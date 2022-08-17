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Росіяни зруйнували базу відпочинку на Одещині. Є поранені

дснс,пожежник

Дві ворожих ракети влучили в базу відпочинку та приватні будинки в Одеській області. Поранені троє людей.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"2 ворожі ракети, за даними ОК "Південь", спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали 3 громадян", - написав він.

Зараз на місці триває рятувальна операція.

Ракетні удари по Одеській області були нанесені під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.

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Автор: 

обстріл (29302) Одеська область (3309) Братчук Сергій (148)


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Всі ті бази відпочинку давно приватизовані суддями, мусорами, СБУшниками і прокурорами.
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17.08.2022 07:50 Відповісти
так что теперь их можно епашит ракетами?
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17.08.2022 07:57 Відповісти
Сарай баби Клави у Затоці на 10 кімнат - це також база відпочинку. Тут все залежить виключно від польоту фантазії журналіста, який описав цю подію.
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17.08.2022 08:06 Відповісти
Це, мабуть, помста за зруйновані московські бази у Джанкої і Саках...
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17.08.2022 08:34 Відповісти
ЗСУ, зробіть Україні подарунок на день Незалежності.Рознесіть кримський міст та Севастополь разом з базою.
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17.08.2022 08:40 Відповісти
 
 