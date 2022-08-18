Рашисти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів та РСЗВ, - ОК "Північ"

Станом на 21:00 18 серпня російські війська двічі обстріляли територію Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Північ".

"Близько 8.00 години зафіксовано три вибухи у районі населеного пункту Семенівської територіальної громади, вогонь вівся ймовірно з міномету 120 мм.

З 14.00 і протягом години тривав другий обстріл Новгород-Сіверського району. Зафіксовано 19 вибухів ймовірно з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Обстріли відбувалися з території російських населених пунктів Ломаковка та Случевськ відповідно.

Також зазначається, що ворожих обстрілів району відповідальності в Сумській області зафіксовано не було.