Резніков про заяви росіян щодо знищення HIMARS: "Це дурня"

Україна за час війни із Росією не втратила жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно відповідально можу сказати, жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, або соцмережах, що солдат Іванов з калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 хаймерсів, можете просто посміятися, покрутити у скроні і сказати - ну така у них система пропаганди. Це дурня", - сказав Резніков.

Росіяни регулярно повідомляють, що знищили українських HIMARS. 3 серпня представник Пентагону назвав брехнею чергову таку заяву РФ.

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