81 - робопёс в костюме ниндзя с гранатомётом за спиной - оказался точной копией китайского Go1. С одной лишь разницей: копия превосходит оригинал в цене. Отечественная разработка стоит $16 тысяч, когда как китайская от $2700 до $8500. Налицо победа импортозамещения.
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17.08.2022 07:07 Ответить
+9
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17.08.2022 08:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Россия в очередной раз опозорилась.
_________________________________________________________________________________
"В России на форуме "Армия-2022" показали очередной аналоговнетный экземпляр.
На этот раз они купили робопса с AliExpress, обмотали его черной тканью, чтобы не узнали, и прицепили РПГ-26, чтобы было всем страшно".

"Российский М-81 - робопёс в костюме ниндзя с гранатомётом за спиной - оказался точной копией китайского Go1. С одной лишь разницей: копия превосходит оригинал в цене. Отечественная разработка стоит $16 тысяч, когда как китайская от $2700 до $8500. Налицо победа импортозамещения.
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17.08.2022 07:07 Ответить
a esho eto kitaiskoe "chudo" vorovanoe izdelie Boston dynamics.....Spot.

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17.08.2022 09:13 Ответить
Даже не ворованное, а китайская подделка.
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17.08.2022 09:38 Ответить
eto i estj vorovstvo....sami oni nesposobni sozdatj nichevo novovo.
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17.08.2022 10:24 Ответить
Але снарядів хілмарс втрачено чимало
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17.08.2022 07:09 Ответить
Быдло, населяющее выгребную яму расею веками живет по шею в говне. и для них это естественная среда обитания. Но они никогда не признаются, что пьют говно, жрут говно, в говне и подохнут. Когда их, как в средневековой турции, поместили перед всем миром в бочку говна, а рядом находится воин ВСУ и каждую минуту своей саблей со свистом машет на уровне среза этой бочки, кацапы, что-бы не лишится своей головы вынуждены нырять с головой в эту бочку. Так-же и тут, кацапы кукарекали, что их ПВО самое сильное в мире и они даже муху собьют, если та вздумает лететь над ними. А в итоге Хаймерсы летают где хотят и как хотят, не обращая внимания на кацапское ПВО. И 3 атаки на базы кацапни в Крыму этому подтверждение.
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17.08.2022 07:26 Ответить
Было уничтожено 4 HIMARS подводными торпедами прямо в харьковском метро.
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17.08.2022 07:51 Ответить
Поправка: у Львівському метро.
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17.08.2022 08:29 Ответить
Щось в Криму ввійшло не туда- коZломорді тролі, від вчорашнього дня, занадто збудженні. Вам не здається, товариство???
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17.08.2022 07:52 Ответить
Пару гаубиць М-777 ми втратили, це правда. Можливо, і гаубиць CAESAR, або ж інших т.зв. "з допомоги НАТО". Війна же. Тим більше, вони повинні працювати на відстанні не більше 30км від лінії фронту.
Але РСЗО HIMARS працює на відстанні вдвіччі більшій, і навіть ще більшій. Дістати можуть, але лише з штурмовика, які бояться літати.
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17.08.2022 08:18 Ответить
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17.08.2022 08:24 Ответить
Які базувались у Львівській океанській базі.
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17.08.2022 08:31 Ответить
що розташована на третьому поверсі головного офісу тов."Обл-Львів-космос"...
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17.08.2022 10:58 Ответить
Я зрозумів!
Коли росіяни кажуть, що знищили "Химарс", вони мають на увазі ракети які до них прилітають!
Це тіпа - "Вчора у районі Джанкою російською військовою базою було знищено три-чотири "Хімарса"...
Або - "У акваторії чорного моря ракетній крейсер "москва", знищив (методом "Пас на грудь") дві протикорабельні ракети "Нептун"...
Ну ви розумієте....))))
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17.08.2022 09:57 Ответить
 
 