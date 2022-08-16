Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

После введения военного положения выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины ограничен. Спрос на нелегальный побег из страны рождает предложение и дает простор для уголовной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Факты".

Издание "Днепр. Главное" отмечает, что наряду с выездом в Европу с территорий, подконтрольных Украине, рекламируется и выезд в "ЛДНР" с последующим выездом на территорию России и в другие страны.

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"Интересно, что несколько лет назад подобным образом в Днепре рекламировали нелегальные поездки во временно оккупированный Крым, попасть в который на автотранспорте законным путем было практически невозможно. Самодельные объявления нещадно удаляли городские коммунальные службы, однако предложений было буквально море. Выяснилось также, что нелегальные перевозки на занятый врагом полуостров оседлали структуры пресловутых в Днепре воров в законе Умки (Сергей Олейник) и близкого к нему "бизнесмена-мецената" Александра Петровского (уголовный авторитет по прозвищу Нарик)", - пишет издание.

В материале отмечается, что "черные перевозки" в оккупированный Крым предусматривают налаженную координацию организаторов схемы с силовиками страны-агрессора. Известно также, что связи криминалитета, который представляют Умка и Нарик, не ограничены границами, а воровской мир бывшего СССР сейчас работает на интересы России.

"Днепр. Главное" также сообщает, что после полномасштабного вторжения России Нарик и его приближенные бежали из Украины и уже отличились в жестокой драке в Австрии.

"А Умку, которого в прошлом году задержали в рамках кампании против "воров в законе" и было объявлено подозрение, снова задержали на днях на Закарпатье", - рассказали авторы материала.

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"По многочисленным неофициальным сообщениям люди Умки-Нарика массово кидают потенциальных беглецов, которым перед этим предлагают перебраться через границу… Понятно, что пострадавшие не пойдут жаловаться и не готовы публично говорить о жестоком обмане. В результате мошенническая схема Умки-Нарика процветает", - пишет редакция.

Как пишет "Днепр. Главное" со ссылкой на источники, криминальный бизнес Умки-Нарика также связан с так называемыми колл-центрами, с помощью которых доверчивых пенсионеров массово разводили на деньги.

"Начало войны не сдержало аппетиты. Дошло до того, что мошенники из колл-центров стали "собирать деньги" от имени Виталия Кима. Возмущенный глава региона серьезно посоветовал мошенникам сдержать свою активность или как минимум перейти на Россию. В противном случае пообещал возмездие по законам военного времени. Видимо, властям и правоохранителям давно пора переходить от обещаний к делу - обнаглевшие авторитеты совсем не планируют останавливаться", - подытожили авторы материала.

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