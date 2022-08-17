В ближайшее время будут острые события на всем фронте, - ГУР

Россия не готова говорить об отводе своих войск, а Украина будет освобождать все свои захваченные территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут острые события.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, возможны и обострения на День Независимости.

"По всей линии столкновения мы находим активные боевые действия. О том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события по всему фронту. Мы не говорим о привязке к каким-либо датам. Сейчас говорят многое о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что ГУР давно сообщало о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту.

Читайте: The Washington Post опубликовала детали плана Путина и рассказала, как США предупреждали Зеленского (обновлено)