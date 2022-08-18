Россиянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВИДЕО+ФОТО

Гражданин РФ, проживающий в Украине, пытался попасть в Румынию. Но в эту страну его не пустили. А после пребывания в приграничной зоне в его паспорте появился штамп с надписью о российском военном корабле.

Это произошло с Игорем Заботиным, и он сам рассказал об этом в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Заботин – уроженец Барнаула. В 2015 году он переехал из Москвы в Киев, получил в Украине вид на жительство. По словам мужчины, с началом полномасштабного вторжения РФ его пребывание в Украине осложнилось из-за ряда юридических трудностей. В частности, он лишился доступа к своим банковским картам и боялся передвигаться на автомобиле с российскими номерами.

Поэтому Заботин решил вернуться в Россию кружным путем: через Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию.

Но румынские пограничники не дали ему въехать на территорию своей страны. А за время пребывания в приграничных зонах в его паспорте появился штамп с надписью "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".

"КПП на границе с Румынией. Поставили украинские таможенники или пограничники, не видел этого момента", – пишет Заботин.

"Еду снова в Киев, не знаю, радоваться или грустить. Оба результата мне не нравились. И оставаться тяжело, и ехать не хотелось", - добавил он.