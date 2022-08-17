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Новости Война
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Россияне разрушили базу отдыха в Одесской области. Есть раненые

дснс,пожежник

Две вражеские ракеты попали в базу отдыха и частные дома в Одесской области. Ранены три человека.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"2 вражеских ракеты, по данным ОК "Південь", повлекли за собой разрушения и пожар на одной из баз отдыха Одесщины и в нескольких частных зданиях неподалеку. Ранения получили 3-е граждан", - написал он.

Сейчас на месте идет спасательная операция.

Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 02:51 до 03:26.

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обстрел (27982) Одесская область (3655) Братчук Сергей (108)


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Всі ті бази відпочинку давно приватизовані суддями, мусорами, СБУшниками і прокурорами.
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17.08.2022 07:50 Ответить
так что теперь их можно епашит ракетами?
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17.08.2022 07:57 Ответить
Сарай баби Клави у Затоці на 10 кімнат - це також база відпочинку. Тут все залежить виключно від польоту фантазії журналіста, який описав цю подію.
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17.08.2022 08:06 Ответить
Це, мабуть, помста за зруйновані московські бази у Джанкої і Саках...
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17.08.2022 08:34 Ответить
ЗСУ, зробіть Україні подарунок на день Незалежності.Рознесіть кримський міст та Севастополь разом з базою.
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17.08.2022 08:40 Ответить
 
 