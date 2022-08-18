УКР
Рашисти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів та РСЗВ, - ОК "Північ"

Станом на 21:00 18 серпня російські війська двічі обстріляли територію Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Близько 8.00 години зафіксовано три вибухи у районі населеного пункту Семенівської територіальної громади, вогонь вівся ймовірно з міномету 120 мм.

З 14.00 і протягом години тривав другий обстріл Новгород-Сіверського району. Зафіксовано 19 вибухів ймовірно з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також дивіться: На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС. ФОТОрепортаж

Обстріли відбувалися з території російських населених пунктів Ломаковка та Случевськ відповідно.

Також зазначається, що ворожих обстрілів району відповідальності в Сумській області зафіксовано не було.

обстріл (30978) Чернігівщина (1585)
Вибухи на військовому аеродромі Бельбек в Криму.
https://t.me/war_monitor/1647
показати весь коментар
18.08.2022 22:15 Відповісти
А ви обстріляли у відповідь оті населенні пункти рф???? Ні. Ганьба!
показати весь коментар
18.08.2022 22:32 Відповісти
Ідіотка? Таки так!
показати весь коментар
19.08.2022 06:23 Відповісти
Катю, наїжся фасулі, закуси огірком, запий свіжим молоком. А потім повернись дупою до москалів, і трохи нахились...
Коли що, ми за тебе помстимося.
*** буду!
показати весь коментар
19.08.2022 07:04 Відповісти
пора збирати кошти на 1 міномет для Чернігівщини

бо ті 2, що були в Пісках, мабуть, уже недосяжні
показати весь коментар
18.08.2022 22:59 Відповісти
 
 