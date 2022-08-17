Мобілізують не всіх, потрібні лише фахівці конкретних спеціальностей, - Резніков

В Збройних Силах зараз немає потреби в нарощуванні кількості особового складу. Мобілізують лише "конкретних фахівців".

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що завдання щодо мобілізації визначає Генштаб. Начальник Генштабу разом із головнокомандувачем ЗСУ оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати ("давайте будемо реалістами - втрати у нас теж є, і поранені, і, на жаль, убиті"), - пояснив Резніков.

В результаті, каже глава Міноборони, Генштаб "чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ заміщення потрібно зробити, або відвести бригаду на відновлення боєздатності та замість неї увести резерв".

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Міністр наголосив, що на сьогодні мобілізаційні потреби задовольняються через пошук конкретних спеціалістів.

"Тобто не загалом стільки й стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав Збройних сил - і не тільки Збройних сил. Зараз [потрібні] конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі", - перерахував він.

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Резніков додав, що тепер, коли сили оборони отримують "просунуте і складніше" озброєння натовського стандарту, "то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи".

"Що ми, відверто кажучи, дуже добре і робимо", - підсумував він.