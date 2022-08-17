Мобилизуют не всех, нужны только специалисты конкретных специальностей, - Резников

В Вооруженных Силах сейчас нет необходимости в наращивании количества личного состава. Мобилизуют только "конкретных специалистов".

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что задача по мобилизации определяет Генштаб. Начальник Генштаба вместе с главнокомандующим ВСУ оценивают то или иное количество сил и средств, необходимое в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери ("давайте будем реалистами - потери у нас тоже есть, и раненые, и, к сожалению, погибшие"), - объяснил Резников.

В результате, говорит глава Минобороны, Генштаб "четко знает, на каком направлении, какому виду сил или войск замещение нужно сделать, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв".

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Министр подчеркнул, что на сегодняшний день мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов.

"То есть не в общей сложности столько и столько там нужно, потому что достаточно много уже мобилизовали в ряды Вооруженных сил - и не только Вооруженных сил. Сейчас [нужны] конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтовцы, связисты, артиллеристы , и так далее", - перечислил он.

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Резников добавил, что теперь, когда силы обороны получают "продвинутое и более сложное" вооружение натовского стандарта, "то и специалисты нам нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами".

"Что мы, откровенно говоря, очень хорошо и делаем", - подытожил он.