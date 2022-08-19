Росіяни обстріляли центр Нікополя зі ствольної артилерії, - Євтушенко
У ніч на 19 серпня росіяни відкрили вогонь по Нікополю зі ствольної артилерії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Армія РФ обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії.
Перебувайте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.
