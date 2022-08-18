Россиянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВИДЕО+ФОТО
Гражданин РФ, проживающий в Украине, пытался попасть в Румынию. Но в эту страну его не пустили. А после пребывания в приграничной зоне в его паспорте появился штамп с надписью о российском военном корабле.
Это произошло с Игорем Заботиным, и он сам рассказал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Заботин – уроженец Барнаула. В 2015 году он переехал из Москвы в Киев, получил в Украине вид на жительство. По словам мужчины, с началом полномасштабного вторжения РФ его пребывание в Украине осложнилось из-за ряда юридических трудностей. В частности, он лишился доступа к своим банковским картам и боялся передвигаться на автомобиле с российскими номерами.
Поэтому Заботин решил вернуться в Россию кружным путем: через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию.
Но румынские пограничники не дали ему въехать на территорию своей страны. А за время пребывания в приграничных зонах в его паспорте появился штамп с надписью "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".
"КПП на границе с Румынией. Поставили украинские таможенники или пограничники, не видел этого момента", – пишет Заботин.
"Еду снова в Киев, не знаю, радоваться или грустить. Оба результата мне не нравились. И оставаться тяжело, и ехать не хотелось", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи ще постукають із-під днища приниження кацапів? 😂
і тут херово, і там - жопа! 😂
вибачайте, але бути кацапом, то вже без варіантів, бо кацап це чорна карма
і наша задача їм це пояснити, популярно
Прикордонникам респект, і румунським, і українським!
Вірним курсом направляєте руZZкий корабель 😂
Слава Латвии!
Героям Слава!
Так не хочется уезжать из Киева - так все тут по-душевному - я жил тут как дома....
А україцям дурникам кажуть - Дивись , он пташка полетіла !
шуруй на радныя срани-рязани !