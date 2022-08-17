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Новини Війна
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Мобілізують не всіх, потрібні лише фахівці конкретних спеціальностей, - Резніков

зсу,мобілізація

В Збройних Силах зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу. Мобілізують лише "конкретних фахівців".

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдання щодо мобілізації визначає Генштаб. Начальник Генштабу разом із головнокомандувачем ЗСУ оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати ("давайте будемо реалістами - втрати у нас теж є, і поранені, і, на жаль, убиті"), - пояснив Резніков.

В результаті, каже глава Міноборони, Генштаб "чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ заміщення потрібно зробити, або відвести бригаду на відновлення боєздатності та замість неї увести резерв".

Читайте: ВР продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Міністр наголосив, що на сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних спеціалістів.

"Тобто не загалом стільки й стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав Збройних сил - і не тільки Збройних сил. Зараз [потрібні] конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі", - перерахував він.

Також читайте: У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію: Комплектування військових частин відбувається не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає

Резніков додав, що тепер, коли сили оборони отримують "просунуте і складніше" озброєння натовського стандарту, "то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи".

"Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо", - підсумував він.

Автор: 

мобілізація (3123) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+36
Брехня, був би мобілізований, а воєнком йому завжди знайде службу. І насрати на фах військового, насрати на його стан здоров'я, насрати на його гражданські вміння.
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17.08.2022 08:01 Відповісти
+14
Ога в пихоту все подходят
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17.08.2022 08:08 Відповісти
+14
Цікаво, а як працівники військоматів визначають війсьткову спеціальність призивника, стоячи в облаві під церквою? Передбачаю три варіанти. 1. У працівників військоматів інтуіція і дедукція розвинуті на рівні Шерлока Холмса. 2. Військова спеціальність світиться на чолі у призивника. 3. Пан міністр *******...
Про себе. Моя спеціальність і те, чим я займаюся в ЗСУ - речі з різних планет! А якби я займався за фахом, то б користі приніс у сто разів більше!
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17.08.2022 08:40 Відповісти
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Цікаво, а як працівники військоматів визначають війсьткову спеціальність призивника, стоячи в облаві під церквою? Передбачаю три варіанти. 1. У працівників військоматів інтуіція і дедукція розвинуті на рівні Шерлока Холмса. 2. Військова спеціальність світиться на чолі у призивника. 3. Пан міністр *******...
Про себе. Моя спеціальність і те, чим я займаюся в ЗСУ - речі з різних планет! А якби я займався за фахом, то б користі приніс у сто разів більше!
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17.08.2022 08:40 Відповісти
Стоячи в облаві під церквою вони роздають повістки на постановку на облік. А ось при постановці на облік вже й медкомісія, і визначення ВУС ітд.
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17.08.2022 09:02 Відповісти
Ага, для визначення ВУС ! Тільки аж в частині. Простим питанням - ти хто? - Зварювальник. - Будеш кулеметником ! А ти хто ? - Кранівник. - Будеш санітаром!
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17.08.2022 09:22 Відповісти
Для того їх і ловлять, щоб провести облікові дії, визначити ступінь придатності до служби та наявність/відсутність навиків.
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17.08.2022 09:10 Відповісти
Чому тоді 95 % солдатів у частинах служать не за ВУС? Хто ж це так службу запоров? Чи, власне, не працівники військоматів???
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17.08.2022 09:26 Відповісти
Пруфи в студію можеш надати? Чи так аби звіздануть? Ти хоч в курсі, що таке ВОС і з чим його їдять?
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17.08.2022 18:27 Відповісти
Розказую як працівник військомату, що сидить в засаді. "Засади" - це не наша ініціатива, а виконання прямих наказів, які спускаються Генштабом. Добровольці вже давно закінчились, а у військо потрібні люди. Є вказівка вручати повістки для уточнення даних і направлення на ВЛК всім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років. Звичано є виключення по зовнішньому вигляду. Громадяни, що прибули до воєнкомату направляються на ВЛК, до них доводиться стю. 23 Закону про мобілізацію та моб підготовку, чи не підлягають вони відстрочкці від мобілізації з різних причин. Якщо таких причин немає, та ВЛК визнала їх придатними до військової служби, їм вручають бойову повістку та направляють у війська.
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17.08.2022 11:01 Відповісти
Тут наш міністр про спеціальності розказував, а ви про ВЛК )))
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17.08.2022 14:34 Відповісти
Без ВЛК, навіть із десятком *********** спеціальностей, мобіки навіть розмовляти не стануть. Спочатку стан зоров'я, потім все інше.
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17.08.2022 18:14 Відповісти
Потрібні фахівці ловлятся в нічних клубах Київа
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17.08.2022 08:41 Відповісти
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17.08.2022 08:43 Відповісти
Це хто - вертольотчики
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17.08.2022 08:58 Відповісти
Бухали с военкомом, так он жаловался, что любой "повесточник" может откосить на раз. Не помню, в чем именно прикол. Но там какая-то дыра в законе
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17.08.2022 08:47 Відповісти
Ніякої там дирки не має.
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17.08.2022 09:10 Відповісти
Мабудь - добре бухали, раз не пам'ятаєш!
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17.08.2022 09:50 Відповісти
С этими кадрами по-другому не бывает
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17.08.2022 09:52 Відповісти
Це відкосіть називається адмін правопорушення. Штраф пару тисяч.
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17.08.2022 12:29 Відповісти
95-й квартал не фахівці..
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17.08.2022 08:59 Відповісти
все бегут на рашку, там легко можно спрятаться, главное, не забывать рассказывать каждой балалайке, как вы любите путина и ненавидите бандеровцев и нациков и все - вас будут показывать по телику за деньги и жить вы буде, как минимум в мацкве..., ну а как максимум дадут повоевать за освободителей...
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17.08.2022 09:08 Відповісти
То якого х тримати чоловіків безвиїздно в країні без роботи?!
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17.08.2022 09:23 Відповісти
Брехня. В мене в регіоні гребуть всіх підряд. Вже про досвід, стан здоров`я мова не йде. Ще можуть забрати через те, що не подобається комусь із працівникіів військомату. Так що міністр взагалі не в курсі, що робиться на місцях.
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17.08.2022 09:54 Відповісти
Стан здоровя визначають не працівники військкомату, а медкомісія з числа місцевих лікарів поліклініки.
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17.08.2022 11:03 Відповісти
А лікарів поліклініки хіба цікавить твоє здоров'я? Бачуть, що прийшов від військомату - всі ставлять, що здоровий.
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17.08.2022 12:11 Відповісти
у нас сейчас практически все руководство страны и армии еврейское, поэтому военкомам следует обратить внимание на банки, как ценный ресурс айтишников и штабных работников. "захисти своїх" будет работать в полной мере
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17.08.2022 09:57 Відповісти
Набуя кормили армию 30 лет? Чтоб как в Крыму с позором бросили технику, подняли флаги и гордо позвиздовали на материк....потом еще за это медальку получили, ай какие молодцы...
А теперь гребут калек и инвалидов на фронт))
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17.08.2022 10:00 Відповісти
В Криму 70% особового складу воювало б проти нас, привіт всім тим хто Яника вибрав, саме він привів до нас війну....
Ще там були великі антиукраїнські настрої створені пропагандої регіоналів, до того ж вся модернізована техніка опинилась там С300 літаки і т.д. тому що там йшли постійні навчання з москалями...
Якби вони не вийшли маршем звідти їх б просто заарештували, а шансів воювати з своїми же війсковими, маючи ще інші протестні регіони не було....
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17.08.2022 10:17 Відповісти
армию разваливали до 2014, а не кормили, служившие в конце 90-х не дадут соврать, зарплату не платили месяцами (типа 30% за февраль прошлого года, 40% за такой месяц такого-то года), военные части отключали от электричества за неуплату и так далее, а кто-то в это время жировал за счет этого. в результате большая часть армии в крыму перешла под росфлаги. про призванных инвалидов и больных к сож правда
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17.08.2022 11:08 Відповісти
З 22 тис. наших військових в Криму на територію материкової України вийшло приблизно 3,5 тис, половина з яких - строковики. Решта зрадила і перейшла на сторону кацапів.
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17.08.2022 12:23 Відповісти
У нас всіх гребуть особливо по районах де недобір, облави по вулицях, найгірше що на передову людей відправляють які там нах... не потрібні, наоборот обуза, особливо з піджами ситуація в ж...пі... їх не навчають, чи немає кому чи вважають що вони підготовлені (а більшість піджаків б... один раз автомат бачили), 2 тижня і на передову командувати такими як він, хоча б якось мішали підрозділи з досвідченими сержантами....

Просто якись п..ц з цим коли бачиш в пабліках відео ударів по наших позиціях, прямі окопи або техніка на самому передку, а не в посадках під комуфляжем... в результаті одне попадання в такий окоп і осколки розлітаються на велику відстань, а техніку вибити гаубицями при такій щільності вогню нех... делать ....

Може пора викинути підручники написані в 2 світову, коли не було аерокоректування вогню, та навіть б... по тих підручниках так окопи не рили...

Або б...ть перекури і переміщення великою групою, ....
дурні втрати через те що ані командири ані особовий склад без належного навчання і бойового досвіду...
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17.08.2022 10:08 Відповісти
Без образ - таке враження що ти в іншій Україні живеш аніж я (( на яких вулицях облави ? Про що ти триндиш ? Що у військкоматах жопа , це правда , але не тринди про облави , звісно якщо під час комендатської години не бухаєш десь у гниднику і тебе там не замели !
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17.08.2022 12:06 Відповісти
таке враження, що ТИ живеш в якійсь іншій країні, тому що все він правильно написав. Позакрийвате ви вже свої ****, *******.
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17.08.2022 13:16 Відповісти
То ти в якій країні живеш, не бухаю а багато роблю для армії зараз...
Конкретно по районах відео люди скидають в місцеві пабліки і знайомі розповідають, перекривають сектор разом з поліцією в селі і так по всіх хатах проходять, а оленів що тікають городами вже ловлять на виході...

Не спорю час такий що інакше ніяк ну але ж ми не совок що план скинули і пох... на якість того що наберуть... головне кількість...
Деколи може 5 краще навчених і здорових чим 15 без толкових не знаючих що робити на передку, а ще гірше сліпих кривих і глухих в прямому значенні
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17.08.2022 13:46 Відповісти
я також чую по сарафаному радіо шо подібне має місце, мать його.

не применшую заслуги і хоробірсть Бутусова, але йому краще б почитати тут коментарі (хоча може якась невелика частина і тролі спецаільні), а не повчати кажучи шо так неможна на відео знімати назагал про незабезпеченість тих чи інших бригад.
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17.08.2022 16:30 Відповісти
Можна було б припустити що це дійсно так, але міністр оборони замовчує, що у військових квитках спеціальність в період проходження строкової служби писалась з потолка для статистики і заповнення штатів, а насправді військовослужбовець не здобував такої спеціальності взагалі і не уявляє що воно таке.
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17.08.2022 11:33 Відповісти
В фейсбуці на днях шукали препарат для хіміотерапії для бійця на фронті, четверта стадія, мобілізували. Другого - мобілізували після отримання диплома юриста, воєнки в інституті не було, автомат взагалі в руках не тримав. Вбили вже, півтора місяця після призову, 21 рік. Читайте брехню від воєнкомі далі, самозаспокоюйтесь.
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17.08.2022 13:39 Відповісти
Думаєте воєнка щось рішає, на моєму потоці всі хто ходив на воєнку розказували що цілими днями грали в карти, бо викладачі бухали або їх не було на місці, а в кінці навчання вивезли раз на полігон і дали 6 одиночних з калаша і вся воєнка а екзамени знав чи не знав все рівно мусів дати 20 у.е.
Тому що якщо дуже розумний, то ліпили питання типу відіш сусліка... Тому навіть відмінники забивали на навчання а збирали гроші на сесію...
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17.08.2022 13:53 Відповісти
21 рік. Угу. ***, вік з якого підлягають мобілізація без досвіду служби - 27 років. Ох вже ці звіздуни-хвантазери.
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17.08.2022 18:29 Відповісти
зеленський твоя карєра добігла кінця.
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА,
секретаршу Єрмачєску можна поміняти. Порох без черги.
ОСЬ ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ.
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17.08.2022 14:06 Відповісти
Люди, поки ми з усіх сил збираємо гроші на ЗСУ, солдати без зброї та забезпечення на передовій в цей саме час начальник логістики МінОборони України (чи не Олег Гуляк??) хапнувши бюджетну трикімнатну квартиру в Києві, робить за наш рахунок там ремонт! Їдьте перевірте та задайте питання - Київ, вул Герцена 35А, кв 115, ЖК Герцен парк. А нижче нього в такій же квартирі вже 2 роки як хапнувши квартиру живе з дружиною наволоч Хомчак!
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17.08.2022 14:16 Відповісти
Боюся запитати, а сам пан Міністр за спеціальністю хто ??
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17.08.2022 14:40 Відповісти
"Юриста завзятий" (с) цей міністр за фахом.
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17.08.2022 19:47 Відповісти
тут така *йня виходить "шановні" ви наші воєнкоми і політики (а ви читаєте, так-так, знаю), шо може ше більше збурити суспільство.
от кажуть шо хочуть впускати студентів, раніше чув, шо і ІТшників (ух ти каста нєбажітілєй, які і тут себе почувають норм бо працюють на іноз-фірми, мать їх!), спортсменів..... я тут думаю, а чого я не повинен виїхати? я із Львовської обл і чим я гірший за тку перераховану ""касту"?

так шо, РєзнікоФ, ти або впускаєш всіх, або нікого!! тут в коментах наскільки правда незнаю, один сказав, шо його друг воєнком сказав, шо потрібно їм ше до кінця року набрати 500 тис. це піз**ц просто народ. може і правда, бо розумієш одне - ніхто із чинуш не скаже правду.

думав кудись вже податись на роботу у Львові, але вочевидь хрин там, буду надалі перебувати в інкогніто. ця традиція роздавання повісток як бабтиських брошур продовжиться незважаючи на те, шо Боневітк відповів на петицію (котра набрала 25 тис.) шо не будуть вручати повістки в публічних місцях. повірити тому хрипатому - себе намахати. багато знайомих кинули публічні качалки і перейшли в старі добрі совецькі андегроудні під будинками із замками.

бачу як багатодіні татки вільно ходять собі по місці, добре розуміючи шо наклепавши від трьох амінстія гарантована.
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17.08.2022 16:32 Відповісти
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