Цензор.НЕТ
7 099 50

Росію цікавлять не переговори, а повне панування в Україні, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія розмовляє мовою ультиматумів.

"Вони захоплювали та катували наших людей, а потім висували ультиматум – що ще нам потрібно виконати, після чого вони не підуть назад", - сказав він у середу, виступаючи перед студентами чилійських навчальних закладів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Їм не підійдуть жодні посередники. Їх цікавить повне панування в Україні. Ми в їхньому розумінні – колонія", - сказав Зеленський.

Президент України висловив думку, що неможливо "шукати посередника між країною, яка захищає свою землю та тією, яка вирішила її повністю зруйнувати".

агресія (1196) Зеленський Володимир (25537)
+30
Від панування в Україні Коломойського, Єрмака і Татарова теж толку мало...........
17.08.2022 22:55
+27
О! Прогрес!
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
17.08.2022 22:58
+22
17.08.2022 23:16
Від панування в Україні Коломойського, Єрмака і Татарова теж толку мало...........
17.08.2022 22:55
і про партнова, бужанскіх, навінскіх, деркачів, шуфричів, тупіцкіх, вінідіктавих, бандарєнак, маркових та інших адептів-агентів руSSкого міра НЕ забувайте.....
17.08.2022 23:27
Про д'Ерьмака буданова Баканова забыл
18.08.2022 00:13
А про головного панувальника Зе ні гу-гу?
18.08.2022 11:42
лідери нації...........
18.08.2022 12:59
Серьёзно? Мне это ещё дед мой 20 лет назад говорил.
17.08.2022 22:57
17.08.2022 23:25
О! Прогрес!
А ще не так давно було "надо просто пєрєстать стрєлять".
Да, Зєля?
17.08.2022 22:58
Ольга Рев@Olha_Rev

https://twitter.com/Olha_Rev/status/1559968996476207104 1 ч

Десь було: якщо накласти карту великого дорогівництва на карту наступу русні, стане зрозуміло, для чого ці дороги будувались

zvaryovaniy@zvaryovaniy

Скажу і я про підготовку до війни Чернігівщини.
В 2-му півріччі 2021 будувалась дорога Грємяч-Чернігів в рамках великого крадівництва. Більше для оборони не зроблено було ніхія.
230 км від Грємяча до Чернігова кцпи пройшли маршем менше чим за добу.
17.08.2022 23:01
Ви знаєте, я перший раз з ним погоджуюся, особливо, коли приїхав Гутеріш та Ердоган, бо цей дует 100% буде нам казати про капітуляцію, а риторика боневтіка хоч якось закидує в наш мудрий нарід ідею про те, що жодних домовленностей не буде
17.08.2022 22:58
Тобто ви реально стверджуєте, що завдяки Зе у людей з'явиться думка «не поступатися»? Точно не навпаки?
Якраз заради рейтингу, він стверджує те що хочуть почути люди. Але про його безпринципність можна вже опуси писати.
Заяви інколи діаметрально протилежні і це з різницею вгодини.
17.08.2022 23:18
Ви ще не зрозуміли? На вентилятор воно закидує. Без погоджень ніхто нікуди не їздить
18.08.2022 00:15
Так це і дурнюясно, не треба бути президентом.
17.08.2022 22:58
І ти блазень все для панування рашки робив
17.08.2022 23:01
Що клоуне тільки зараз допетрив?
17.08.2022 23:01
До тебе таки дійшло? А може подивишся у вічі путіну, відведеш війська, перестанеш стріяляти? Як ти можеш взагалі відкривати рота, коли це ти привів Україну до сьогодняшньої ситуації? Чому всі твої дії контролює і досі Ермак, який був відповідальним за зовнішню політику в тому числі за відносини з Росією? Чому його люди прибрали до своїх рук усю владу в країні?
17.08.2022 23:07
Виліз бомжара з відосиком. Через тебе загинули десятки тисяч людей. У тебе руки в крові по самі вуха. Воно ще сподівалось на якісь переговори. Жадібне , зависливе, лайкозалежне зелене гівно.
17.08.2022 23:11
17.08.2022 23:16
Так был же ж мир в глазах Х...ла. И разминирование. И разведение войск. А тут на тебе
17.08.2022 23:11
Сам-то Вовка в Омане с Патрушевым переговаривался.... Обещал ему электричество и воду в Крым.....Агрохимию на переговоры с Абрамовичем засылал... И в Стамбуле по зерну с Шойгой..... Жиза...
17.08.2022 23:12
Санкция снял с Абрамовича-***** , '"Азовцев' ПРОСТО СДАЛ НА РАСТЕРЗАНИЕ УБИЙЦАМ, а партейка "СЛУГ" отказалась вчера проголосовать за обращение к мировым лидерам за освобождение их и беременных женщин из плена
18.08.2022 00:24
Газета "The Washington post" обнародовала факты безответственного поведения президента Украины Владимира Зеленского в течение нескольких месяцев перед полномасштабным российским вторжением, которое началось 24 февраля 2022 года
Еще минувшей осенью американская разведка предсказала ход боевых действий в Украине вплоть до деталей вроде высадки десанта в Гостомеле.
Байдену доложили, что российские войска зайдут с севера по обе стороны от Киева - через Чернигов и через болота возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы взять украинскую столицу в клещи и захватить ее через три-четыре дня.

12 января 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с Зеленским, чтобы раскрыть планы Кремля: молниеносный удар по Киеву и убийство президента Украины.
Бернс сказал, что Зеленский должен серьезно относиться к личной безопасности, но тот не поддался призывам перевести правительство в другое место и настаивал, что нельзя наводить панику.

Президент Украины стал подозревать, что некоторые западные чиновники хотели бы, чтобы он бежал, а Россия установила марионеточное правительство, которое придет к соглашению с НАТО/

Мы пытались помочь Зеленскому, но было ощущение, что он просто защищает свой собственный политический бренд: он либо отрицал угрозу, либо старался излучать полную уверенность в себе, потому что это для него было важнее всего в тот момент", - сетует бывший сотрудник Белого дома.
17.08.2022 23:26
Те що Захід хотів якомога скоріше вирішити українське питання будь яким шляхом це ні для кого не секрет. Їх і Янукович влаштовував.
17.08.2022 23:39
Кацапська маячня
18.08.2022 08:17
Досить вже пи#діти,клован. Набрид.
17.08.2022 23:27
Це, де факто, він признався, що якісь вимоги ***** виконував. Які? Азовців здав?
17.08.2022 23:59
Да ти що
18.08.2022 00:11
Цікаво, що він сказав Ердогану і Гутієрешу.
18.08.2022 00:14
І що привуть ці двоє бубочці.Є обгрунтована підозра,що "мирний план пуйла"
18.08.2022 00:19
Капитан Очевидность
☝️🤔🤣🤔☝️
18.08.2022 03:57
настойчивость и жажда питерского окурка-с одной стороны,клоунада и выпендрёж от вовы с Украины...в конце тоннеля лампочки перегорели,а электрик -забухал,потому что редкая профессия и потребность в свете в тоннеле неимоверная.
18.08.2022 05:25
Все ще хочеться в очі подивитися пуй-лу?
18.08.2022 05:26
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
18.08.2022 06:41
Нарешті Гетьман України публічно озвучив позицію рашистів, про яку більшість догадувалась
18.08.2022 06:56
Gregory,не называйте это ничтожество нашим Гетьманом. Это трусливое недорозумение просило прощение у Кадырова, наш Гетьман это Залужный🇺🇦
18.08.2022 08:14
А тебе цікавить $7млрд в місяць
18.08.2022 08:47
Так це було озвучено ще в Омані
18.08.2022 09:18
18.08.2022 09:33
Сегодня ночью Харьков принуждали к миру,а ты ,экономист хренов через пол года понял,то что ребенку понятно.Это не твои мысли,-не смеши людей балабол.
18.08.2022 09:53
ЗЕклован "Америку відкрив"!!!
18.08.2022 10:43
Ні! Панувати бажає наша молода команда. А кремлятник бажає знищити Україну, разом зо всіма командами і народом. Решта-- мудрагельні фляки
18.08.2022 11:02
Оманский, а не пора ли делом заняться и для начала убрать зрадників...дерьмака, татаровп і ко. Треба озброїти людей на нулі.... В youtube велика кількість звернень, що командування їх зливає !!!!! А це лист від мого друга з передку:Сейчас попробую объяснить. Заявки не работают. До нас не дойдет.
К нам пришли компьюторы для ком. пунктов и сразу все исчезли. Команда даставать самим или покупать.
Штаб завален продуктами, гуманитаркой, консервы, колбасы, шеколад ит.д. На позиции ниодной банки консервов не дали. Нам дают тушенку и хлеб ну и крупы с картошкой. Дали сухпай последний раз так его хочется в жопу засунуть той падле которая его делала. А, дали пять банок сгущенки на сорок человек, как тебе? Даже в совецкой армии давали каждобу банку.
Короче, все шо етим ***** приходит там и остается.
Давать заявку нет смысла.
Завтра шумный день. Ели переживем, выйду на связь послезавтра.Мы тут платим за все. Покупаем все от еды до запчастей на машини. Сейчас еще сказали за свой счет печки на зиму готовить. Я не знаю куда деваются милиарды, но у нас пипец полный.
18.08.2022 11:06
То які конкретні пропозиції по виходу з ситуації пропонує пан Президент?
18.08.2022 11:18
Схоже преЗЕрвавтиву, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:39
Запад почти 2 миллиарда долларов в день - дает Путину на войну.
18.08.2022 11:52
 
 