Рашисты дважды обстреляли Черниговщину из минометов и РСЗО, - ОК "Північ"
По состоянию на 21.00 18 августа российские войска дважды обстреляли территорию Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".
"Около 8.00 часов зафиксировано три взрыва в районе населенного пункта Семеновской территориальной громады, огонь велся вероятно из миномета 120 мм.
С 14.00 и в течение часа продолжался второй обстрел Новгород-Северского района. Зафиксировано 19 взрывов, вероятно, из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Обстрелы происходили с территории российских населённых пунктов Ломаковка и Случевск соответственно.
Также отмечается, что вражеские обстрелы района ответственности в Сумской области зафиксированы не были.
https://t.me/war_monitor/1647
Коли що, ми за тебе помстимося.
*** буду!
бо ті 2, що були в Пісках, мабуть, уже недосяжні