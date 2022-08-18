Рашисты дважды обстреляли Черниговщину из минометов и РСЗО, - ОК "Північ"

По состоянию на 21.00 18 августа российские войска дважды обстреляли территорию Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Около 8.00 часов зафиксировано три взрыва в районе населенного пункта Семеновской территориальной громады, огонь велся вероятно из миномета 120 мм.

С 14.00 и в течение часа продолжался второй обстрел Новгород-Северского района. Зафиксировано 19 взрывов, вероятно, из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Обстрелы происходили с территории российских населённых пунктов Ломаковка и Случевск соответственно.

Также отмечается, что вражеские обстрелы района ответственности в Сумской области зафиксированы не были.