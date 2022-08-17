Украинские защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника и вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил
В течение суток, 16 августа, в нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Командования Воздушных сил ВС Украины.
"Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Украины Вооруженных аппараты и вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.
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