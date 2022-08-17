РУС
В ближайшее время будут острые события на всем фронте, - ГУР

війна

Россия не готова говорить об отводе своих войск, а Украина будет освобождать все свои захваченные территории, поэтому в ближайшее время на всем фронте будут острые события.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, возможны и обострения на День Независимости.

"По всей линии столкновения мы находим активные боевые действия. О том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время будут острые события по всему фронту. Мы не говорим о привязке к каким-либо датам. Сейчас говорят многое о Дне Независимости, хотя этот фактор нужно учитывать", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что ГУР давно сообщало о том, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными периодами для дальнейшего развития боевых действий по всему фронту.

+39
Было бы круто, чтобы ху*ло издохло 24-го августа.
17.08.2022 14:47 Ответить
+37
Ви забули про міліард дерев. Приходять кацапські війська, а перед ними сплошна стіна дубів. Не пройти - не проїхати. І поки вони стоять і чухають потилицю, над ними зʼявляється літак і пачинає всіх бамбіть!
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
17.08.2022 14:54 Ответить
+22
Зробить подарунок УКРАІНЕ на День Незалежності - звільнить Херсон
17.08.2022 14:45 Ответить
а символично, если бы сдохло в ночь с 19 на 21 августа )
показать весь комментарий
17.08.2022 15:17 Ответить
Там тих ****** уся країна
показать весь комментарий
17.08.2022 15:43 Ответить
От усі б і здохли!
показать весь комментарий
17.08.2022 16:25 Ответить
Заспамив тварюку.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:16 Ответить
Що, українського проксі не знайшов, тролль пригожинський?
показать весь комментарий
17.08.2022 15:49 Ответить
І знову від вас совкова дурня. Ви оце вважаєте, що припустимо пожертвувати деякою кількістю життів, чисто щоб взяти якесь місто під святкову дату?
ЗСУ самі знають коли і що їм захоплювати. Не треба їх штовхати в спину.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:57 Ответить
И да и нет... Одно дело освободить Херсон к 8 марта, и другое дело освободить ко Дню Независимости Украины. Это не только освобождение наших граждан от мук, голода и близкой смерти, а и символ самого праздника Дня Независимости Украины!
показать весь комментарий
17.08.2022 15:06 Ответить
Та яке б свято не було. Я довіряю ЗСУ і вважаю, що якщо вони ще не звільнили Херсон, то на це є якісь причини. І будь яке свято, навіть День Незалежності, ці причини не прибере. Хоча може десь там в штабі хтось і підрахував вже все так, щоб орки втікли до якоїсь дати...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:10 Ответить
Это все конечно же очень красиво и символично, но руководство ЗСУ не должно планировать операции под какие-либо даты. Нам поступает эффективное, западное оружие, опыта работы с которым, как правило, нет. Более оправданно будет выделить время на переподготовку личного состава и ударить в определенное время, использовав преимущества современного оружия, что позволит сберечь главное, жизни военнослужащих.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:16 Ответить
Ніачьом,як завжди...
показать весь комментарий
17.08.2022 14:47 Ответить
Врага надо брать хитростью!
Ну, именно так действовал Главком перед войной.
Быстро начинаем массовую асфальтизацию страны - рашисты от такого офигеют и впадут в ступор...
показать весь комментарий
17.08.2022 14:51 Ответить
Ви забули про міліард дерев. Приходять кацапські війська, а перед ними сплошна стіна дубів. Не пройти - не проїхати. І поки вони стоять і чухають потилицю, над ними зʼявляється літак і пачинає всіх бамбіть!
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
показать весь комментарий
17.08.2022 14:54 Ответить
ну так все правильно - пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл. В этом наша стратегия… (прапорщик Казаков)
показать весь комментарий
17.08.2022 15:05 Ответить
А під дубами мангали стоять .
показать весь комментарий
17.08.2022 16:14 Ответить
не путай, главком это залужный. если ты про зе, то это верхглавком
показать весь комментарий
17.08.2022 15:08 Ответить
Оце тебе Залужний кинув, що ти аж до Іспанії долетів
показать весь комментарий
17.08.2022 15:18 Ответить
Послухай,не розказуй тут байки про соломяного бичка,Залужний ітак втримав ситуацію яка була катастрофічною на початок 24 лютого.Тут не до Залужного питання а до зе і його шобли яка ні однієї ракети не купила після свого приходу,і то ще нам повезло що хтось порадив зелі поміняти того пердуна тарана і хомчака на Залужного і Резнікова.Лишились би тих два дегенерати все труба була б нам!!!Ясно тобі з Іспанії "видніше"що і хто...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:25 Ответить
Кацап, скільки проксі не міняй, твої ратиці видно.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:47 Ответить
А шо він сказав?
показать весь комментарий
17.08.2022 14:57 Ответить
Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті Джерело:
Не знаю, на що він натякає... Якщо на наступ, то це "найближчим часом" триває з іх же слів пару місяців.
А якщо на обстріли наших позицій та просування кацапів, хоч і дрібне, то вони вже є, і вчора, і сьогодні...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:00 Ответить
краще діяти мовчки, зброю накопичувати, бавовни побільше скрізь розкидати ніж анонси робити, залишилось афіші розклеїти
показать весь комментарий
17.08.2022 15:15 Ответить
Той же Швець каже, що наступ вже почався. Тобто іде перша фаза наступу - знищення логістики, штабів, складів та створення передумов до оточення кацапського угрупування на півдні.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:17 Ответить
еще 2 недели
показать весь комментарий
17.08.2022 15:18 Ответить
А точнее можно? В Харьков будет больше прилетать или шо-то наоборот?
показать весь комментарий
17.08.2022 15:30 Ответить
отже, алгоритм такий (читайте Бутусова!): зі складу гур формується диверсійна група (можна 6, а краще більше), всім видаються міни та гранати - і вйо вперед углиб кацапляндії: висаджувати в повітря гелікоптери, спиртзаводи, телевежі, відділи соцзабезпечення

попутного вітру в дупу!
показать весь комментарий
17.08.2022 15:40 Ответить
Опять поперед батьки в пекло?
Вы еще лично Путину напишите, что контрнаступ планируете.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:07 Ответить
Цей свистун звиздить взагалі неприпустимі речі. А наїзд від зельоних чомусь на генерала Марченко, який просто сказав, що Південь потрібно звільняти, і Крим теж.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:11 Ответить
Цим можна триндіти що хоч. Бо соратники по кориту.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:13 Ответить
Вони злодії та зрадники, а ле зараз їм можно все.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:43 Ответить
Все информационное пространство забито громкими заявлениями власти о том, как в ближайшее время порвём рашистов.

Поскольку наша власть всегда говорит совершенно противоположное, то ситуация не внушает мне оптимизма. Одна надежда на Залужного и нашу армию…
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
є таке
показать весь комментарий
17.08.2022 16:35 Ответить
Мабуть знову перемовини будуть з Московією вести.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:41 Ответить
я це другий місяць чую від зелених потвор
показать весь комментарий
17.08.2022 17:28 Ответить
А відколи це заяви Буданова викликають довіру?
показать весь комментарий
17.08.2022 17:55 Ответить
"Гострі події" були 24 лютого, коли ГУР МО на чолі з будановим пр@***** наступ орків з білокацапії, і орки 25 лютого були на Оболоні.
Що ще може бути "гостріше"?
Після цього я на одкровєння цих буданівських пізд@болів взагалі не звертаю уваги...
показать весь комментарий
17.08.2022 19:43 Ответить
Подивимось. Головне щоб наших воїнів ЗСУ боронив Бог, а рашистів якнайбільше здохло
показать весь комментарий
17.08.2022 20:09 Ответить
На жаль,до святкових дат у нас збирають докупи військових для вручення нагород,а потім їх там зразу накривають ракетами.дуже оперативно!!.Вінниця ,2 рази.іхіба пиз..ли з гур,сбу,мо, оп,не могли не спрогнозувати,що на день впс, кацапи обов'язково ,,поздоровлять" ??. То ні ,зібрали всіх в вороновиці,для нагородження,і ,,здали", кацапи точно накрили кинджалами.і ,,тече" з самого верху,бо на ці ,,міроприємства" йдуть команди з києва!. А щодо наступу до дат.то це метод срср.і не стоїть забувати,що скоро нас зженуть з ,,диванів" ,і ми на своїх тендітних шкурах запробуєм,що таке війна,в окопах.
показать весь комментарий
18.08.2022 08:28 Ответить
нехай ГУР вичистить свої ряди від зрадників і колаборантів
показать весь комментарий
18.08.2022 11:41 Ответить
 
 