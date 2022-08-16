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Новости Война
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Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

евакуація

После введения военного положения выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины ограничен. Спрос на нелегальный побег из страны рождает предложение и дает простор для уголовной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Факты".

Издание "Днепр. Главное" отмечает, что наряду с выездом в Европу с территорий, подконтрольных Украине, рекламируется и выезд в "ЛДНР" с последующим выездом на территорию России и в другие страны.

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"Интересно, что несколько лет назад подобным образом в Днепре рекламировали нелегальные поездки во временно оккупированный Крым, попасть в который на автотранспорте законным путем было практически невозможно. Самодельные объявления нещадно удаляли городские коммунальные службы, однако предложений было буквально море. Выяснилось также, что нелегальные перевозки на занятый врагом полуостров оседлали структуры пресловутых в Днепре воров в законе Умки (Сергей Олейник) и близкого к нему "бизнесмена-мецената" Александра Петровского (уголовный авторитет по прозвищу Нарик)", - пишет издание.

В материале отмечается, что "черные перевозки" в оккупированный Крым предусматривают налаженную координацию организаторов схемы с силовиками страны-агрессора. Известно также, что связи криминалитета, который представляют Умка и Нарик, не ограничены границами, а воровской мир бывшего СССР сейчас работает на интересы России.

"Днепр. Главное" также сообщает, что после полномасштабного вторжения России Нарик и его приближенные бежали из Украины и уже отличились в жестокой драке в Австрии.

"А Умку, которого в прошлом году задержали в рамках кампании против "воров в законе" и было объявлено подозрение, снова задержали на днях на Закарпатье", - рассказали авторы материала.

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"По многочисленным неофициальным сообщениям люди Умки-Нарика массово кидают потенциальных беглецов, которым перед этим предлагают перебраться через границу… Понятно, что пострадавшие не пойдут жаловаться и не готовы публично говорить о жестоком обмане. В результате мошенническая схема Умки-Нарика процветает", - пишет редакция.

Как пишет "Днепр. Главное" со ссылкой на источники, криминальный бизнес Умки-Нарика также связан с так называемыми колл-центрами, с помощью которых доверчивых пенсионеров массово разводили на деньги.

"Начало войны не сдержало аппетиты. Дошло до того, что мошенники из колл-центров стали "собирать деньги" от имени Виталия Кима. Возмущенный глава региона серьезно посоветовал мошенникам сдержать свою активность или как минимум перейти на Россию. В противном случае пообещал возмездие по законам военного времени. Видимо, властям и правоохранителям давно пора переходить от обещаний к делу - обнаглевшие авторитеты совсем не планируют останавливаться", - подытожили авторы материала.

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Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ 01
Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ 02
Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ 03
Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ 04

Автор: 

Днепр (4444) криминалитет (607) эвакуация (2107) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+16
Любое ограничение создаёт пути его преодоления, за деньги естественно. Вот и имеем ещё одну сферу "заработка" для заинтересованных. Ну а по "Нарику" я так понимаю надо новую терроборону от его кодлы создавать, так как наши сраные правоохранители в тупую "не замечают" его буйной деятельности и рассказывают нам сказки который год подряд
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16.08.2022 23:39 Ответить
+14
як раз Корбан з Філатовим і воювали з Наріком і його бандою.
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16.08.2022 23:40 Ответить
+10
Друзі Зелі наживаються на війні?
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16.08.2022 23:40 Ответить
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Бандюки то нікуди не ділися і ніяого їм не загрожує.
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16.08.2022 23:30 Ответить
Владі бракує тями використати кримінал як живий щит для наших бійців на фронті. Фронт дуже добре виліковує всю дурість. А такий живий щит є і покарання за злочин проти Батьківщини. А з деревяним автоматом чи палицею багато не навоюєш
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17.08.2022 01:15 Ответить
И конечно же Корбан ничего не знал и не в чем не участвовал)
А слухи о его связях с российскими спецслужбами - фейк)
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16.08.2022 23:32 Ответить
Так ніби Корбан і Нарік - це ворогуючі групи...
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16.08.2022 23:35 Ответить
як раз Корбан з Філатовим і воювали з Наріком і його бандою.
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16.08.2022 23:40 Ответить
Криминалитет из Харькова спросил - почему нет, если власть позволяет
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16.08.2022 23:34 Ответить
електричний стілець їм товариш
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16.08.2022 23:35 Ответить
Любое ограничение создаёт пути его преодоления, за деньги естественно. Вот и имеем ещё одну сферу "заработка" для заинтересованных. Ну а по "Нарику" я так понимаю надо новую терроборону от его кодлы создавать, так как наши сраные правоохранители в тупую "не замечают" его буйной деятельности и рассказывают нам сказки который год подряд
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16.08.2022 23:39 Ответить
мораль твого висєра такова, не має обмежень не має корупції)))
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16.08.2022 23:42 Ответить
І часто це так працює. Там де більше дозволено, корупція нижча.
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16.08.2022 23:51 Ответить
Сваого часу в Одесі такий собі кримінальний авторитет Міша Япончик сформував цілий полк з бандюків а закінчив плачевно . За боягузтво і дезертирство полк і Мішу розстріляли
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17.08.2022 01:18 Ответить
Це бізнес сбу разом з прикордонниками і міграційною службою, просто подивіться як живуть службовці цих органів навіть середньої ланки...
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16.08.2022 23:39 Ответить
Друзі Зелі наживаються на війні?
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16.08.2022 23:40 Ответить
Які вони і для кого авторитети? Звичайні бандюки які чомусь потрібні живими для Ахметова і інших олігархів.
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16.08.2022 23:41 Ответить
Дивно, що Філатов з цим не може розібратися.
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16.08.2022 23:49 Ответить
а что у Фидатова есть свои силовые структуры?
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17.08.2022 00:09 Ответить
Мер хіба не взаємодіє з поліцією, СБУ? Чи зростання рівня криміногенної ситуації не повинні мера турбувати і він не має права давати запити відповідні.
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17.08.2022 11:44 Ответить
Какая-то путаница у вас. КрЫминалитет - это ж криминальный элемент из Крыма. А если из Днепра, то Днепролитет.
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17.08.2022 00:22 Ответить
Наивные, кто на полицию надеется. Вон в Запорожской области главарем областной полиции работает Николай Лушпиенко, на которого дважды открывали уголовные дела (в Европе такой бы *уйни не могло быть, правда?). Но он, в своё время, смог договориться с Аваковым - сколько денег нужно засылать на Киев, а сколько - оставлять себе. Авакяна сняли. Но Лушпиенку сейчас "крышует" Денис Монастырский. Такие мрази, которые за бабло "сливают" уголовные дела, которые "крышуют" наркобизнес и проституцию в своей области, но не забывают делиться - Монастырскому выгодны! И пох война!
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17.08.2022 00:26 Ответить
А по тихому їх ніззя?
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17.08.2022 00:40 Ответить
Жаль що пішов у небуття колишній керівник СБ ОУН Микола Лебідь. А СБ ОУН це була така собі нормальна контора. Її й КГБ боялося
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17.08.2022 01:21 Ответить
Ні військової, ні громадської влади в нас немає. А є як завжди, тикаємо на тих, хто не ділиться. Ви тільки вдумайтесь, держава жаліється суспільству, що евакуація під контролем криміналітету. Зашквар на зашкварі, дупа на дупі староукраїнською
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17.08.2022 01:48 Ответить
а кримінал, що не громадяни? не ******* своєї Батьківщини, гонору не мають? всі какая_разніца? яке співпадіння, тьфу!
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17.08.2022 02:12 Ответить
Просто бабло з "нелегальної евакуації" не іде в касу партії слуга народу, тому воно нелегальне з точки зору мусорів. А от якби "евакуація" йшла через офіційну касу, то все було б законно. рашист портнов не дасть сбрехати - до факту його евакуації у правоохоронних органів взагалі немає питань.
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17.08.2022 06:00 Ответить
"Хуже не будет"! Куди вже хуже, коли повернулися до 90- років. Знову організовані злочинні угрупування в яких фігурірують представники влади і правоохоронних органів.
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17.08.2022 06:12 Ответить
Якщо їх знають,то чому не знищують??? Саме час їх перестріляти, падлюк.
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17.08.2022 06:27 Ответить
Кстати любая война всегда позволяла быстро властям уголовщины кончать. Именно военное положение и комендантский час. Да просто валили на поражение. А верхушку приговаривал трибунал, а там не предусмотрено 10 дней на обжалование. Ясно, что у нас такого не будет. Вспомним шапкокрада.
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17.08.2022 06:51 Ответить
У нас все навпаки тепер.
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17.08.2022 11:46 Ответить
Я так розумію , що люди , які займаються організацією протиправних дій відомі, відомі і рядові виконавці цих справ. Що заважає їх зарештувати , судити, посадити? Мож" кришування" владою?
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17.08.2022 07:16 Ответить
Леонид Данилыч...Астанавитесь...
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17.08.2022 08:38 Ответить
Цих всих покидьків потрібно фізично ліквідувати !
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17.08.2022 20:15 Ответить
 
 