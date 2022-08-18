УКР
Росіянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВІДЕО+ФОТО

Громадянин РФ, який мешкає в Україні, намагався потрапити до Румунії. Але в цю країну його не пустили. А після перебування в прикордонній зоні у його паспорті з’явився штамп із написом про російський військовий корабель.

Це сталося з Ігорем Заботіним, і він сам розповів про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заботін - уродженець Барнаула. У 2015 році він переїхав з Москви до Києва, отримав в Україні посвідку на проживання. За словами чоловіка, з початком повномасштабного вторгнення РФ його перебування в Україні ускладнилося через ряд юридичних труднощів. Зокрема, він втратив доступ до своїх банківських карток та боявся пересуватися на автомобілі з російськими номерами.

Тож Заботін вирішив повернутися до Росії кружним шляхом: через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію.

Росіянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 01

Але румунські прикордонники не дали йому в’їхати на територію своєї країни. А за час перебування в прикордонних зонах у його паспорті з’явився штамп із написом "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".

Росіянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 02

"КПП на кордоні з Румунією. Поставили українські митники чи прикордонники, не бачив цього моменту", - пише Заботін.

Росіянину поставили в паспорт штамп Рускій воєнний корабль, іди нах#й 03

"Їду знову до Києва, не знаю, радіти чи сумувати. Обидва результати не були мені до вподоби. І залишатися важко, і їхати не хотілося", - додав він.

кордон (4920) паспорт (1166) росія (67880) Румунія (1246)
+28
нехай щастить....
18.08.2022 14:08 Відповісти
+24
Брависсимо‼️‼️‼️‼️Просьба ставить Всем кацапам ‼️😂😂😂😂🤣🤣🤣
18.08.2022 14:18 Відповісти
+20
бути кацапом тепер:
і тут херово, і там - жопа! 😂
18.08.2022 14:18 Відповісти
18.08.2022 14:04 Відповісти
Це вже останній левел руZZофахії,
чи ще постукають із-під днища приниження кацапів? 😂
18.08.2022 14:17 Відповісти
Брависсимо‼️‼️‼️‼️Просьба ставить Всем кацапам ‼️😂😂😂😂🤣🤣🤣
18.08.2022 14:18 Відповісти
18.08.2022 14:08 Відповісти
є інший варіант, піти в воеєнкомат відмобілізуватись на нуль та зразу ж здатись
18.08.2022 14:11 Відповісти
потім наші його обміняють на бурята та посадять як дезертира... 😂

вибачайте, але бути кацапом, то вже без варіантів, бо кацап це чорна карма

і наша задача їм це пояснити, популярно

Прикордонникам респект, і румунським, і українським!
Вірним курсом направляєте руZZкий корабель 😂
18.08.2022 14:24 Відповісти
18.08.2022 14:12 Відповісти
Ну шикарно)))
18.08.2022 14:14 Відповісти
Vot eto po delu. Viza dlja VSEH kacapov. Tolko v odin konec.
18.08.2022 14:14 Відповісти
пешочком, пешочком
18.08.2022 14:15 Відповісти
Гребите вёслами‼️🐐кацапы
18.08.2022 14:20 Відповісти
это шедевр ...Молодцы!Всем оркам в паспорт такой штамп в объязательном порядке!
18.08.2022 14:15 Відповісти
Vmesto šengena. Polucite- raspisitesj urodi!
18.08.2022 14:15 Відповісти
UKRAINCI - obozaju vas jumor. Slava Ukraine!
18.08.2022 14:17 Відповісти
Латвийские пограничники тоже скоро будут иметь такой штамп! 😂

Слава Латвии!
Героям Слава!
18.08.2022 14:27 Відповісти
Всім кацапам потрібно ставити такий штамп. Щоб не забували що вони недолюдки.
18.08.2022 14:17 Відповісти
18.08.2022 14:22 Відповісти
"Їду знову до Києва, не знаю, радіти чи сумувати. Обидва результати не були мені до вподоби. І залишатися важко, і їхати не хотілося", - додав він.

Так не хочется уезжать из Киева - так все тут по-душевному - я жил тут как дома....
18.08.2022 14:23 Відповісти
Как будто он один такой...
18.08.2022 14:28 Відповісти
Якщо хто ще не в курсі, таких як він пів Києва!багато хто з них має нерухомість(в оренду здають нам же в нашій же клоаці ой столиці), і 2й паспорт України! але все одно ******* рашу.
18.08.2022 14:41 Відповісти
так граждане Украины тоже имеют второй паспорт рефии и любят ее.
18.08.2022 15:29 Відповісти
Я еще в 2014 говорил что рашистам на гарнице нужно ставить штамп в паспорт ПУТИН *****. КРЫМ-УКРАИНА. И пускай потом бегут на Рашку жалуются.
18.08.2022 14:24 Відповісти
А могли бы и утюгом, ваше сиятельство!
18.08.2022 14:26 Відповісти
Класний штамп, у нас половина машин з таким штампом катається.
18.08.2022 14:34 Відповісти
Зачот...)))
18.08.2022 14:42 Відповісти
Скоро на лбу будем ставить супер штамп .
18.08.2022 14:43 Відповісти
с 2014 года кацапские автомобили не ездили по Украине. Что за бред.
18.08.2022 15:36 Відповісти
Иван, водки нет!
18.08.2022 15:48 Відповісти
Всем кацапам надо выжигать такое на лбу
18.08.2022 15:54 Відповісти
и это при том, что в Украине он был законно на момент 24 .02.22, и Украины его по закону выпустила со своей территории, а румыны поставили ему штамп, так как визы на въезд в их страну у него не было.
18.08.2022 16:13 Відповісти
Ржу.
18.08.2022 16:18 Відповісти
А в чем прикол? Этот россиянин, который жил в Украине и платил налоги в Украине (а значит и содержал нашу армию) - плохой? А может тогда "ТРО Монако" - хорошее? Они-то свои денежки не в Украине тратят, зато по паспорту - украинцы.
18.08.2022 16:40 Відповісти
Яка єрунда порівняно з тим як вільно почувається в Україні російський великий бізнес типу Альфа-Групп и другі, які кришують ОП і всі держструктури ( багато мають російські паспорти) , викачують природні ресурси і дурять на енергетиці на мільярди.
А україцям дурникам кажуть - Дивись , он пташка полетіла !
18.08.2022 17:07 Відповісти
-Гребите вёслами...(с)
18.08.2022 17:20 Відповісти
Креативненько.
18.08.2022 17:56 Відповісти
Є третій шлях: застрелься.
18.08.2022 19:05 Відповісти
Это конечно хорошо, что влепили ему такое в паспорт, но ещё лучше было бы, чтоб на лбу точно такая отметина была.
18.08.2022 21:35 Відповісти
чи тавро на ратиці
18.08.2022 23:01 Відповісти
лапоть заботин озаботилсИ ))

шуруй на радныя срани-рязани !
19.08.2022 14:15 Відповісти
 
 