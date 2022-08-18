РУС
7 человек погибли. 16 ранены - следствие попадания "Искандером" по Салтовке, - Синегубов

харків,салтівка

В трехэтажный жилой дом на Салтовке в Харькове оккупанты попали ракетой, предварительно - "Искандером".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"7 человек погибли. 16 - ранены, среди них - 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы - в среднем состоянии. Спасатели продолжают поисковые работы", - сообщил Синегубов.

Чиновник опроверг фейк российских "СМИ" о попадании по "военному объекту".

"Никакого военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны лишь изверги!", - подчеркнул Синегубов.

Усі суки - і рашисти, які стріляють, і західни політики. Один бажає розмовляти з пуйлом та роздавати турістичні візи рашистам. А інший не може сміливості знайти наголосити рашку країною-терористом та вводити вторичні санкції на тих, хто торгує з нею.
18.08.2022 01:50 Ответить
Во время 2-ой мировой население Европы сами отлавливали своих предателей и наводчиков, а у нас полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
18.08.2022 05:12 Ответить
Судя по попаданию в общежитие с 0 военньіх в нем, наводчиками у кацапов работают наркоманьі, которьіе за дозу каждьій день придумьівают такие цели.
18.08.2022 06:24 Ответить
Коли буде адекватна відповідь по російській території ? Доки будуть масовано розстрілювати Харків. Миколаів. Сумщину ? До бєлгорода рукою подати. можна і своєю зброєю накривати. без дозволу партнерів.
18.08.2022 02:01 Ответить
На Харківщині з обстрілами останні два тижні взагалі повне пекло.
18.08.2022 07:06 Ответить
Кацапи , будете горіти в пеклі і заздрити мертвим , якщо не перестанете
вбивати громадян Украіни - це ми вам обіцяємо 😡‼️
18.08.2022 02:02 Ответить
Нажаль, ніде горіти вони не будуть, бо Україна тільки обіцяє. Ось зараз Харків отримав чергові вісім ракет. Бажаю Zеленему виродку таке щоранку на його хату!
18.08.2022 05:08 Ответить
Московські гниди,кажуть про теракт в Криму.
Україна кров'ю залита від ваших ракет...гинуть ні в чому невинні діти...
Коли ми зможемо відповісти ворогу?
Власної зброї немає,а захід поставляє повільно....Чим наші бійці мають наступати?
18.08.2022 07:15 Ответить
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Й те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:41 Ответить
 
 