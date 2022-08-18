Рашисти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів та РСЗВ, - ОК "Північ"
Станом на 21:00 18 серпня російські війська двічі обстріляли територію Чернігівської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".
"Близько 8.00 години зафіксовано три вибухи у районі населеного пункту Семенівської територіальної громади, вогонь вівся ймовірно з міномету 120 мм.
З 14.00 і протягом години тривав другий обстріл Новгород-Сіверського району. Зафіксовано 19 вибухів ймовірно з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Обстріли відбувалися з території російських населених пунктів Ломаковка та Случевськ відповідно.
Також зазначається, що ворожих обстрілів району відповідальності в Сумській області зафіксовано не було.
Коли що, ми за тебе помстимося.
*** буду!
бо ті 2, що були в Пісках, мабуть, уже недосяжні