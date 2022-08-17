В ближайшее время будут острые события на всем фронте, - ГУР
Россия не готова говорить об отводе своих войск, а Украина будет освобождать все свои захваченные территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут острые события.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, возможны и обострения на День Независимости.
"По всей линии столкновения мы находим активные боевые действия. О том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события по всему фронту. Мы не говорим о привязке к каким-либо датам. Сейчас говорят многое о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать", - подчеркнул Юсов.
Он напомнил, что ГУР давно сообщало о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту.
ЗСУ самі знають коли і що їм захоплювати. Не треба їх штовхати в спину.
Ну, именно так действовал Главком перед войной.
Быстро начинаем массовую асфальтизацию страны - рашисты от такого офигеют и впадут в ступор...
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
Не знаю, на що він натякає... Якщо на наступ, то це "найближчим часом" триває з іх же слів пару місяців.
А якщо на обстріли наших позицій та просування кацапів, хоч і дрібне, то вони вже є, і вчора, і сьогодні...
попутного вітру в дупу!
Вы еще лично Путину напишите, что контрнаступ планируете.
19 мин. ·
Все информационное пространство забито громкими заявлениями власти о том, как в ближайшее время порвём рашистов.
Поскольку наша власть всегда говорит совершенно противоположное, то ситуация не внушает мне оптимизма. Одна надежда на Залужного и нашу армию…
Що ще може бути "гостріше"?
Після цього я на одкровєння цих буданівських пізд@болів взагалі не звертаю уваги...