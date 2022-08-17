Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія розмовляє мовою ультиматумів.

"Вони захоплювали та катували наших людей, а потім висували ультиматум – що ще нам потрібно виконати, після чого вони не підуть назад", - сказав він у середу, виступаючи перед студентами чилійських навчальних закладів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Їм не підійдуть жодні посередники. Їх цікавить повне панування в Україні. Ми в їхньому розумінні – колонія", - сказав Зеленський.

Президент України висловив думку, що неможливо "шукати посередника між країною, яка захищає свою землю та тією, яка вирішила її повністю зруйнувати".

Також читайте: Щомісяця дефіцит бюджету України становить $5 млрд, - Зеленський