7 человек погибли. 16 ранены - следствие попадания "Искандером" по Салтовке, - Синегубов
В трехэтажный жилой дом на Салтовке в Харькове оккупанты попали ракетой, предварительно - "Искандером".
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"7 человек погибли. 16 - ранены, среди них - 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы - в среднем состоянии. Спасатели продолжают поисковые работы", - сообщил Синегубов.
Чиновник опроверг фейк российских "СМИ" о попадании по "военному объекту".
"Никакого военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны лишь изверги!", - подчеркнул Синегубов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вбивати громадян Украіни - це ми вам обіцяємо 😡‼️
Україна кров'ю залита від ваших ракет...гинуть ні в чому невинні діти...
Коли ми зможемо відповісти ворогу?
Власної зброї немає,а захід поставляє повільно....Чим наші бійці мають наступати?