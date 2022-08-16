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Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації, - ЗМІ

евакуація

Після запровадження воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку за межі України обмежений. Попит на нелегальну втечу з країни породжує пропозицію та дає простір для кримінальної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Факти".

Видання "Дніпро Головне" зазначає, що поряд з виїздом до Європи з територій, що підконтрольна Україні, рекламується і виїзд до і з "ЛДНР" з подальшим виїздом на територію Росії та в інші країни.

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"Цікаво, що кілька років тому подібним чином у Дніпрі рекламували нелегальні поїздки до тимчасово окупованого Криму, потрапити до якого на автотранспорті законним чином було практично неможливо. Саморобні оголошення нещадно видаляли міські комунальні служби, проте пропозицій було буквально море. З’ясувалося також, що нелегальні перевезення на зайнятий ворогом півострів осідлали структури сумнозвісних у Дніпрі злодія в законі "Умки" (Сергій Олійник) та близького до нього "бізнесмена-мецената" Олександра Петровського (кримінальний авторитет на прізвисько "Нарік")", - пише видання.

В матеріалі зазначається, що "чорні перевезення" до окупованого Криму передбачають налагоджену координацію організаторів схеми із силовиками країни-агресора. Відомо також, що зв’язки криміналітету, який представляють "Умка" та "Нарік", не обмежені кордонами, а "злодійський світ" колишнього СРСР зараз працює на інтереси Росії.

"Дніпро. Головне" також повідомляє, що після повномасштабного вторгнення росії "Нарік" та його наближені втекли з України й вже відзначились у жорстокій бійці в Австрії.

"А "Умку", якого минулого року було затримано в рамках кампанії проти "злодіїв у законі" й оголошено підозру, знову затримали днями на Закарпатті", - розповіли автори матеріалу.

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"За численними неофіційними повідомленнями люди Умки-Наріка масово "кидають" потенційних втікачів, яким перед цим пропонують безперечно перебратися через кордон… Зрозуміло, що постраждалі не підуть скаржитися і не готові публічно говорити про жорстокий обман. У результаті шахрайська схема Умки-Наріка процвітає", - пише редакція.

Як пише "Дніпро. Головне" з посиланням на джерела, кримінальний бізнес Умки-Наріка також пов’язаний з так званими кол-центрами, за допомогою яких довірливих пенсіонерів масово розводили на гроші.

"Початок війни не стримав апетити. Дійшло до того, що шахраї з "кол-центрів" стали "збирати гроші" від імені Віталія Кіма. Обурений очільник регіону серйозно порадив шахраям стримати свою активність або як мінімум перейти на росію. В іншому випадку пообіцяв відплату за законами воєнного часу. Мабуть, владі й правоохоронцям давно настав час переходити від обіцянок до справи — авторитети, що нахабніли, зовсім не планують зупинятись", - підсумували автори матеріалу.

Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації, - ЗМІ 01
Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації, - ЗМІ 02
Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації, - ЗМІ 03
Криміналітет із Дніпра взяв під контроль ринок нелегальної евакуації, - ЗМІ 04

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Автор: 

Дніпро (3303) криміналітет (306) евакуація (2347) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+16
Любое ограничение создаёт пути его преодоления, за деньги естественно. Вот и имеем ещё одну сферу "заработка" для заинтересованных. Ну а по "Нарику" я так понимаю надо новую терроборону от его кодлы создавать, так как наши сраные правоохранители в тупую "не замечают" его буйной деятельности и рассказывают нам сказки который год подряд
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16.08.2022 23:39 Відповісти
+14
як раз Корбан з Філатовим і воювали з Наріком і його бандою.
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16.08.2022 23:40 Відповісти
+10
Друзі Зелі наживаються на війні?
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16.08.2022 23:40 Відповісти
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Бандюки то нікуди не ділися і ніяого їм не загрожує.
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16.08.2022 23:30 Відповісти
Владі бракує тями використати кримінал як живий щит для наших бійців на фронті. Фронт дуже добре виліковує всю дурість. А такий живий щит є і покарання за злочин проти Батьківщини. А з деревяним автоматом чи палицею багато не навоюєш
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17.08.2022 01:15 Відповісти
И конечно же Корбан ничего не знал и не в чем не участвовал)
А слухи о его связях с российскими спецслужбами - фейк)
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16.08.2022 23:32 Відповісти
Так ніби Корбан і Нарік - це ворогуючі групи...
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16.08.2022 23:35 Відповісти
як раз Корбан з Філатовим і воювали з Наріком і його бандою.
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16.08.2022 23:40 Відповісти
Криминалитет из Харькова спросил - почему нет, если власть позволяет
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16.08.2022 23:34 Відповісти
електричний стілець їм товариш
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16.08.2022 23:35 Відповісти
Любое ограничение создаёт пути его преодоления, за деньги естественно. Вот и имеем ещё одну сферу "заработка" для заинтересованных. Ну а по "Нарику" я так понимаю надо новую терроборону от его кодлы создавать, так как наши сраные правоохранители в тупую "не замечают" его буйной деятельности и рассказывают нам сказки который год подряд
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16.08.2022 23:39 Відповісти
мораль твого висєра такова, не має обмежень не має корупції)))
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16.08.2022 23:42 Відповісти
І часто це так працює. Там де більше дозволено, корупція нижча.
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16.08.2022 23:51 Відповісти
Сваого часу в Одесі такий собі кримінальний авторитет Міша Япончик сформував цілий полк з бандюків а закінчив плачевно . За боягузтво і дезертирство полк і Мішу розстріляли
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17.08.2022 01:18 Відповісти
Це бізнес сбу разом з прикордонниками і міграційною службою, просто подивіться як живуть службовці цих органів навіть середньої ланки...
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16.08.2022 23:39 Відповісти
Друзі Зелі наживаються на війні?
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16.08.2022 23:40 Відповісти
Які вони і для кого авторитети? Звичайні бандюки які чомусь потрібні живими для Ахметова і інших олігархів.
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16.08.2022 23:41 Відповісти
Дивно, що Філатов з цим не може розібратися.
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16.08.2022 23:49 Відповісти
а что у Фидатова есть свои силовые структуры?
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17.08.2022 00:09 Відповісти
Мер хіба не взаємодіє з поліцією, СБУ? Чи зростання рівня криміногенної ситуації не повинні мера турбувати і він не має права давати запити відповідні.
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17.08.2022 11:44 Відповісти
Какая-то путаница у вас. КрЫминалитет - это ж криминальный элемент из Крыма. А если из Днепра, то Днепролитет.
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17.08.2022 00:22 Відповісти
Наивные, кто на полицию надеется. Вон в Запорожской области главарем областной полиции работает Николай Лушпиенко, на которого дважды открывали уголовные дела (в Европе такой бы *уйни не могло быть, правда?). Но он, в своё время, смог договориться с Аваковым - сколько денег нужно засылать на Киев, а сколько - оставлять себе. Авакяна сняли. Но Лушпиенку сейчас "крышует" Денис Монастырский. Такие мрази, которые за бабло "сливают" уголовные дела, которые "крышуют" наркобизнес и проституцию в своей области, но не забывают делиться - Монастырскому выгодны! И пох война!
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17.08.2022 00:26 Відповісти
А по тихому їх ніззя?
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17.08.2022 00:40 Відповісти
Жаль що пішов у небуття колишній керівник СБ ОУН Микола Лебідь. А СБ ОУН це була така собі нормальна контора. Її й КГБ боялося
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17.08.2022 01:21 Відповісти
Ні військової, ні громадської влади в нас немає. А є як завжди, тикаємо на тих, хто не ділиться. Ви тільки вдумайтесь, держава жаліється суспільству, що евакуація під контролем криміналітету. Зашквар на зашкварі, дупа на дупі староукраїнською
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17.08.2022 01:48 Відповісти
а кримінал, що не громадяни? не ******* своєї Батьківщини, гонору не мають? всі какая_разніца? яке співпадіння, тьфу!
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17.08.2022 02:12 Відповісти
Просто бабло з "нелегальної евакуації" не іде в касу партії слуга народу, тому воно нелегальне з точки зору мусорів. А от якби "евакуація" йшла через офіційну касу, то все було б законно. рашист портнов не дасть сбрехати - до факту його евакуації у правоохоронних органів взагалі немає питань.
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17.08.2022 06:00 Відповісти
"Хуже не будет"! Куди вже хуже, коли повернулися до 90- років. Знову організовані злочинні угрупування в яких фігурірують представники влади і правоохоронних органів.
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17.08.2022 06:12 Відповісти
Якщо їх знають,то чому не знищують??? Саме час їх перестріляти, падлюк.
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17.08.2022 06:27 Відповісти
Кстати любая война всегда позволяла быстро властям уголовщины кончать. Именно военное положение и комендантский час. Да просто валили на поражение. А верхушку приговаривал трибунал, а там не предусмотрено 10 дней на обжалование. Ясно, что у нас такого не будет. Вспомним шапкокрада.
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17.08.2022 06:51 Відповісти
У нас все навпаки тепер.
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17.08.2022 11:46 Відповісти
Я так розумію , що люди , які займаються організацією протиправних дій відомі, відомі і рядові виконавці цих справ. Що заважає їх зарештувати , судити, посадити? Мож" кришування" владою?
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17.08.2022 07:16 Відповісти
Леонид Данилыч...Астанавитесь...
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17.08.2022 08:38 Відповісти
Цих всих покидьків потрібно фізично ліквідувати !
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17.08.2022 20:15 Відповісти
 
 