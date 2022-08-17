Россию интересуют не переговоры, а полное господство в Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия говорит на языке ультиматумов.
"Они захватывали и пытали наших людей, а затем выдвигали ультиматум – что еще нам нужно выполнить, после чего они не пойдут назад", - сказал он в среду, выступая перед студентами чилийских учебных учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Им не подойдут никакие посредники. Их интересует полное господство в Украине. Мы в их понимании – колония", – сказал Зеленский.
Президент Украины выразил мнение, что невозможно "искать посредника между страной, защищающей свою землю, и той, которая решила ее полностью разрушить".
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1559968996476207104 1 ч
Десь було: якщо накласти карту великого дорогівництва на карту наступу русні, стане зрозуміло, для чого ці дороги будувались
zvaryovaniy@zvaryovaniy
Скажу і я про підготовку до війни Чернігівщини.
В 2-му півріччі 2021 будувалась дорога Грємяч-Чернігів в рамках великого крадівництва. Більше для оборони не зроблено було ніхія.
230 км від Грємяча до Чернігова кцпи пройшли маршем менше чим за добу.
Якраз заради рейтингу, він стверджує те що хочуть почути люди. Але про його безпринципність можна вже опуси писати.
Заяви інколи діаметрально протилежні і це з різницею вгодини.
Еще минувшей осенью американская разведка предсказала ход боевых действий в Украине вплоть до деталей вроде высадки десанта в Гостомеле.
Байдену доложили, что российские войска зайдут с севера по обе стороны от Киева - через Чернигов и через болота возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы взять украинскую столицу в клещи и захватить ее через три-четыре дня.
12 января 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с Зеленским, чтобы раскрыть планы Кремля: молниеносный удар по Киеву и убийство президента Украины.
Бернс сказал, что Зеленский должен серьезно относиться к личной безопасности, но тот не поддался призывам перевести правительство в другое место и настаивал, что нельзя наводить панику.
Президент Украины стал подозревать, что некоторые западные чиновники хотели бы, чтобы он бежал, а Россия установила марионеточное правительство, которое придет к соглашению с НАТО/
Мы пытались помочь Зеленскому, но было ощущение, что он просто защищает свой собственный политический бренд: он либо отрицал угрозу, либо старался излучать полную уверенность в себе, потому что это для него было важнее всего в тот момент", - сетует бывший сотрудник Белого дома.
☝️🤔🤣🤔☝️
К нам пришли компьюторы для ком. пунктов и сразу все исчезли. Команда даставать самим или покупать.
Штаб завален продуктами, гуманитаркой, консервы, колбасы, шеколад ит.д. На позиции ниодной банки консервов не дали. Нам дают тушенку и хлеб ну и крупы с картошкой. Дали сухпай последний раз так его хочется в жопу засунуть той падле которая его делала. А, дали пять банок сгущенки на сорок человек, как тебе? Даже в совецкой армии давали каждобу банку.
Короче, все шо етим ***** приходит там и остается.
Давать заявку нет смысла.
Завтра шумный день. Ели переживем, выйду на связь послезавтра.Мы тут платим за все. Покупаем все от еды до запчастей на машини. Сейчас еще сказали за свой счет печки на зиму готовить. Я не знаю куда деваются милиарды, но у нас пипец полный.