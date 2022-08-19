УКР
Росіяни обстріляли центр Нікополя зі ствольної артилерії, - Євтушенко

нікополь

У ніч на 19 серпня росіяни відкрили вогонь по Нікополю зі ствольної артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Армія РФ обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії.

Перебувайте в укриттях або коридорах", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Пошоджено будинки, авто та газопровід. ФОТОрепортаж

нищять нелюди місто... безжально і систематично...
19.08.2022 08:43 Відповісти
З будь-якого становища є вихід.
Якщо добре подумати.
19.08.2022 09:23 Відповісти
 
 