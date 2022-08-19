РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8865 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 222 2

Россияне обстреляли центр Никополя из ствольной артиллерии, - Евтушенко

нікополь

В ночь на 19 августа россияне открыли огонь по Никополю из ствольной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии.

Находитесь в укрытиях или коридорах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29682) Никополь (1191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нищять нелюди місто... безжально і систематично...
показать весь комментарий
19.08.2022 08:43 Ответить
З будь-якого становища є вихід.
Якщо добре подумати.
показать весь комментарий
19.08.2022 09:23 Ответить
 
 