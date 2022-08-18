Росіянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВІДЕО+ФОТО

Громадянин РФ, який мешкає в Україні, намагався потрапити до Румунії. Але в цю країну його не пустили. А після перебування в прикордонній зоні у його паспорті з’явився штамп із написом про російський військовий корабель.

Це сталося з Ігорем Заботіним, і він сам розповів про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заботін - уродженець Барнаула. У 2015 році він переїхав з Москви до Києва, отримав в Україні посвідку на проживання. За словами чоловіка, з початком повномасштабного вторгнення РФ його перебування в Україні ускладнилося через ряд юридичних труднощів. Зокрема, він втратив доступ до своїх банківських карток та боявся пересуватися на автомобілі з російськими номерами.

Тож Заботін вирішив повернутися до Росії кружним шляхом: через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію.

Але румунські прикордонники не дали йому в’їхати на територію своєї країни. А за час перебування в прикордонних зонах у його паспорті з’явився штамп із написом "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".

"КПП на кордоні з Румунією. Поставили українські митники чи прикордонники, не бачив цього моменту", - пише Заботін.

"Їду знову до Києва, не знаю, радіти чи сумувати. Обидва результати не були мені до вподоби. І залишатися важко, і їхати не хотілося", - додав він.

