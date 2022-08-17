Росіяни зруйнували базу відпочинку на Одещині. Є поранені

Дві ворожих ракети влучили в базу відпочинку та приватні будинки в Одеській області. Поранені троє людей.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"2 ворожі ракети, за даними ОК "Південь", спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали 3 громадян", - написав він.

Зараз на місці триває рятувальна операція.

Ракетні удари по Одеській області були нанесені під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.

Також читайте: Вночі ворог ударив по Миколаєву