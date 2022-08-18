Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 300 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 889 танков и 4 179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 августа потери личного состава противника составляют около 44 300 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 41 300 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1889 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4179 (+17) ед,
артиллерийских систем - 1010 (+17) ед,
РСЗО - 265 (+2) ед,
средства ПВО - 136 (+0) ед,
самолетов - 234 (+1) ед,
вертолетов - 197 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
крылатые ракеты – 190 (+0),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3 061 (+7) ед,
специальная техника – 93 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
