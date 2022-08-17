Россию интересуют не переговоры, а полное господство в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия говорит на языке ультиматумов.

"Они захватывали и пытали наших людей, а затем выдвигали ультиматум – что еще нам нужно выполнить, после чего они не пойдут назад", - сказал он в среду, выступая перед студентами чилийских учебных учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Им не подойдут никакие посредники. Их интересует полное господство в Украине. Мы в их понимании – колония", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил мнение, что невозможно "искать посредника между страной, защищающей свою землю, и той, которая решила ее полностью разрушить".

