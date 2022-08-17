Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія розмовляє мовою ультиматумів.
"Вони захоплювали та катували наших людей, а потім висували ультиматум – що ще нам потрібно виконати, після чого вони не підуть назад", - сказав він у середу, виступаючи перед студентами чилійських навчальних закладів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Їм не підійдуть жодні посередники. Їх цікавить повне панування в Україні. Ми в їхньому розумінні – колонія", - сказав Зеленський.
Президент України висловив думку, що неможливо "шукати посередника між країною, яка захищає свою землю та тією, яка вирішила її повністю зруйнувати".
Топ коментарі
+30 Бандерівець
показати весь коментар17.08.2022 22:55 Відповісти Посилання
+27 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар17.08.2022 22:58 Відповісти Посилання
+22 olele
показати весь коментар17.08.2022 23:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1559968996476207104 1 ч
Десь було: якщо накласти карту великого дорогівництва на карту наступу русні, стане зрозуміло, для чого ці дороги будувались
zvaryovaniy@zvaryovaniy
Скажу і я про підготовку до війни Чернігівщини.
В 2-му півріччі 2021 будувалась дорога Грємяч-Чернігів в рамках великого крадівництва. Більше для оборони не зроблено було ніхія.
230 км від Грємяча до Чернігова кцпи пройшли маршем менше чим за добу.
Якраз заради рейтингу, він стверджує те що хочуть почути люди. Але про його безпринципність можна вже опуси писати.
Заяви інколи діаметрально протилежні і це з різницею вгодини.
Еще минувшей осенью американская разведка предсказала ход боевых действий в Украине вплоть до деталей вроде высадки десанта в Гостомеле.
Байдену доложили, что российские войска зайдут с севера по обе стороны от Киева - через Чернигов и через болота возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы взять украинскую столицу в клещи и захватить ее через три-четыре дня.
12 января 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с Зеленским, чтобы раскрыть планы Кремля: молниеносный удар по Киеву и убийство президента Украины.
Бернс сказал, что Зеленский должен серьезно относиться к личной безопасности, но тот не поддался призывам перевести правительство в другое место и настаивал, что нельзя наводить панику.
Президент Украины стал подозревать, что некоторые западные чиновники хотели бы, чтобы он бежал, а Россия установила марионеточное правительство, которое придет к соглашению с НАТО/
Мы пытались помочь Зеленскому, но было ощущение, что он просто защищает свой собственный политический бренд: он либо отрицал угрозу, либо старался излучать полную уверенность в себе, потому что это для него было важнее всего в тот момент", - сетует бывший сотрудник Белого дома.
☝️🤔🤣🤔☝️
К нам пришли компьюторы для ком. пунктов и сразу все исчезли. Команда даставать самим или покупать.
Штаб завален продуктами, гуманитаркой, консервы, колбасы, шеколад ит.д. На позиции ниодной банки консервов не дали. Нам дают тушенку и хлеб ну и крупы с картошкой. Дали сухпай последний раз так его хочется в жопу засунуть той падле которая его делала. А, дали пять банок сгущенки на сорок человек, как тебе? Даже в совецкой армии давали каждобу банку.
Короче, все шо етим ***** приходит там и остается.
Давать заявку нет смысла.
Завтра шумный день. Ели переживем, выйду на связь послезавтра.Мы тут платим за все. Покупаем все от еды до запчастей на машини. Сейчас еще сказали за свой счет печки на зиму готовить. Я не знаю куда деваются милиарды, но у нас пипец полный.