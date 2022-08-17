УКР
Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті, - ГУР

Росія не готова говорити про відведення своїх військ, а Україна буде звільняти усі свої захоплені території, тому найближчим часом на всьому фронті будуть гострі події.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, можливі й загострення у День Незалежності.

"По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День Незалежності, хоча цей фактор треба враховувати", - наголосив Юсов.

Він нагадав, що ГУР давно повідомляло про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує мобілізувати мешканців Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, у Чечні триває формування 4 батальйонів, - ГУР

+39
Было бы круто, чтобы ху*ло издохло 24-го августа.
показати весь коментар
17.08.2022 14:47 Відповісти
+37
Ви забули про міліард дерев. Приходять кацапські війська, а перед ними сплошна стіна дубів. Не пройти - не проїхати. І поки вони стоять і чухають потилицю, над ними зʼявляється літак і пачинає всіх бамбіть!
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
показати весь коментар
17.08.2022 14:54 Відповісти
+22
Зробить подарунок УКРАІНЕ на День Незалежності - звільнить Херсон
показати весь коментар
17.08.2022 14:45 Відповісти
Зробить подарунок УКРАІНЕ на День Незалежності - звільнить Херсон
показати весь коментар
17.08.2022 14:45 Відповісти
Было бы круто, чтобы ху*ло издохло 24-го августа.
показати весь коментар
17.08.2022 14:47 Відповісти
а символично, если бы сдохло в ночь с 19 на 21 августа )
показати весь коментар
17.08.2022 15:17 Відповісти
Там тих ****** уся країна
показати весь коментар
17.08.2022 15:43 Відповісти
От усі б і здохли!
показати весь коментар
17.08.2022 16:25 Відповісти
Заспамив тварюку.
показати весь коментар
17.08.2022 15:16 Відповісти
Що, українського проксі не знайшов, тролль пригожинський?
показати весь коментар
17.08.2022 15:49 Відповісти
І знову від вас совкова дурня. Ви оце вважаєте, що припустимо пожертвувати деякою кількістю життів, чисто щоб взяти якесь місто під святкову дату?
ЗСУ самі знають коли і що їм захоплювати. Не треба їх штовхати в спину.
показати весь коментар
17.08.2022 14:57 Відповісти
И да и нет... Одно дело освободить Херсон к 8 марта, и другое дело освободить ко Дню Независимости Украины. Это не только освобождение наших граждан от мук, голода и близкой смерти, а и символ самого праздника Дня Независимости Украины!
показати весь коментар
17.08.2022 15:06 Відповісти
Та яке б свято не було. Я довіряю ЗСУ і вважаю, що якщо вони ще не звільнили Херсон, то на це є якісь причини. І будь яке свято, навіть День Незалежності, ці причини не прибере. Хоча може десь там в штабі хтось і підрахував вже все так, щоб орки втікли до якоїсь дати...
показати весь коментар
17.08.2022 15:10 Відповісти
Это все конечно же очень красиво и символично, но руководство ЗСУ не должно планировать операции под какие-либо даты. Нам поступает эффективное, западное оружие, опыта работы с которым, как правило, нет. Более оправданно будет выделить время на переподготовку личного состава и ударить в определенное время, использовав преимущества современного оружия, что позволит сберечь главное, жизни военнослужащих.
показати весь коментар
17.08.2022 15:16 Відповісти
Ніачьом,як завжди...
показати весь коментар
17.08.2022 14:47 Відповісти
Врага надо брать хитростью!
Ну, именно так действовал Главком перед войной.
Быстро начинаем массовую асфальтизацию страны - рашисты от такого офигеют и впадут в ступор...
показати весь коментар
17.08.2022 14:51 Відповісти
Ви забули про міліард дерев. Приходять кацапські війська, а перед ними сплошна стіна дубів. Не пройти - не проїхати. І поки вони стоять і чухають потилицю, над ними зʼявляється літак і пачинає всіх бамбіть!
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
показати весь коментар
17.08.2022 14:54 Відповісти
ну так все правильно - пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл. В этом наша стратегия… (прапорщик Казаков)
показати весь коментар
17.08.2022 15:05 Відповісти
А під дубами мангали стоять .
показати весь коментар
17.08.2022 16:14 Відповісти
не путай, главком это залужный. если ты про зе, то это верхглавком
показати весь коментар
17.08.2022 15:08 Відповісти
Оце тебе Залужний кинув, що ти аж до Іспанії долетів
показати весь коментар
17.08.2022 15:18 Відповісти
Послухай,не розказуй тут байки про соломяного бичка,Залужний ітак втримав ситуацію яка була катастрофічною на початок 24 лютого.Тут не до Залужного питання а до зе і його шобли яка ні однієї ракети не купила після свого приходу,і то ще нам повезло що хтось порадив зелі поміняти того пердуна тарана і хомчака на Залужного і Резнікова.Лишились би тих два дегенерати все труба була б нам!!!Ясно тобі з Іспанії "видніше"що і хто...
показати весь коментар
17.08.2022 15:25 Відповісти
Кацап, скільки проксі не міняй, твої ратиці видно.
показати весь коментар
17.08.2022 15:47 Відповісти
А шо він сказав?
показати весь коментар
17.08.2022 14:57 Відповісти
Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті Джерело:
Не знаю, на що він натякає... Якщо на наступ, то це "найближчим часом" триває з іх же слів пару місяців.
А якщо на обстріли наших позицій та просування кацапів, хоч і дрібне, то вони вже є, і вчора, і сьогодні...
показати весь коментар
17.08.2022 15:00 Відповісти
краще діяти мовчки, зброю накопичувати, бавовни побільше скрізь розкидати ніж анонси робити, залишилось афіші розклеїти
показати весь коментар
17.08.2022 15:15 Відповісти
Той же Швець каже, що наступ вже почався. Тобто іде перша фаза наступу - знищення логістики, штабів, складів та створення передумов до оточення кацапського угрупування на півдні.
показати весь коментар
17.08.2022 15:17 Відповісти
еще 2 недели
показати весь коментар
17.08.2022 15:18 Відповісти
А точнее можно? В Харьков будет больше прилетать или шо-то наоборот?
показати весь коментар
17.08.2022 15:30 Відповісти
отже, алгоритм такий (читайте Бутусова!): зі складу гур формується диверсійна група (можна 6, а краще більше), всім видаються міни та гранати - і вйо вперед углиб кацапляндії: висаджувати в повітря гелікоптери, спиртзаводи, телевежі, відділи соцзабезпечення

попутного вітру в дупу!
показати весь коментар
17.08.2022 15:40 Відповісти
Опять поперед батьки в пекло?
Вы еще лично Путину напишите, что контрнаступ планируете.
показати весь коментар
17.08.2022 16:07 Відповісти
Цей свистун звиздить взагалі неприпустимі речі. А наїзд від зельоних чомусь на генерала Марченко, який просто сказав, що Південь потрібно звільняти, і Крим теж.
показати весь коментар
17.08.2022 16:11 Відповісти
Цим можна триндіти що хоч. Бо соратники по кориту.
показати весь коментар
17.08.2022 16:13 Відповісти
Вони злодії та зрадники, а ле зараз їм можно все.
показати весь коментар
17.08.2022 16:43 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXrSRrb-VkfRsKI8XkPsLmyk3mw0PV4Ul2vECLOPqC6sVhKaC3r7j0zCfEuIe6U3CnXw1dj6whAr4V7sqnpZFNG52oXOAEmEd6j0-5aBWJdPu79tG0oE7kCpsgECpUTn3h5hcEPbqi11Wh_Qbfd17wr&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXrSRrb-VkfRsKI8XkPsLmyk3mw0PV4Ul2vECLOPqC6sVhKaC3r7j0zCfEuIe6U3CnXw1dj6whAr4V7sqnpZFNG52oXOAEmEd6j0-5aBWJdPu79tG0oE7kCpsgECpUTn3h5hcEPbqi11Wh_Qbfd17wr&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0AAk4giQEgQ6To239gr8gRnuGKf3HVnFs2Uv24eF565e3XhMQRpTeuwsk439iZPQul?__cft__[0]=AZXrSRrb-VkfRsKI8XkPsLmyk3mw0PV4Ul2vECLOPqC6sVhKaC3r7j0zCfEuIe6U3CnXw1dj6whAr4V7sqnpZFNG52oXOAEmEd6j0-5aBWJdPu79tG0oE7kCpsgECpUTn3h5hcEPbqi11Wh_Qbfd17wr&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·

Все информационное пространство забито громкими заявлениями власти о том, как в ближайшее время порвём рашистов.

Поскольку наша власть всегда говорит совершенно противоположное, то ситуация не внушает мне оптимизма. Одна надежда на Залужного и нашу армию…
показати весь коментар
17.08.2022 16:34 Відповісти
є таке
показати весь коментар
17.08.2022 16:35 Відповісти
Мабуть знову перемовини будуть з Московією вести.
показати весь коментар
17.08.2022 16:41 Відповісти
я це другий місяць чую від зелених потвор
показати весь коментар
17.08.2022 17:28 Відповісти
А відколи це заяви Буданова викликають довіру?
показати весь коментар
17.08.2022 17:55 Відповісти
"Гострі події" були 24 лютого, коли ГУР МО на чолі з будановим пр@***** наступ орків з білокацапії, і орки 25 лютого були на Оболоні.
Що ще може бути "гостріше"?
Після цього я на одкровєння цих буданівських пізд@болів взагалі не звертаю уваги...
показати весь коментар
17.08.2022 19:43 Відповісти
Подивимось. Головне щоб наших воїнів ЗСУ боронив Бог, а рашистів якнайбільше здохло
показати весь коментар
17.08.2022 20:09 Відповісти
На жаль,до святкових дат у нас збирають докупи військових для вручення нагород,а потім їх там зразу накривають ракетами.дуже оперативно!!.Вінниця ,2 рази.іхіба пиз..ли з гур,сбу,мо, оп,не могли не спрогнозувати,що на день впс, кацапи обов'язково ,,поздоровлять" ??. То ні ,зібрали всіх в вороновиці,для нагородження,і ,,здали", кацапи точно накрили кинджалами.і ,,тече" з самого верху,бо на ці ,,міроприємства" йдуть команди з києва!. А щодо наступу до дат.то це метод срср.і не стоїть забувати,що скоро нас зженуть з ,,диванів" ,і ми на своїх тендітних шкурах запробуєм,що таке війна,в окопах.
показати весь коментар
18.08.2022 08:28 Відповісти
нехай ГУР вичистить свої ряди від зрадників і колаборантів
показати весь коментар
18.08.2022 11:41 Відповісти
 
 