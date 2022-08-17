Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті, - ГУР
Росія не готова говорити про відведення своїх військ, а Україна буде звільняти усі свої захоплені території, тому найближчим часом на всьому фронті будуть гострі події.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, можливі й загострення у День Незалежності.
"По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День Незалежності, хоча цей фактор треба враховувати", - наголосив Юсов.
Він нагадав, що ГУР давно повідомляло про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗСУ самі знають коли і що їм захоплювати. Не треба їх штовхати в спину.
Ну, именно так действовал Главком перед войной.
Быстро начинаем массовую асфальтизацию страны - рашисты от такого офигеют и впадут в ступор...
Так шо плани були огого! Шкода Порошенко все зіпсував (як завжди).
Не знаю, на що він натякає... Якщо на наступ, то це "найближчим часом" триває з іх же слів пару місяців.
А якщо на обстріли наших позицій та просування кацапів, хоч і дрібне, то вони вже є, і вчора, і сьогодні...
попутного вітру в дупу!
Вы еще лично Путину напишите, что контрнаступ планируете.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0AAk4giQEgQ6To239gr8gRnuGKf3HVnFs2Uv24eF565e3XhMQRpTeuwsk439iZPQul?__cft__[0]=AZXrSRrb-VkfRsKI8XkPsLmyk3mw0PV4Ul2vECLOPqC6sVhKaC3r7j0zCfEuIe6U3CnXw1dj6whAr4V7sqnpZFNG52oXOAEmEd6j0-5aBWJdPu79tG0oE7kCpsgECpUTn3h5hcEPbqi11Wh_Qbfd17wr&__tn__=%2CO%2CP-R 19 мин. ·
Все информационное пространство забито громкими заявлениями власти о том, как в ближайшее время порвём рашистов.
Поскольку наша власть всегда говорит совершенно противоположное, то ситуация не внушает мне оптимизма. Одна надежда на Залужного и нашу армию…
Що ще може бути "гостріше"?
Після цього я на одкровєння цих буданівських пізд@болів взагалі не звертаю уваги...