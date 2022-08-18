РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5681 посетитель онлайн
Новости
35 067 43

Россиянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВИДЕО+ФОТО

Гражданин РФ, проживающий в Украине, пытался попасть в Румынию. Но в эту страну его не пустили. А после пребывания в приграничной зоне в его паспорте появился штамп с надписью о российском военном корабле.

Это произошло с Игорем Заботиным, и он сам рассказал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Заботин – уроженец Барнаула. В 2015 году он переехал из Москвы в Киев, получил в Украине вид на жительство. По словам мужчины, с началом полномасштабного вторжения РФ его пребывание в Украине осложнилось из-за ряда юридических трудностей. В частности, он лишился доступа к своим банковским картам и боялся передвигаться на автомобиле с российскими номерами.

Поэтому Заботин решил вернуться в Россию кружным путем: через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО

Россиянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 01

Но румынские пограничники не дали ему въехать на территорию своей страны. А за время пребывания в приграничных зонах в его паспорте появился штамп с надписью "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".

Россиянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 02

"КПП на границе с Румынией. Поставили украинские таможенники или пограничники, не видел этого момента", – пишет Заботин.

Россиянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 03

"Еду снова в Киев, не знаю, радоваться или грустить. Оба результата мне не нравились. И оставаться тяжело, и ехать не хотелось", - добавил он.

граница (5374) паспорт (1185) россия (97292) Румыния (1164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
нехай щастить....
показать весь комментарий
18.08.2022 14:08 Ответить
+24
Брависсимо‼️‼️‼️‼️Просьба ставить Всем кацапам ‼️😂😂😂😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.08.2022 14:18 Ответить
+20
бути кацапом тепер:
і тут херово, і там - жопа! 😂
показать весь комментарий
18.08.2022 14:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.08.2022 14:04 Ответить
Це вже останній левел руZZофахії,
чи ще постукають із-під днища приниження кацапів? 😂
показать весь комментарий
18.08.2022 14:17 Ответить
бути кацапом тепер:
і тут херово, і там - жопа! 😂
показать весь комментарий
18.08.2022 14:18 Ответить
Брависсимо‼️‼️‼️‼️Просьба ставить Всем кацапам ‼️😂😂😂😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.08.2022 14:18 Ответить
нехай щастить....
показать весь комментарий
18.08.2022 14:08 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 14:08 Ответить
є інший варіант, піти в воеєнкомат відмобілізуватись на нуль та зразу ж здатись
показать весь комментарий
18.08.2022 14:11 Ответить
потім наші його обміняють на бурята та посадять як дезертира... 😂

вибачайте, але бути кацапом, то вже без варіантів, бо кацап це чорна карма

і наша задача їм це пояснити, популярно

Прикордонникам респект, і румунським, і українським!
Вірним курсом направляєте руZZкий корабель 😂
показать весь комментарий
18.08.2022 14:24 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 14:12 Ответить
Ну шикарно)))
показать весь комментарий
18.08.2022 14:14 Ответить
Vot eto po delu. Viza dlja VSEH kacapov. Tolko v odin konec.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:14 Ответить
пешочком, пешочком
показать весь комментарий
18.08.2022 14:15 Ответить
Гребите вёслами‼️🐐кацапы
показать весь комментарий
18.08.2022 14:20 Ответить
это шедевр ...Молодцы!Всем оркам в паспорт такой штамп в объязательном порядке!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:15 Ответить
Vmesto šengena. Polucite- raspisitesj urodi!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:15 Ответить
UKRAINCI - obozaju vas jumor. Slava Ukraine!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:17 Ответить
Латвийские пограничники тоже скоро будут иметь такой штамп! 😂

Слава Латвии!
Героям Слава!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:27 Ответить
Всім кацапам потрібно ставити такий штамп. Щоб не забували що вони недолюдки.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:17 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 14:22 Ответить
"Їду знову до Києва, не знаю, радіти чи сумувати. Обидва результати не були мені до вподоби. І залишатися важко, і їхати не хотілося", - додав він.

Так не хочется уезжать из Киева - так все тут по-душевному - я жил тут как дома....
показать весь комментарий
18.08.2022 14:23 Ответить
Как будто он один такой...
показать весь комментарий
18.08.2022 14:28 Ответить
Якщо хто ще не в курсі, таких як він пів Києва!багато хто з них має нерухомість(в оренду здають нам же в нашій же клоаці ой столиці), і 2й паспорт України! але все одно ******* рашу.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:41 Ответить
так граждане Украины тоже имеют второй паспорт рефии и любят ее.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:29 Ответить
Я еще в 2014 говорил что рашистам на гарнице нужно ставить штамп в паспорт ПУТИН *****. КРЫМ-УКРАИНА. И пускай потом бегут на Рашку жалуются.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:24 Ответить
А могли бы и утюгом, ваше сиятельство!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:26 Ответить
Класний штамп, у нас половина машин з таким штампом катається.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:34 Ответить
Зачот...)))
показать весь комментарий
18.08.2022 14:42 Ответить
Скоро на лбу будем ставить супер штамп .
показать весь комментарий
18.08.2022 14:43 Ответить
с 2014 года кацапские автомобили не ездили по Украине. Что за бред.
показать весь комментарий
18.08.2022 15:36 Ответить
Иван, водки нет!
показать весь комментарий
18.08.2022 15:48 Ответить
Всем кацапам надо выжигать такое на лбу
показать весь комментарий
18.08.2022 15:54 Ответить
и это при том, что в Украине он был законно на момент 24 .02.22, и Украины его по закону выпустила со своей территории, а румыны поставили ему штамп, так как визы на въезд в их страну у него не было.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:13 Ответить
Ржу.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:18 Ответить
А в чем прикол? Этот россиянин, который жил в Украине и платил налоги в Украине (а значит и содержал нашу армию) - плохой? А может тогда "ТРО Монако" - хорошее? Они-то свои денежки не в Украине тратят, зато по паспорту - украинцы.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:40 Ответить
Яка єрунда порівняно з тим як вільно почувається в Україні російський великий бізнес типу Альфа-Групп и другі, які кришують ОП і всі держструктури ( багато мають російські паспорти) , викачують природні ресурси і дурять на енергетиці на мільярди.
А україцям дурникам кажуть - Дивись , он пташка полетіла !
показать весь комментарий
18.08.2022 17:07 Ответить
-Гребите вёслами...(с)
показать весь комментарий
18.08.2022 17:20 Ответить
Креативненько.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:56 Ответить
Є третій шлях: застрелься.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:05 Ответить
Это конечно хорошо, что влепили ему такое в паспорт, но ещё лучше было бы, чтоб на лбу точно такая отметина была.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:35 Ответить
чи тавро на ратиці
показать весь комментарий
18.08.2022 23:01 Ответить
лапоть заботин озаботилсИ ))

шуруй на радныя срани-рязани !
показать весь комментарий
19.08.2022 14:15 Ответить
 
 