Росіянину поставили в паспорт штамп "Рускій воєнний корабль, іди нах#й". ВІДЕО+ФОТО
Громадянин РФ, який мешкає в Україні, намагався потрапити до Румунії. Але в цю країну його не пустили. А після перебування в прикордонній зоні у його паспорті з’явився штамп із написом про російський військовий корабель.
Це сталося з Ігорем Заботіним, і він сам розповів про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заботін - уродженець Барнаула. У 2015 році він переїхав з Москви до Києва, отримав в Україні посвідку на проживання. За словами чоловіка, з початком повномасштабного вторгнення РФ його перебування в Україні ускладнилося через ряд юридичних труднощів. Зокрема, він втратив доступ до своїх банківських карток та боявся пересуватися на автомобілі з російськими номерами.
Тож Заботін вирішив повернутися до Росії кружним шляхом: через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію.
Але румунські прикордонники не дали йому в’їхати на територію своєї країни. А за час перебування в прикордонних зонах у його паспорті з’явився штамп із написом "Рускій воєнний корабль, іди нах#й".
"КПП на кордоні з Румунією. Поставили українські митники чи прикордонники, не бачив цього моменту", - пише Заботін.
"Їду знову до Києва, не знаю, радіти чи сумувати. Обидва результати не були мені до вподоби. І залишатися важко, і їхати не хотілося", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи ще постукають із-під днища приниження кацапів? 😂
і тут херово, і там - жопа! 😂
вибачайте, але бути кацапом, то вже без варіантів, бо кацап це чорна карма
і наша задача їм це пояснити, популярно
Прикордонникам респект, і румунським, і українським!
Вірним курсом направляєте руZZкий корабель 😂
Слава Латвии!
Героям Слава!
Так не хочется уезжать из Киева - так все тут по-душевному - я жил тут как дома....
А україцям дурникам кажуть - Дивись , он пташка полетіла !
шуруй на радныя срани-рязани !