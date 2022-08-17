Резников о заявлениях россиян по уничтожению HIMARS: "Это чушь"
Украина за время войны с Россией не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS.
Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это чушь", - сказал Резников.
Россияне регулярно сообщают, что уничтожили украинские HIMARS. 3 августа представитель Пентагона назвал ложью очередное такое заявление РФ.
Топ комментарии
+14 Alex Tiger
показать весь комментарий17.08.2022 07:26 Ответить Ссылка
+11 arye z.
показать весь комментарий17.08.2022 07:07 Ответить Ссылка
+9 частный сектор
показать весь комментарий17.08.2022 08:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_________________________________________________________________________________
"В России на форуме "Армия-2022" показали очередной аналоговнетный экземпляр.
На этот раз они купили робопса с AliExpress, обмотали его черной тканью, чтобы не узнали, и прицепили РПГ-26, чтобы было всем страшно".
"Российский М-81 - робопёс в костюме ниндзя с гранатомётом за спиной - оказался точной копией китайского Go1. С одной лишь разницей: копия превосходит оригинал в цене. Отечественная разработка стоит $16 тысяч, когда как китайская от $2700 до $8500. Налицо победа импортозамещения.
Але РСЗО HIMARS працює на відстанні вдвіччі більшій, і навіть ще більшій. Дістати можуть, але лише з штурмовика, які бояться літати.
Коли росіяни кажуть, що знищили "Химарс", вони мають на увазі ракети які до них прилітають!
Це тіпа - "Вчора у районі Джанкою російською військовою базою було знищено три-чотири "Хімарса"...
Або - "У акваторії чорного моря ракетній крейсер "москва", знищив (методом "Пас на грудь") дві протикорабельні ракети "Нептун"...
Ну ви розумієте....))))