10 796 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 300 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 889 танків та 4 179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 300 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 41 300 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1889 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4179 (+17) од,
  • артилерійських систем - 1010 (+17) од,
  • РСЗВ - 265 (+2) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків - 234 (+1) од,
  • гелікоптерів - 197 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
  • крилаті ракети - 190 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 061 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 93 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Генштаб ЗС (7288) ліквідація (4459)
+7
Вірю тільки ЗСУ, тільки мужності і звитязі, мудрості і самопожертві.Скільки захисників України пішли в Небесну, захищаючи Батьківщину. Боріться і перемагайте. Завтра через біль і муку відвойовується сьогодні. Україна понад усе
18.08.2022 11:38 Відповісти
+5
артилерійських систем - 1010 (+17) од,
РСЗВ - 265 (+2) од
от коли в сводках каждий день будуть фігуріровать такі цифри
тоді наші генерали не даром будуть їсти свій хліб
18.08.2022 11:49 Відповісти
+2
гарно арта вродила.
18.08.2022 11:51 Відповісти
Вірю тільки ЗСУ, тільки мужності і звитязі, мудрості і самопожертві.Скільки захисників України пішли в Небесну, захищаючи Батьківщину. Боріться і перемагайте. Завтра через біль і муку відвойовується сьогодні. Україна понад усе
18.08.2022 11:38 Відповісти
це Генштаб зведення затримав до 11:30, чи адміни цензора заспали?
18.08.2022 11:42 Відповісти
Джанкойську арту порахували?
18.08.2022 11:42 Відповісти
Виправіть помилку в особовому складі текст
18.08.2022 11:45 Відповісти
артилерійських систем - 1010 (+17) од,
РСЗВ - 265 (+2) од
от коли в сводках каждий день будуть фігуріровать такі цифри
тоді наші генерали не даром будуть їсти свій хліб
18.08.2022 11:49 Відповісти
гарно арта вродила.
18.08.2022 11:51 Відповісти
С видео Джанкоя там поле градов было. Неужели успели свалить?
18.08.2022 12:02 Відповісти
Здається скоро у русні запасені пУкіним чорні мішки (45 тис) закінчаться
18.08.2022 12:02 Відповісти
Песня о Хаймарсе. https://defence-line.org/2022/08/pesnya-o-xajmarse-m142/
Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный. * Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами. * Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства. * Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков… * И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!.. * Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья. * Ветер в ухо шепчет тихо: он, проказник, предрекает возвращенье восвояси. * Но не жаркие объятья ждут кацапа-ветерана, не веселая попойка в честь героя-возвращенца… То есть, нет! Попойка будет, лишь землистый холмик скроет тело рваное в отбросах, и гундяевский попишко отпевальную проблеет, а затем накатит жадно ковшик бражки на поминках...
18.08.2022 12:06 Відповісти
Жить без бидлядської недомови не можуть шльондри запоребрикових.
18.08.2022 15:07 Відповісти
Цікаво порівняти втрати з загальною кількістю у сухопутних військах РФ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B Є, правда, ще ПДВ і Берегова оборона, але там значно менше.
18.08.2022 12:11 Відповісти
Є ж, https://www.minusrus.com/ Спеціальний сайт де все порівнюється у відсотках.
18.08.2022 12:49 Відповісти
Добре! Поклав собі у закладки. Але КАЦАПСЬКІ першоджерела теж дивитися варто.
18.08.2022 16:43 Відповісти
В мене до вас одне питання - за посиланням яке ви надали навіть немає 100-мм протитанкова гармата МТ-12 яких в кацапстані 520 на озброєні і ще 2000 на зберіганні і це тільки одна позиція. Щоб приблизно уявляти кількість заліза в кацапів треба набагато більше ніж одна сторінка на віквіпедії - візьміть принаймі англійську версію цієї ж сторінки.
19.08.2022 06:47 Відповісти
Цензор, зробіть виправлення по тексту щодо особового складу: замість 41300 має бути 44300.
18.08.2022 13:28 Відповісти
 
 