Росіяни зруйнували базу відпочинку на Одещині. Є поранені
Дві ворожих ракети влучили в базу відпочинку та приватні будинки в Одеській області. Поранені троє людей.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"2 ворожі ракети, за даними ОК "Південь", спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Поранення отримали 3 громадян", - написав він.
Зараз на місці триває рятувальна операція.
Ракетні удари по Одеській області були нанесені під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.
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Fundador Null
показати весь коментар17.08.2022 07:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Евгений Гриб #426942
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Super Gut
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Орест Крук
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