РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6195 посетителей онлайн
Новости Война
2 224 5

Рашисты дважды обстреляли Черниговщину из минометов и РСЗО, - ОК "Північ"

обстріл,чернігівщина

По состоянию на 21.00 18 августа российские войска дважды обстреляли территорию Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Около 8.00 часов зафиксировано три взрыва в районе населенного пункта Семеновской территориальной громады, огонь велся вероятно из миномета 120 мм.

С 14.00 и в течение часа продолжался второй обстрел Новгород-Северского района. Зафиксировано 19 взрывов, вероятно, из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Черниговщину и Сумщину из ствольной артиллерии и минометов, - ОК "Північ"

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Обстрелы происходили с территории российских населённых пунктов Ломаковка и Случевск соответственно.

Также отмечается, что вражеские обстрелы района ответственности в Сумской области зафиксированы не были.

Автор: 

обстрел (29640) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибухи на військовому аеродромі Бельбек в Криму.
https://t.me/war_monitor/1647
показать весь комментарий
18.08.2022 22:15 Ответить
А ви обстріляли у відповідь оті населенні пункти рф???? Ні. Ганьба!
показать весь комментарий
18.08.2022 22:32 Ответить
Ідіотка? Таки так!
показать весь комментарий
19.08.2022 06:23 Ответить
Катю, наїжся фасулі, закуси огірком, запий свіжим молоком. А потім повернись дупою до москалів, і трохи нахились...
Коли що, ми за тебе помстимося.
*** буду!
показать весь комментарий
19.08.2022 07:04 Ответить
пора збирати кошти на 1 міномет для Чернігівщини

бо ті 2, що були в Пісках, мабуть, уже недосяжні
показать весь комментарий
18.08.2022 22:59 Ответить
 
 