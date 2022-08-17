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Новости Война
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Украинские защитники уничтожили 3 вражеских беспилотника и вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил

гелікоптер,к52

В течение суток, 16 августа, в нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Командования Воздушных сил ВС Украины.

"Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Украины Вооруженных аппараты и вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

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Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.

беспилотник (3796) уничтожение (7300) вертолёт (1110) Воздушные силы (2439)


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Парни, я вей душой топлю за ЗСУ, но походу вы там что половину парка этих Ка-52 сначала войны приземлили??? Их всего 170 шт на всю паршу??? Если хотя бы половину от того что пишут наши сми правда , то БОРОНЬ ВАС БОЖЕ!!!
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17.08.2022 12:20 Ответить
Там статистика була,так що ще прийдеться позбивати. А ЗСУ дійсно хлопці круті
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17.08.2022 12:42 Ответить
3 беспілотника і Ка-52... доганяє )))

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17.08.2022 12:22 Ответить
А можна еще в жигулях?
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17.08.2022 12:33 Ответить
"Интеллекту" нет предела.
https://news.obozrevatel.com/society/premiya-darvina-nashla-esche-odnogo-okkupanta.htm Премия Дарвина нашла еще одного оккупанта
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17.08.2022 12:58 Ответить
*** .... , двоечники , вы хоть читаете ЧТО и КАК пишите !!! ???
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17.08.2022 17:04 Ответить
 
 