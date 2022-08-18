7 человек погибли. 16 ранены - следствие попадания "Искандером" по Салтовке, - Синегубов

В трехэтажный жилой дом на Салтовке в Харькове оккупанты попали ракетой, предварительно - "Искандером".

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"7 человек погибли. 16 - ранены, среди них - 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы - в среднем состоянии. Спасатели продолжают поисковые работы", - сообщил Синегубов.

Чиновник опроверг фейк российских "СМИ" о попадании по "военному объекту".

"Никакого военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны лишь изверги!", - подчеркнул Синегубов.

