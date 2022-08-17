Резников о заявлениях россиян по уничтожению HIMARS: "Это чушь"

Украина за время войны с Россией не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это чушь", - сказал Резников.

Россияне регулярно сообщают, что уничтожили украинские HIMARS. 3 августа представитель Пентагона назвал ложью очередное такое заявление РФ.

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