Россияне обстреляли центр Никополя из ствольной артиллерии, - Евтушенко
В ночь на 19 августа россияне открыли огонь по Никополю из ствольной артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии.
Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.
