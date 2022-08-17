РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7760 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 099 50

Россию интересуют не переговоры, а полное господство в Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия говорит на языке ультиматумов.

"Они захватывали и пытали наших людей, а затем выдвигали ультиматум – что еще нам нужно выполнить, после чего они не пойдут назад", - сказал он в среду, выступая перед студентами чилийских учебных учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Им не подойдут никакие посредники. Их интересует полное господство в Украине. Мы в их понимании – колония", – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил мнение, что невозможно "искать посредника между страной, защищающей свою землю, и той, которая решила ее полностью разрушить".

Читайте также: Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, - Зеленский

Автор: 

агрессия (1706) Зеленский Владимир (21986)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Від панування в Україні Коломойського, Єрмака і Татарова теж толку мало...........
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
+27
О! Прогрес!
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
+22
показать весь комментарий
17.08.2022 23:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від панування в Україні Коломойського, Єрмака і Татарова теж толку мало...........
показать весь комментарий
17.08.2022 22:55 Ответить
і про партнова, бужанскіх, навінскіх, деркачів, шуфричів, тупіцкіх, вінідіктавих, бандарєнак, маркових та інших адептів-агентів руSSкого міра НЕ забувайте.....
показать весь комментарий
17.08.2022 23:27 Ответить
Про д'Ерьмака буданова Баканова забыл
показать весь комментарий
18.08.2022 00:13 Ответить
А про головного панувальника Зе ні гу-гу?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:42 Ответить
лідери нації...........
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
Серьёзно? Мне это ещё дед мой 20 лет назад говорил.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:57 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
О! Прогрес!
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev/status/1559968996476207104 1 ч

Десь було: якщо накласти карту великого дорогівництва на карту наступу русні, стане зрозуміло, для чого ці дороги будувались

zvaryovaniy@zvaryovaniy

Скажу і я про підготовку до війни Чернігівщини.
В 2-му півріччі 2021 будувалась дорога Грємяч-Чернігів в рамках великого крадівництва. Більше для оборони не зроблено було ніхія.
230 км від Грємяча до Чернігова кцпи пройшли маршем менше чим за добу.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:01 Ответить
Ви знаєте, я перший раз з ним погоджуюся, особливо, коли приїхав Гутеріш та Ердоган, бо цей дует 100% буде нам казати про капітуляцію, а риторика боневтіка хоч якось закидує в наш мудрий нарід ідею про те, що жодних домовленностей не буде
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
Тобто ви реально стверджуєте, що завдяки Зе у людей з'явиться думка «не поступатися»? Точно не навпаки?
Якраз заради рейтингу, він стверджує те що хочуть почути люди. Але про його безпринципність можна вже опуси писати.
Заяви інколи діаметрально протилежні і це з різницею вгодини.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:18 Ответить
Ви ще не зрозуміли? На вентилятор воно закидує. Без погоджень ніхто нікуди не їздить
показать весь комментарий
18.08.2022 00:15 Ответить
Так це і дурнюясно, не треба бути президентом.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:58 Ответить
І ти блазень все для панування рашки робив
показать весь комментарий
17.08.2022 23:01 Ответить
Що клоуне тільки зараз допетрив?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:01 Ответить
До тебе таки дійшло? А може подивишся у вічі путіну, відведеш війська, перестанеш стріяляти? Як ти можеш взагалі відкривати рота, коли це ти привів Україну до сьогодняшньої ситуації? Чому всі твої дії контролює і досі Ермак, який був відповідальним за зовнішню політику в тому числі за відносини з Росією? Чому його люди прибрали до своїх рук усю владу в країні?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:07 Ответить
Виліз бомжара з відосиком. Через тебе загинули десятки тисяч людей. У тебе руки в крові по самі вуха. Воно ще сподівалось на якісь переговори. Жадібне , зависливе, лайкозалежне зелене гівно.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:11 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 23:16 Ответить
Так был же ж мир в глазах Х...ла. И разминирование. И разведение войск. А тут на тебе
показать весь комментарий
17.08.2022 23:11 Ответить
Сам-то Вовка в Омане с Патрушевым переговаривался.... Обещал ему электричество и воду в Крым.....Агрохимию на переговоры с Абрамовичем засылал... И в Стамбуле по зерну с Шойгой..... Жиза...
показать весь комментарий
17.08.2022 23:12 Ответить
Санкция снял с Абрамовича-***** , '"Азовцев' ПРОСТО СДАЛ НА РАСТЕРЗАНИЕ УБИЙЦАМ, а партейка "СЛУГ" отказалась вчера проголосовать за обращение к мировым лидерам за освобождение их и беременных женщин из плена
показать весь комментарий
18.08.2022 00:24 Ответить
Газета "The Washington post" обнародовала факты безответственного поведения президента Украины Владимира Зеленского в течение нескольких месяцев перед полномасштабным российским вторжением, которое началось 24 февраля 2022 года
Еще минувшей осенью американская разведка предсказала ход боевых действий в Украине вплоть до деталей вроде высадки десанта в Гостомеле.
Байдену доложили, что российские войска зайдут с севера по обе стороны от Киева - через Чернигов и через болота возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы взять украинскую столицу в клещи и захватить ее через три-четыре дня.

12 января 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с Зеленским, чтобы раскрыть планы Кремля: молниеносный удар по Киеву и убийство президента Украины.
Бернс сказал, что Зеленский должен серьезно относиться к личной безопасности, но тот не поддался призывам перевести правительство в другое место и настаивал, что нельзя наводить панику.

Президент Украины стал подозревать, что некоторые западные чиновники хотели бы, чтобы он бежал, а Россия установила марионеточное правительство, которое придет к соглашению с НАТО/

Мы пытались помочь Зеленскому, но было ощущение, что он просто защищает свой собственный политический бренд: он либо отрицал угрозу, либо старался излучать полную уверенность в себе, потому что это для него было важнее всего в тот момент", - сетует бывший сотрудник Белого дома.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:26 Ответить
Те що Захід хотів якомога скоріше вирішити українське питання будь яким шляхом це ні для кого не секрет. Їх і Янукович влаштовував.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:39 Ответить
Кацапська маячня
показать весь комментарий
18.08.2022 08:17 Ответить
Досить вже пи#діти,клован. Набрид.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:27 Ответить
Це, де факто, він признався, що якісь вимоги ***** виконував. Які? Азовців здав?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:59 Ответить
Да ти що
показать весь комментарий
18.08.2022 00:11 Ответить
Цікаво, що він сказав Ердогану і Гутієрешу.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:14 Ответить
І що привуть ці двоє бубочці.Є обгрунтована підозра,що "мирний план пуйла"
показать весь комментарий
18.08.2022 00:19 Ответить
Капитан Очевидность
☝️🤔🤣🤔☝️
показать весь комментарий
18.08.2022 03:57 Ответить
настойчивость и жажда питерского окурка-с одной стороны,клоунада и выпендрёж от вовы с Украины...в конце тоннеля лампочки перегорели,а электрик -забухал,потому что редкая профессия и потребность в свете в тоннеле неимоверная.
показать весь комментарий
18.08.2022 05:25 Ответить
Все ще хочеться в очі подивитися пуй-лу?
показать весь комментарий
18.08.2022 05:26 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показать весь комментарий
18.08.2022 06:41 Ответить
Нарешті Гетьман України публічно озвучив позицію рашистів, про яку більшість догадувалась
показать весь комментарий
18.08.2022 06:56 Ответить
Gregory,не называйте это ничтожество нашим Гетьманом. Это трусливое недорозумение просило прощение у Кадырова, наш Гетьман это Залужный🇺🇦
показать весь комментарий
18.08.2022 08:14 Ответить
А тебе цікавить $7млрд в місяць
показать весь комментарий
18.08.2022 08:47 Ответить
Так це було озвучено ще в Омані
показать весь комментарий
18.08.2022 09:18 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 09:33 Ответить
Сегодня ночью Харьков принуждали к миру,а ты ,экономист хренов через пол года понял,то что ребенку понятно.Это не твои мысли,-не смеши людей балабол.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:53 Ответить
ЗЕклован "Америку відкрив"!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:43 Ответить
Ні! Панувати бажає наша молода команда. А кремлятник бажає знищити Україну, разом зо всіма командами і народом. Решта-- мудрагельні фляки
показать весь комментарий
18.08.2022 11:02 Ответить
Оманский, а не пора ли делом заняться и для начала убрать зрадників...дерьмака, татаровп і ко. Треба озброїти людей на нулі.... В youtube велика кількість звернень, що командування їх зливає !!!!! А це лист від мого друга з передку:Сейчас попробую объяснить. Заявки не работают. До нас не дойдет.
К нам пришли компьюторы для ком. пунктов и сразу все исчезли. Команда даставать самим или покупать.
Штаб завален продуктами, гуманитаркой, консервы, колбасы, шеколад ит.д. На позиции ниодной банки консервов не дали. Нам дают тушенку и хлеб ну и крупы с картошкой. Дали сухпай последний раз так его хочется в жопу засунуть той падле которая его делала. А, дали пять банок сгущенки на сорок человек, как тебе? Даже в совецкой армии давали каждобу банку.
Короче, все шо етим ***** приходит там и остается.
Давать заявку нет смысла.
Завтра шумный день. Ели переживем, выйду на связь послезавтра.Мы тут платим за все. Покупаем все от еды до запчастей на машини. Сейчас еще сказали за свой счет печки на зиму готовить. Я не знаю куда деваются милиарды, но у нас пипец полный.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:06 Ответить
То які конкретні пропозиції по виходу з ситуації пропонує пан Президент?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:18 Ответить
Схоже преЗЕрвавтиву, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:39 Ответить
Запад почти 2 миллиарда долларов в день - дает Путину на войну.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:52 Ответить
 
 