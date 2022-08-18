Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 300 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 889 танків та 4 179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 300 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 41 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1889 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 4179 (+17) од,
- артилерійських систем - 1010 (+17) од,
- РСЗВ - 265 (+2) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків - 234 (+1) од,
- гелікоптерів - 197 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилаті ракети - 190 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 061 (+7) од,
- спеціальна техніка - 93 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.
Валентина Саюн
Михаил Васильев
ViktorXP
РСЗВ - 265 (+2) од
от коли в сводках каждий день будуть фігуріровать такі цифри
тоді наші генерали не даром будуть їсти свій хліб
Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный. * Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами. * Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства. * Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков… * И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!.. * Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья. * Ветер в ухо шепчет тихо: он, проказник, предрекает возвращенье восвояси. * Но не жаркие объятья ждут кацапа-ветерана, не веселая попойка в честь героя-возвращенца… То есть, нет! Попойка будет, лишь землистый холмик скроет тело рваное в отбросах, и гундяевский попишко отпевальную проблеет, а затем накатит жадно ковшик бражки на поминках...