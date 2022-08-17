Мобілізують не всіх, потрібні лише фахівці конкретних спеціальностей, - Резніков
В Збройних Силах зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу. Мобілізують лише "конкретних фахівців".
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що завдання щодо мобілізації визначає Генштаб. Начальник Генштабу разом із головнокомандувачем ЗСУ оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати ("давайте будемо реалістами - втрати у нас теж є, і поранені, і, на жаль, убиті"), - пояснив Резніков.
В результаті, каже глава Міноборони, Генштаб "чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ заміщення потрібно зробити, або відвести бригаду на відновлення боєздатності та замість неї увести резерв".
Міністр наголосив, що на сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних спеціалістів.
"Тобто не загалом стільки й стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав Збройних сил - і не тільки Збройних сил. Зараз [потрібні] конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі", - перерахував він.
Резніков додав, що тепер, коли сили оборони отримують "просунуте і складніше" озброєння натовського стандарту, "то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи".
"Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Про себе. Моя спеціальність і те, чим я займаюся в ЗСУ - речі з різних планет! А якби я займався за фахом, то б користі приніс у сто разів більше!
А теперь гребут калек и инвалидов на фронт))
Ще там були великі антиукраїнські настрої створені пропагандої регіоналів, до того ж вся модернізована техніка опинилась там С300 літаки і т.д. тому що там йшли постійні навчання з москалями...
Якби вони не вийшли маршем звідти їх б просто заарештували, а шансів воювати з своїми же війсковими, маючи ще інші протестні регіони не було....
Просто якись п..ц з цим коли бачиш в пабліках відео ударів по наших позиціях, прямі окопи або техніка на самому передку, а не в посадках під комуфляжем... в результаті одне попадання в такий окоп і осколки розлітаються на велику відстань, а техніку вибити гаубицями при такій щільності вогню нех... делать ....
Може пора викинути підручники написані в 2 світову, коли не було аерокоректування вогню, та навіть б... по тих підручниках так окопи не рили...
Або б...ть перекури і переміщення великою групою, ....
дурні втрати через те що ані командири ані особовий склад без належного навчання і бойового досвіду...
Конкретно по районах відео люди скидають в місцеві пабліки і знайомі розповідають, перекривають сектор разом з поліцією в селі і так по всіх хатах проходять, а оленів що тікають городами вже ловлять на виході...
Не спорю час такий що інакше ніяк ну але ж ми не совок що план скинули і пох... на якість того що наберуть... головне кількість...
Деколи може 5 краще навчених і здорових чим 15 без толкових не знаючих що робити на передку, а ще гірше сліпих кривих і глухих в прямому значенні
не применшую заслуги і хоробірсть Бутусова, але йому краще б почитати тут коментарі (хоча може якась невелика частина і тролі спецаільні), а не повчати кажучи шо так неможна на відео знімати назагал про незабезпеченість тих чи інших бригад.
Тому що якщо дуже розумний, то ліпили питання типу відіш сусліка... Тому навіть відмінники забивали на навчання а збирали гроші на сесію...
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА,
секретаршу Єрмачєску можна поміняти. Порох без черги.
ОСЬ ТАКА МОБІЛІЗАЦІЯ.
от кажуть шо хочуть впускати студентів, раніше чув, шо і ІТшників (ух ти каста нєбажітілєй, які і тут себе почувають норм бо працюють на іноз-фірми, мать їх!), спортсменів..... я тут думаю, а чого я не повинен виїхати? я із Львовської обл і чим я гірший за тку перераховану ""касту"?
так шо, РєзнікоФ, ти або впускаєш всіх, або нікого!! тут в коментах наскільки правда незнаю, один сказав, шо його друг воєнком сказав, шо потрібно їм ше до кінця року набрати 500 тис. це піз**ц просто народ. може і правда, бо розумієш одне - ніхто із чинуш не скаже правду.
думав кудись вже податись на роботу у Львові, але вочевидь хрин там, буду надалі перебувати в інкогніто. ця традиція роздавання повісток як бабтиських брошур продовжиться незважаючи на те, шо Боневітк відповів на петицію (котра набрала 25 тис.) шо не будуть вручати повістки в публічних місцях. повірити тому хрипатому - себе намахати. багато знайомих кинули публічні качалки і перейшли в старі добрі совецькі андегроудні під будинками із замками.
бачу як багатодіні татки вільно ходять собі по місці, добре розуміючи шо наклепавши від трьох амінстія гарантована.