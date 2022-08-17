Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті, - ГУР

Росія не готова говорити про відведення своїх військ, а Україна буде звільняти усі свої захоплені території, тому найближчим часом на всьому фронті будуть гострі події.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, можливі й загострення у День Незалежності.

"По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День Незалежності, хоча цей фактор треба враховувати", - наголосив Юсов.

Він нагадав, що ГУР давно повідомляло про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

