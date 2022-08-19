Россияне обстреляли центр Никополя из ствольной артиллерии, - Евтушенко

В ночь на 19 августа россияне открыли огонь по Никополю из ствольной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии.

Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж