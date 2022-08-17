Россияне разрушили базу отдыха в Одесской области. Есть раненые

Две вражеские ракеты попали в базу отдыха и частные дома в Одесской области. Ранены три человека.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"2 вражеских ракеты, по данным ОК "Південь", повлекли за собой разрушения и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку. Ранения получили 3-е граждан", - написал он.

Сейчас на месте идет спасательная операция.

Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 02:51 до 03:26.

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