Резніков про заяви росіян щодо знищення HIMARS: "Це дурня"
Україна за час війни із Росією не втратила жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно відповідально можу сказати, жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, або соцмережах, що солдат Іванов з калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 хаймерсів, можете просто посміятися, покрутити у скроні і сказати - ну така у них система пропаганди. Це дурня", - сказав Резніков.
Росіяни регулярно повідомляють, що знищили українських HIMARS. 3 серпня представник Пентагону назвав брехнею чергову таку заяву РФ.
Топ коментарі
+14 Alex Tiger
показати весь коментар17.08.2022 07:26 Відповісти Посилання
+11 arye z.
показати весь коментар17.08.2022 07:07 Відповісти Посилання
+9 частный сектор
показати весь коментар17.08.2022 08:24 Відповісти Посилання
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"В России на форуме "Армия-2022" показали очередной аналоговнетный экземпляр.
На этот раз они купили робопса с AliExpress, обмотали его черной тканью, чтобы не узнали, и прицепили РПГ-26, чтобы было всем страшно".
"Российский М-81 - робопёс в костюме ниндзя с гранатомётом за спиной - оказался точной копией китайского Go1. С одной лишь разницей: копия превосходит оригинал в цене. Отечественная разработка стоит $16 тысяч, когда как китайская от $2700 до $8500. Налицо победа импортозамещения.
Але РСЗО HIMARS працює на відстанні вдвіччі більшій, і навіть ще більшій. Дістати можуть, але лише з штурмовика, які бояться літати.
Коли росіяни кажуть, що знищили "Химарс", вони мають на увазі ракети які до них прилітають!
Це тіпа - "Вчора у районі Джанкою російською військовою базою було знищено три-чотири "Хімарса"...
Або - "У акваторії чорного моря ракетній крейсер "москва", знищив (методом "Пас на грудь") дві протикорабельні ракети "Нептун"...
Ну ви розумієте....))))