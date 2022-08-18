РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 300 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 889 танков и 4 179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 августа потери личного состава противника составляют около 44 300 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41 300 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1889 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4179 (+17) ед,
артиллерийских систем - 1010 (+17) ед,
РСЗО - 265 (+2) ед,
средства ПВО - 136 (+0) ед,
самолетов - 234 (+1) ед,
вертолетов - 197 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
крылатые ракеты – 190 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3 061 (+7) ед,
специальная техника – 93 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Читайте: Российские войска вели наступление на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, но понесли потери и отошли, - Генштаб ВСУ

+7
Вірю тільки ЗСУ, тільки мужності і звитязі, мудрості і самопожертві.Скільки захисників України пішли в Небесну, захищаючи Батьківщину. Боріться і перемагайте. Завтра через біль і муку відвойовується сьогодні. Україна понад усе
18.08.2022 11:38 Ответить
+5
артилерійських систем - 1010 (+17) од,
РСЗВ - 265 (+2) од
от коли в сводках каждий день будуть фігуріровать такі цифри
тоді наші генерали не даром будуть їсти свій хліб
18.08.2022 11:49 Ответить
+2
гарно арта вродила.
18.08.2022 11:51 Ответить
