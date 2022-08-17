Россияне разрушили базу отдыха в Одесской области. Есть раненые
Две вражеские ракеты попали в базу отдыха и частные дома в Одесской области. Ранены три человека.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"2 вражеских ракеты, по данным ОК "Південь", повлекли за собой разрушения и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку. Ранения получили 3-е граждан", - написал он.
Сейчас на месте идет спасательная операция.
Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 02:51 до 03:26.
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Fundador Null
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Евгений Гриб #426942
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Super Gut
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Орест Крук
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время
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